 Зеленський відповів на другу петицію про відставку Богдана: Він уже звільнений з посади глави АП

Про це йдеться у відповіді Зеленського на сайті Президента, передає Цензор.НЕТ.

Петиція була зареєстрована через два дні після призначення Богдана главою Адміністрації - 23 травня.

"Звільнити Богдана Андрія Йосиповича з посади голови Адміністрації Президента України", - говорилося в ній.

27 липня вона зібрала необхідні для розгляду Президентом 25 тис. голосів.

6 серпня Зеленський відповів на петицію.

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"Щодо порушеного в петиції питання наголошую, що Указом Президента України від 25 червня 2019 року №434 А. Богдан звільнений з посади Глави Адміністрації Президента України", - сказано у відповіді.

Зеленський призначив Богдана главою Адміністрації 21 травня. Водночас у 2012-2014 Богдан обіймав посаду, що підпадає під люстрацію, і, на думку підписантів петиції, не може займати посаду Глави Адміністрації. 20 червня Зеленський створив Офіс Президента замість Адміністрації Президента, а 25 червня звільнив Богдана з посади глави Адміністрації і призначив його керівником Офісу.