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 Політика України
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Все про:Зеленський (2321) звільнення (601) петиція (56) Богдан Андрій (121)

 Зеленський відповів на другу петицію про відставку Богдана: Він уже звільнений з посади глави АП

Президент Володимир Зеленський у відповідь на другу петицію про звільнення глави Адміністрації Президента Андрія Богдана заявив, що вже звільнив його.

Про це йдеться у відповіді Зеленського на сайті Президента, передає Цензор.НЕТ.

Петиція була зареєстрована через два дні після призначення Богдана главою Адміністрації - 23 травня.

"Звільнити Богдана Андрія Йосиповича з посади голови Адміністрації Президента України", - говорилося в ній.

27 липня вона зібрала необхідні для розгляду Президентом 25 тис. голосів.

6 серпня Зеленський відповів на петицію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Богдан і його заступники третій місяць працюють без зарплати, - Держуправління справами

"Щодо порушеного в петиції питання наголошую, що Указом Президента України від 25 червня 2019 року №434 А. Богдан звільнений з посади Глави Адміністрації Президента України", - сказано у відповіді.

Зеленський призначив Богдана главою Адміністрації 21 травня. Водночас у 2012-2014 Богдан обіймав посаду, що підпадає під люстрацію, і, на думку підписантів петиції, не може займати посаду Глави Адміністрації. 20 червня Зеленський створив Офіс Президента замість Адміністрації Президента, а 25 червня звільнив Богдана з посади глави Адміністрації і призначив його керівником Офісу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141681
 
   
 Топ коментарі
 
Довбаний 95-й цирк, а не політикум Зеленский ответил на вторую петицию об отставке Богдана: Он уже уволен с должности главы АП - Цензор.НЕТ 6678
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Ну да. Слідкуйте за руками Зеленский ответил на вторую петицию об отставке Богдана: Он уже уволен с должности главы АП - Цензор.НЕТ 4012
Перед вами напьорсточники.
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слышь доходяга а кто из вышеозначеных мудаков был у Пороха главой администрации президента ?
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странно, а почему на эту информацию так активно отреагировали только порохоботы?
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Они сейчас кидаются на все.
2-ая стадия бешенства - стадия возбуждения. Зеленський відповів на другу петицію про відставку Богдана: Він уже звільнений з посади глави АП - Цензор.НЕТ 3988
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вообще-то тут 4 испражнения только от тебя, а в треде есть же еще и поактивнее зелупы
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и чем же, по-твоему, я могу быть расстроен, номерной ты наш?
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А что значит номерной, расстроенный ты наш? Зеленський відповів на другу петицію про відставку Богдана: Він уже звільнений з посади глави АП - Цензор.НЕТ 1798
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судя по четкому нику - это представитель папередней БыдлоЫлиты
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а ты, судя по одинаковым смайлам, аналогичному нику (по имени литературного персонажа), и попытке заступиться, номерного анальный друг?
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Зайди через твитер и тебе будет номер.
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это он думает, что так тонко пошутил?
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Нет он наверное знает, что петицианты не с Украины и 90% их с одного IP или одной подсети.
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Да это не он уволен, это уволены те, кто за них голосовал. Уволены и вынесены за скобки.
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Так а чем Вы недовольны ?
Вы же за него не голосовали, вот и просите у петра.
Или фирма работает на двух сайтах одновременно: пост дерьма тут, голос-прошение там ?
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Никого из "своих" клоун не уволит и не посадит, а это через некоторое время после смены власти приведет его самого на нары. Есть только один вариант его иммунитета, это исполнение закона по принципу "закон один для всех без исключений" Пока у него "закон для всех кроме своих".
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Шуткує,гадюченя.Й справді смішно,перейменував державний орган лише заради ОДНІЄЇ !людини ,якої за законом не повинно там бути.
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Порохосрань знову незадоволена, треба терміново писати нову петицію про повернення Богдана на посаду, бо як же ці соєві зрадофіли будуть розносити зраду, це нечуване неподобство.
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Там ще багато є таких котрих потрібно відправляти .......туди туди .
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"Верніть злочинну владу!" (с) Зеленський відповів на другу петицію про відставку Богдана: Він уже звільнений з посади глави АП - Цензор.НЕТ 5996
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Напёрсточник работает вместо главы Администрации президента, Зедебилоид назначил его руководителем офиса президента. Одни и тоже яйца но вид сбоку.
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Ну так гражданин Нидерландов, перед тем как писать очередную петицию, рекомендую поинтересоваться предметом своей петиции. А вообще глупо и подло просить что то у того кого обливаешь паралельно грязью на другом сайте.
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Уволить-то уволил, а вот любить не перестал. *****-любовь - она такая.
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Любовь - зла, и многие козлы успешно этим пользуются.
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Вот зебобик и открыл истинную цель переименования администрации президента в офис презЕдента.... обойти Закон....шулер....
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Доброе утро Привет, о ликвидации АП он говорил ещё перед выборами, Вы это наверное не заметили, т.к. тогда вся фирма была занята обсиранием ЮВТ и не придавала Зеленскому значения.
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Так потому и говорил...что уже изначально было известно кто будет руководить аппаратом презЕдента.....
А Закон о люстрации... зебобикам был известен.....и багдану нужно было как то легализовать....единственный способ ликвидировать АП...ведь именно должность руководителя АП прописана в Законе о люстрации.....
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По крайней мере єто он сделал в законный способ, при петре практически все "люстрированные" чиновники, судьи, менты, прокуроры и т.д. остались на своих местах или пошли на повышение.
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В законный способ в Украине делает все.....потому что законы написаны такими как кожемякины...левой ногой....
Но факт есть факт...цель переименования АП обойти закон о люстрации...и это оспорить невозможно....
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Так почему же Ваш пэдро их подписывал если они "левой ногой" ? Или тоже Зе виноват ?
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А в Украине действуют только законы принятые ВР времен Президента Порошенко..??? Я говорю в загали.... об основной масс принятой с 91-го года.....
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Мы вроди говорим о законе о люстрации, или его в 91-го году Кравчук подписал, несмотря на то что он "левой ногой" написан.
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А кто когда писал закон о люстрации мог предпожить что найдется хитросделанный зебобик багдана...который найдет способ обойти Закон...??
В Законе перечислены все должности которые были на момент написания Закона....
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Как вы яхту назовёте, так она и поплывёт.
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Вот тут...https://ze.live/.... список всего что зебобик уже натворил за 77 дней... с указанием что нарушил...когда...какой Закон...
А теперь зебобик покажи мне такой список о Порошенко....
Или вы за пять лет его не смогли составить...по причине того что все претензии к Порошенко у вас высосаны из пальца....
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Не удивляйся, нормальные здесь не задерживаются, одна тролльная ботва.
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Буду ржать ежели он станет генеральным прокурором)))
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Ух, який ти розумник, як ти хитро всіх ****.в. Почитай історію "видатних хитрожопих" - Чаушеску, Каддафі. Пригодиться.
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Пачти Вся ботоферма Прошенко уже на кизяк изошла...

🤣
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Их надо беречь.. 90% помощи в кастрации Мародёра с их стороны
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ну єслі вузькоглазий "іосіфович", то буде гєнєральним пгокулолом.
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І наступним указом призначений головою ОП?
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- А при старом режиме барин мой жил.
- Буржуй?
- Сам ты буржуй! Он не буржуй был. Предводитель дворянства.
- Пролетарий, значит?
- Сам ты пролетарий! Сказано тебе - предводитель.(с) 12 стульев
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Ну так учитель его Задорнов , тоже говорил, что Боинг упал,так как тяжелее воздуха. Там где Задорнов, скоро будет и его ученик.Бог все видит.
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Шутник) Он все еще в 95й квартал играет. Ну, ну. Ведь есиче беня сольет без сожаления. У него таких петрушек с новыми лицами полный вагон.
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- ми хочемо щоб Богдан пішов
- чому?
- він має бути люстрованим
- чому мовчить ГПУ?
- їх залякали. Богдан - людина Коломойського
- що вам поганого зробив Коломойский?
- ти шо дурний? вони нам не подобаються! нас 8%! ми *** еліта! ми здєсь власть!!!1
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Чоклядні зрадотроллі зрозуміли, що їм треба 10 разів подумати перед тим, як пробувати тролити зеленого тролля Зеленський відповів на другу петицію про відставку Богдана: Він уже звільнений з посади глави АП - Цензор.НЕТ 8221
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