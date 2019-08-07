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 Політика України, За кордоном
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Все про:Німеччина (1247) Зеленський (2321) нормандська четвірка (505)

 У Берліні поки не можуть повідомити про терміни зустрічі "нормандської четвірки": "Переговори тривають постійно"

У Берліні поки не можуть повідомити дату саміту в "нормандському форматі" щодо України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Офіційний представник уряду ФРН Ульріке Деммер сказала журналістам у Берліні в середу.

"Ви знаєте, як нам важливий "нормандський формат". Переговори йдуть постійно. Про плани зустрічі я поки повідомити не можу", - сказала Деммер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський планує провести телефонні розмови з Макроном і Меркель для узгодження зустрічі "нормандської четвірки"

Нагадаємо, 6 серпня, в районі проведення операції об'єднаних сил на Донбасі через обстріл з боку найманців РФ четверо українських військових дістали поранення, несумісні з життям.

У зв'язку з цим Президент України Володимир Зеленський закликав найближчим часом провести саміт "нормандської четвірки", до якої входять Україна, Німеччина, Франція і РФ.

У середу глава держави провів нараду з главами силових відомств. Після цього на брифінгу він розповів про свою телефонну розмову з президентом РФ Путіним, а також анонсував телефонні переговори з президентом Франції Макрона і канцлером ФРН Меркель.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141683
 
 
 Топ коментарі
 
ЗЕ ВЕРНИТЕСЬ К БУДАПЕШТСКОМУ ФОРМАТУ- США , Великобритания всегда готовы отстегать рашу
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Запад забрал у Украины ядерное оружие и умыл ручки, типа разбирайтесь с Путлером как хотите. Уроды.
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Після дощика в четвер.... Або коли в Пуйла буде добрий настрій. Головне для Мікрона і Шмаркель на розгнівити рашенкарлік.
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ЗЕ ВЕРНИТЕСЬ К БУДАПЕШТСКОМУ ФОРМАТУ- США , Великобритания всегда готовы отстегать рашу
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Так ЗЁ ж вже прокукурікав, що наприкінці цього місяця...
НЕВЖЕ ЗБРЕХАВ? НЕ МОЖЕ БУТИ!!!
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Сроки не могут согласовать по причине того,что в Украине еще не решили как туда добираться - будут туда лететь самолетом,ехать поездом или ползти на коленях.Почитайте рос.прессу о сегодняшнем звонке этого недоразумения путину.Это капец!!!Да и на пресс-конференции этот тип обмолвился,что якобы наши стреляют.Оно вообще ничего не смыслит.Оно возлагает на наших парней ответственность?Вот это уровень!Бей своих,чтобы сепарам легче было.
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Запад забрал у Украины ядерное оружие и умыл ручки, типа разбирайтесь с Путлером как хотите. Уроды.
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Не надо было идти на поводу у Запада.
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Нормандский формат давно устарел. надо вводить новый -конотопский
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Они клоуна за человека не считают,кто тебя послушается скоморох наполеоновский
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В Будапеште надо собраться, тем же странам что принимали решение об изъятии у Украины ядерного оружия.

А то Трамп только и может что путинскую задницу вылизывать, ушлепок.
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Російські гроші не пахнуть тому Німеччина і Європа спішити не буде і нічого вимагати не буде, вона продажна, вже повністю лягла під Московію, сіла на газову голку і виконує всі її забаганки. Бабло рулить. І так було практично завжди, Німеччина в особі її сьогоднішніх і минулих керівників на ділі агент і соратник Кремля. Єдині хто ще бореться з московською заразою США і Великобританія, Польща, прибалти. З ними треба вести мову.
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Німеччина фінансувала і фінансує всі війни , які вела і веде Московія . Троянський кінь вона для України.
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Ха-ха. Струя в морду зельцману становится все тольше.
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Фраупутлерам нет дела до Украины,которая перенесла коричневую чуму 20-го века,перносит и рашистскую чуму 21-го века.Наследники фашизма-рашисты всегда топтали украинскую землю совком(сов.оккупация),хотят топтать и при путлеризме.Но Независимость-это жестокое испытание.Как выстояли тогда,так и выстоят и сейчас.
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Ввічливо послали на три букви . Хоча цього потрібно було чекати , так як взята новообраним ініціатива - прямі перемовини тет-а-тет з Путлєром , є утопією. Європейцям тепер лафа , так як не при справах .
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