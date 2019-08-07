 Зеленський відповів на другу петицію про відставку Богдана: Він уже звільнений з посади глави АП

Про це йдеться у відповіді Зеленського на сайті Президента, передає Цензор.НЕТ.
Петиція була зареєстрована через два дні після призначення Богдана главою Адміністрації - 23 травня.
"Звільнити Богдана Андрія Йосиповича з посади голови Адміністрації Президента України", - говорилося в ній.
27 липня вона зібрала необхідні для розгляду Президентом 25 тис. голосів.
6 серпня Зеленський відповів на петицію.
"Щодо порушеного в петиції питання наголошую, що Указом Президента України від 25 червня 2019 року №434 А. Богдан звільнений з посади Глави Адміністрації Президента України", - сказано у відповіді.
Зеленський призначив Богдана главою Адміністрації 21 травня. Водночас у 2012-2014 Богдан обіймав посаду, що підпадає під люстрацію, і, на думку підписантів петиції, не може займати посаду Глави Адміністрації. 20 червня Зеленський створив Офіс Президента замість Адміністрації Президента, а 25 червня звільнив Богдана з посади глави Адміністрації і призначив його керівником Офісу.
Детский сад.
Я в домике.
2-ая стадия бешенства - стадия возбуждения.
Сочувствую.
Вы же за него не голосовали, вот и просите у петра.
Или фирма работает на двух сайтах одновременно: пост дерьма тут, голос-прошение там ?
А Закон о люстрации... зебобикам был известен.....и багдану нужно было как то легализовать....единственный способ ликвидировать АП...ведь именно должность руководителя АП прописана в Законе о люстрации.....
Но факт есть факт...цель переименования АП обойти закон о люстрации...и это оспорить невозможно....
В Законе перечислены все должности которые были на момент написания Закона....
А теперь зебобик покажи мне такой список о Порошенко....
Или вы за пять лет его не смогли составить...по причине того что все претензии к Порошенко у вас высосаны из пальца....
🤣
- Буржуй?
- Сам ты буржуй! Он не буржуй был. Предводитель дворянства.
- Пролетарий, значит?
- Сам ты пролетарий! Сказано тебе - предводитель.(с) 12 стульев
- чому?
- він має бути люстрованим
- чому мовчить ГПУ?
- їх залякали. Богдан - людина Коломойського
- що вам поганого зробив Коломойский?
- ти шо дурний? вони нам не подобаються! нас 8%! ми *** еліта! ми здєсь власть!!!1