 Верховний Суд відновив арешт майна і рахунків "Рівнеазоту" Фірташа

Про це повідомляє Finbalance, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що суд частково задовольнив касаційну скаргу "Промінвестбанку", скасувавши постанови судів попередніх інстанцій, які частково задовольнили скаргу ЗАТ "Рівнеазот" і скасували постанову держвиконавця від 30.10.2018 про арешт усього рухомого і нерухомого майна компанії.

Крім майна, суд також відновив арешт рахунків заводу в банках "Кліринговий дім" та "Альянс".

"Суди попередніх інстанцій, розглянувши по суті скарги ЗАТ "Рівнеазот ", не перевірили чи дотримані ЗАТ "Рівнеазот" процесуальні строки, передбачені пунктом "а" частини 1 статті 341 Господарського процесуального кодексу України, для подання зазначених скарг", - зазначив Верховний Суд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Як справа Фірташа вдарила по спецпрокурору Мюллеру, - "Новая газета"

Активи "Рівнеазоту" заарештували в жовтні та листопаді 2018 року в межах судового спору з "Промінвестбанком". Банк через суд вимагав стягнути з підприємства 49,6 млн доларів боргу як з поручителя за Сєверодонецьке об'єднання "Азот" (обидва підприємства входять до структури Ostchem Фірташа).

У грудні 2018 року Господарський суд Волинської області надав відстрочку "Рівнеазоту" на погашення боргу перед банком до 18 березня 2019 року.

Тоді підприємство заявляло, що перебуває на межі банкрутства і не має грошей, щоб виплатити банку 49,6 млн доларів.