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Все про:Зеленський (2321) Комісія (25) наказ (168)

 Зеленський затвердив склад Комісії з правової реформи

Президент Володимир Зеленський затвердив склад Комісії з питань правової реформи, яку він створив у кінці червня замість Ради судової реформи та Конституційної комісії.

Про це йдеться в указі №584/2019 від 7 серпня, передає Цензор.НЕТ.

Комісію очолили заступник голови Офісу Президента Руслан Рябошапка і професор КНУ імені Тараса Шевченка Михайло Буроменський.

У складі комісії буде шість груп:

  • з підготовки змін Конституції (глава - професор НаУКМА Анатолій Заєць);
  • з розвитку законодавства про організацію судової влади і здійснення правосуддя (глава - ректор Національної школи суддів Микола Оніщук);
  • з питань розвитку кримінального права (глава - колишній голова Конституційного суду Юрій Баулін);
  • з питань реформування кримінальної юстиції (голова - колишній заступник генпрокурора Віталій Касько);
  • з питань розвитку юридичної освіти (голова - віцепрезидент Національної академії правових наук Наталія Кузнєцова);
  • з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій (глава - постпред президента в АР Крим Антон Кориневич).

У більшості груп - близько десяти експертів. До групи, яка розроблятиме нове законодавство, входять 26 осіб.

Члени комісії беруть участь в її роботі на громадських засадах і на безоплатній основі.

Комісія з правової реформи - консультативно-дорадчий орган при президенті України. Її основне завдання - сприяння розвитку правової системи України.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141677
 
   
 Топ коментарі
 
якщо ці люди бажають добра країні і її людям і буде раально чуттєвий результат, а не пеціни достіжєнія, ім треба заплатити. я готовий віддати на це с вою місячну пенсію, думаю, охочих буде немало.
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маме привет передавай, вишкребок
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Зеленский утвердил состав Комиссии по правовой реформе - Цензор.НЕТ 7078 Лох не мамонт...лох никогда не вымрет...и ты тому подтверждение....
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Будет унификация законодательства Украины и Израиля ?
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якщо ці люди бажають добра країні і її людям і буде раально чуттєвий результат, а не пеціни достіжєнія, ім треба заплатити. я готовий віддати на це с вою місячну пенсію, думаю, охочих буде немало.
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Лох не мамонт...лох никогда не вымрет...и ты тому подтверждение....
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Тебе..зебобику-лоху.. от этого сразу полегчает..или постепенно...??
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ти самий тупорилий із песиків. пояснювати не стану, шльондрі--привіт
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Да куда уж мне до такого идиота как ты....который собрался свою копеечную пенсию отдавать тем у кого месячный доход в десятки раз превышает его пенсию.....
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а дупоголові завжди відрізнялись особливо цинічною жадібністю. ніхто з вас виродків не є виключенням.
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Выходит что твой кумир главзебобик....циничный жлоб...?? Он свою зарплату никуда отдавать не собирается.....
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дурню, я тобі шість разів намєкал, шо твоя мама шлюха, а ти тупорилий так нічого і не зрозумів--геть з під ніг придурок. твій рівень --песячий розплідник.
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Обычно все те у кого у самих мать шлюха...считают что и у других точно так же....
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вата, иди не путайся под ногами, Украина идет к успеху
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Зебобики у власти...набравшие в ВР всякий разный сброд и отребье....а успех...это понятия не совместимые.....
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рузгий, мне понятно твое желание бед для Украины, но не в этот раз) парни просто делают невозможные вещи, типа как размазывают по навозу мегаопытного мародера, разгоняют недоразумение принявшее ОДИН толковый закон за 5 лет... а все эти корытники ведь жестко сопротивлялись, и где они ватник ???
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Список невозможных вещей ты рузге уже составило..??Огласи...не держи в себе....
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**********, я тебе даже 2 вещи подробно описал, или ты чукча не читатель ??? ты уже забыл как хрюкотел "РАДДДААА_КОНСТИТУЦИЯ, раззгонять нельзя !!!" и где ты со своим хрюканьем ??? твои воры размазаны по асфальту))) и ахмета твоего размажут и ликсеича на зону дернут )
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Ты что то там расписал...разве что у себя в воспаленных мозгах.....

А в посте у тебя набор несвязных букв....
Ну постарайся внятно обьяснить зебобик...что в твоем понимании "размазывают"... и "разгоняют"....
ВР и без зебобиков бы через два месяца поменялась бы...
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а поменялась на 2 мес раньше, это ж фигня 2 месяца для воюющей страны, да ватка с приветом ??? в "воспаленном " ??? опустить до 8% вора с черезвычайным ораторским искусством и морем денег, связями и тд это "воспаленным" или это суровая реальность???, давай тебе еще пару вещей расскажу, в питерских новостях тебе этого не узнать, отключены от госреестра регистраторы причастные к рейдерским захватам, отсрочено действие воровского закона про растаможку, заморожены проверки "воров гроси" трудовой инспекции со штрафами в 300 000 на ровном месте, отменен воровской закон порошенко-ахметова о гноблении частной мелкой зеленой энергетике, это тебе сходу так, на самом деле положительных вещей намного больше, попробуй черпать инфу не из питерских новостей, будешь объективнее
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Порохобот барыжный - это тоже существо вечноживое.
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Тут самое интресное...это когда зебобики подыхать начнут.... все остальное мелочи....
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обьічно алкоголики считают таковьіми всех , но не себя,
пшел вон, тьі слишком тупой.кауцапорильій
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Так ты еще и алкоголик..?? Сочувствую...но помочь ничем не могу...я не доктор....
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ти тупорилий і безнадійний, в кращому випадку можеш бути в ролі папуги ( попугай на твойї кацапорилій) не хочутратити свій час на убогого вишкрябка шлюхи і голубого.
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Так ты еще и вышкребок шлюхи и голубого?? Теперь понятно почему ты такой тупой зебобик.... Зеленський затвердив склад Комісії з правової реформи - Цензор.НЕТ 3318
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кто бы о сладких лохах рассуждал, но не ты..
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Ты тоже свою месячную зарплату готов отдать...зебобик??
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"зебобик"..? "зебил" уже в ольгино-минстеце не в моде..? динамично развиваетесь..как для вашего интеллектуального уровня..
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Мне больше нравится зебобик.....но если тебе больше нравится зебил...то я лично тебя буду называть зебилом.... Зеленський затвердив склад Комісії з правової реформи - Цензор.НЕТ 1753
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судя поведению на форуме виртуальных фанатов великого пэппо, понимание того, что их агрессивно-хамский напор лишь отталкивает не фанатов зели, равнодушных и колеблющихся - до ваших мудрых кураторов так и не дошло..с такой мудрой стратегией очень скоро 8% голосов будут казаться просто фантастическим успехом..не останавливайтесь..удачи..
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Зебобик...или зебил (выбирай)...выборы уже прошли....и президента и в ВР.... отталкивать колеблющихся или притягивать...уже нет ни какого смысла.....

Но теперь есть чувак с ксивой презЕдента...и его воровитая команда...против которой я выступаю....
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В Україні з'явилася перша комісія. Який же Зеленський молодець.
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Жги Зе !!! патужнорехформированное "правосудие" в печь !!!! Воры НЕ нужны Украине !!!
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Валтануті кссцяні лярви ************* в конвульсіях-їх Бобік-ніхто!
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есть знаковые ФИО в хорошем смысле этого слова в части репутации. Например, Виталий Касько, Юрий Баулин, Николай Онищук
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Там немало таких. Деяких знаю особисто - Козюбра, Кузнєцова.
І плюс, що представники провідних правових внз, немає ні "кульків", ні "ківаловок".
Але є і проколи - Ємельянова, Лутковська.
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