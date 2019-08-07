 У Берліні поки не можуть повідомити про терміни зустрічі "нормандської четвірки": "Переговори тривають постійно"

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Офіційний представник уряду ФРН Ульріке Деммер сказала журналістам у Берліні в середу.

"Ви знаєте, як нам важливий "нормандський формат". Переговори йдуть постійно. Про плани зустрічі я поки повідомити не можу", - сказала Деммер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський планує провести телефонні розмови з Макроном і Меркель для узгодження зустрічі "нормандської четвірки"

Нагадаємо, 6 серпня, в районі проведення операції об'єднаних сил на Донбасі через обстріл з боку найманців РФ четверо українських військових дістали поранення, несумісні з життям.

У зв'язку з цим Президент України Володимир Зеленський закликав найближчим часом провести саміт "нормандської четвірки", до якої входять Україна, Німеччина, Франція і РФ.

У середу глава держави провів нараду з главами силових відомств. Після цього на брифінгу він розповів про свою телефонну розмову з президентом РФ Путіним, а також анонсував телефонні переговори з президентом Франції Макрона і канцлером ФРН Меркель.