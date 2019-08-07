 Мелітопольський суд звинуватив Аброськіна в поширенні фейків у справі стрілянини в Кирилівці

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє Мелітопольський міськрайонний суд, інформує Цензор.НЕТ.

У зв'язку з опублікуванням першим заступником голови Національної поліції України В'ячеславом Аброськіним на своїй сторінці в мережі "Фейсбук" поста під заголовком: "На жаль, життя людини сьогодні, з огляду на рішення Мелітопольського суду, нічого не варте" Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області вважає за необхідне звернути увагу посадових осіб національної поліції України, громадськості та представників ЗМІ на те, що поширена інформація є недостовірною, оскільки не відповідає фактичним обставинам, неповною та однобічною.

"У публікації йдеться про обрання слідчим суддею запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно осіб, які ніби-то вбили людину. Насправді, в провадженні слідчого судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області перебували клопотання щодо застосування запобіжних заходів відносно трьох осіб, кожен з яких підозрюються у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 КК України... Більше того, повідомлення про підозру у вчиненні умисного вбивства слідчим або прокурором в даному кримінальному провадженні не складалось та жодній особі (не кажучи й про трьох фігурантів публікації) не вручалось!" - йдеться в заяві суду.

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У суді заявили про неприпустимість поширення недостовірної інформації, а також спроб використання її для впливу на суд. Коментар Аброськіна, на думку служителів Феміди, штучно формує в суспільстві негативні думки про діяльність слідчого судді.

"Ми живемо у правовому суспільстві і заяви публічної особи на широкий загал чи коментарі засобам масової інформації не можуть ґрунтуватись виключно на власних домислах та голослівних твердженнях. Це не припустимо!" - відзначили в прес-службі.

Як повідомлялося раніше, 3 серпня в курортній Кирилівці між двома компаніями туристів у розважальному закладі виник конфлікт. Того ж дня правоохоронці затримали трьох жителів Дніпра, яких підозрюють у причетності до події.





