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 Мелітопольський суд звинуватив Аброськіна в поширенні фейків у справі стрілянини в Кирилівці

Мелітопольський суд звинуватив першого заступника голови Нацполіції В'ячеслава Аброськіна в поширенні недостовірної інформації.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє Мелітопольський міськрайонний суд, інформує Цензор.НЕТ.

У зв'язку з опублікуванням першим заступником голови Національної поліції України В'ячеславом Аброськіним на своїй сторінці в мережі "Фейсбук" поста під заголовком: "На жаль, життя людини сьогодні, з огляду на рішення Мелітопольського суду, нічого не варте" Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області вважає за необхідне звернути увагу посадових осіб національної поліції України, громадськості та представників ЗМІ на те, що поширена інформація є недостовірною, оскільки не відповідає фактичним обставинам, неповною та однобічною.

"У публікації йдеться про обрання слідчим суддею запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно осіб, які ніби-то вбили людину. Насправді, в провадженні слідчого судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області перебували клопотання щодо застосування запобіжних заходів відносно трьох осіб, кожен з яких підозрюються у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 КК України... Більше того, повідомлення про підозру у вчиненні умисного вбивства слідчим або прокурором в даному кримінальному провадженні не складалось та жодній особі (не кажучи й про трьох фігурантів публікації) не вручалось!" - йдеться в заяві суду.

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У суді заявили про неприпустимість поширення недостовірної інформації, а також спроб використання її для впливу на суд. Коментар Аброськіна, на думку служителів Феміди, штучно формує в суспільстві негативні думки про діяльність слідчого судді.

"Ми живемо у правовому суспільстві і заяви публічної особи на широкий загал чи коментарі засобам масової інформації не можуть ґрунтуватись виключно на власних домислах та голослівних твердженнях. Це не припустимо!" - відзначили в прес-службі.

Як повідомлялося раніше, 3 серпня в курортній Кирилівці між двома компаніями туристів у розважальному закладі виник конфлікт. Того ж дня правоохоронці затримали трьох жителів Дніпра, яких підозрюють у причетності до події.

Мелітопольський суд звинуватив Аброськіна в поширенні фейків у справі стрілянини в Кирилівці 01
Мелітопольський суд звинуватив Аброськіна в поширенні фейків у справі стрілянини в Кирилівці 02
Мелітопольський суд звинуватив Аброськіна в поширенні фейків у справі стрілянини в Кирилівці 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141678
 
 
 Топ коментарі
 
- Тут Ипполит Матвеевич не выдержал и с воплем смачно плюнул в доброе лицо отца Федора. Отец Федор немедленно плюнул в лицо Ипполита Матвеевича и тоже попал. (С)
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Пока идут разборки между фейковыми гос.институтами (сельский суд и продажные менты) бандитам не стоит волноваться
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та ребята уже вернулись на пляж и купили холодненького пивка, имей бабло и открывай тир хоть на пляже, а под водочку можно хоть с калаша гасить, судья вовк не даст скиздеть.
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- Тут Ипполит Матвеевич не выдержал и с воплем смачно плюнул в доброе лицо отца Федора. Отец Федор немедленно плюнул в лицо Ипполита Матвеевича и тоже попал. (С)
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Да, весьма похоже на то. Теперь нужен кто-то третий. Чтобы "Победила молодость"(с).
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Та не ссыте - того Амброськина никто всерьёз не воспринимает!
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Петін сепар отброськін ще довго буде займати цю посаду?
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Да ладно, самое главное что никто не удивился сообщению Аброськина.... Это как с боевиками - все до единого "стояли на блокпостах", как оказывается в судах, и отделываются испугом и обещанием больше не хулиганить.
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Пока идут разборки между фейковыми гос.институтами (сельский суд и продажные менты) бандитам не стоит волноваться
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а, так там не було убівства - рибята трошки ************
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та ребята уже вернулись на пляж и купили холодненького пивка, имей бабло и открывай тир хоть на пляже, а под водочку можно хоть с калаша гасить, судья вовк не даст скиздеть.
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небоськин сам це человек-фейкомет, непримиримый борец с карупцией и феками
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