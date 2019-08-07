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Все про:ВР (5294) прогул (47) кнопкодавство (10) Разумков Дмитро (124)

 У Раді кнопкодавів каратимуть штрафом від 50 до 80 тис. грн, - Разумков

За прогули і кнопкодавство народних депутатів ІX скликання позбавлятимуть мандата або каратимуть штрафами на суму до 80 тис. грн.

Про це сказав глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"З приводу кнопкодавів наша позиція така: вони мають бути покарані суворо. Суворим покаранням ми називаємо або високі штрафи, це від 50 до 80 тис. гривень. Навіть для наших народних депутатів це вже буде боляче. Друге - аж до кримінального покарання за такі діяння", - заявив Разумков.

За його словами, покарання передбачать для народних депутатів і за прогули.

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"Наша пропозиція така: якщо народний депутат протягом чергової сесії не був на 30% пленарних засідань і на роботі комітетів, напевно, він зайнята людина і нехай іде займатися чимось іншим. Позбавлення мандата, думаю, було б справедливим. Економія бюджету, і всім було б непогано, а інші почали б працювати", - пояснив Разумков.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141674
 
   
 Топ коментарі
 
Значить за это будут платить в три раза больше, очевидно никто в убыток работать не будет... В Раде кнопкодавов будут наказывать штрафом от 50 до 80 тыс. грн, - Разумков - Цензор.НЕТ 9072
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Зеленский поджав хвост просит Путина попросить "ту сторону" перестать стрелять, а эти устраивают шоу для малоросского стада со штрафами для депутатов
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В агліцькому парламенті теж карають за це? До речі, де Мей, щось не чути про неї.
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Значить за это будут платить в три раза больше, очевидно никто в убыток работать не будет... В Раде кнопкодавов будут наказывать штрафом от 50 до 80 тыс. грн, - Разумков - Цензор.НЕТ 9072
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Да-да... а на каком ОСНОВАНИИ?!
Закон приняли такой, что ли?
Или собираетесь без законов - "по понятиям" разруливать ситуацию?

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а на чужие кнопки давить это не по понятиям? прости, ты жалок. наводить порядок надо в стране и начинать с прогнившей верхушки. я считаю, - надавил вылетел с парламента - Навсегда. как это так!? фальсификация происходит у всех на глазах и все молчат? конечно путин победит.
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Зе-тыпил, тебе повторить вопрос - с первого раза не понял?
Легко: "На каком основании?!!"
Для начала, должна быть снята с депутатов неприкосновенность (это изменения конституции), затем изменен регламент Верховной Рады, затем изменен Уголовный и Административный кодексы.
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все это лишь пустые пожелания. но, если ты настаиваешь примем все законы на которых ты настаиваешь. дело в том, что подавляющее большинство гр. не понимает то о чем ты говоришь, но оно четко понимает приговор. нужны сами приговоры и тогда мы с тобой можем это обсудить т.к. тогда появится предмет обсуждения.
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порохочухлик что-то бекнул? )) абыдна шо пецюков всего 25 рыл в Раде и они ничего не решают? ))
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Зе-тыпил, "абыдна" будет ТЕБЕ!
Теперь уже свою дурость на других не спихнешь: "вы их сделали РАЗОМ!"
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Просто влажные мечты зейолопов. Аднака, есть некатарая вероятность, что и сам в это верит, хе-хе-хе
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Зеленский поджав хвост просит Путина попросить "ту сторону" перестать стрелять, а эти устраивают шоу для малоросского стада со штрафами для депутатов
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дурость, нужно вообще голосовать фракциями (доверенность дежурному-голосующему за всю фракцию депутату), ибо голосуют избиратели за политические партии и их программы, личное мнение депутата не должно иметь никакого значения, только согласованное решение всей фракции, а процедура согласования - это внутреннее дело самой политической фракции в Раде!
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что касается "прогулов", то это должно влиять на оплата (не пришел не оплатили по пропорциональной системе исчисления, в том числе и "помощникам")!
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интересно, если бы на обычной работе было бы 30 процентов прогулов, то как бы работодатель поступил бы?наверное бы просто не заплатил за прогулянные дни?
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ну може получитись рейх в даний час або інквізиція.
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50-80 тыс грн
за день, за месяц, каденцию????
оно за день себе нанажимает на мерс или виллу.
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Увольнение за прогул согласно КЗоТу Украины (см. п.4 ч.1 ст.40 КЗоТ, абзац первый п.24):
Прогул - это отсутствие работника на работе как в течение всего рабочего дня, так и более трех часов беспрерывно либо суммарно в течение рабочего дня без уважительных причин.
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Очень правильное замечание!
"...если народный депутат на протяжении очередной сессии не был на 30% пленарных заседаний и на работе комитетов...
Из этой логики следует, что 29% - это допустимое количество прогулов???
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Я и подчеркнул там "...более трёх часов....". Другими словами - работник может быть уже уволен при отсутствии на работе более трёх часов. Прогулял 3часа 01минуту - попадаешь под статью 40 КЗоТа. Но для слуг народа "законы не писаны" (разумков решил поступать не по правилам закона, а как ему хочется).
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Депутаты могут для себя, любимых, принять более мягкий вариант КЗоТа. У Раді кнопкодавів каратимуть штрафом від 50 до 80 тис. грн, - Разумков - Цензор.НЕТ 1462
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за лобирование интересов олигархов платят в 100 раз больше чем штраф. те потенциально каждьій штраф оправдьівает риски.
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Ну для этого им ЗП поднять понадобится
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Бєня на такі смішні штрафи "абонемент" на 4 роки купить.
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Похоже, Разумов хочет замять обещание установить сенсорную кнопку.
Интересно, чем ему не нравится сенсорная кнопка? Или просто дополнительная кнопка на пульте для голосования, для нажатия на которую одновременно с кнопкой "за", "против" или "воздержался" требуется 2 руки. То есть вопрос кнопкодавства можно решить технически и на 100%.
Разумков не понимает, что:
1. Кто будет следить за голосованием за каждым из 450 депутатов? Для этого потребуется не один десяток человек "специально обученных" надзирателей на зарплате, ведь голосование проходит быстро. Возникнет вопрос статуса таких надзирателей.
2. Не избежать бесконечных разборок и скандалов типа "надзиратель на меня наговаривает!" Ведь кому охота потерять 50 тыс. гривен?
3. Требуется принятие закона о кнопкодавстве. Они такой закон будут мусолить год и конце концов не примут, зачем же рисковать своими 50 тыс. гривен? А при техническом решении вопроса - не требуется принятия такого закона.
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А каким образом этот зебобик собрался лишать мандата депутатов..?? Очередная лапша на уши для лохов....
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Спросят у искуственного интилекта, как раз его внедряют
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ну если будет принят соответствующий закон, то, наверное можно..тем более, неприкосновенность вроде как собираются отменять
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Туфта для зєбілів . Для цього потрібно вносити купу змін в діючі нормативні документи та Закони України. А що там ляпнув той Недоумков, то може сам і вилизати. Зєлайна на всіх зєбілів вистачить
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а сдєлать тєхнічєскі "кнопкодавство" нєвозможним? патамушта штрафи - ето от чєлавєков завісіт: друззям всьо, а врагам - закон. Хто будєт слєдіть за нарушитєлямі? как доказивать віну?
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Разработчики системы давали интервью, говорили что технически сделать так, чтоб один человек мог нажимать только одну кнопку не составляет проблем и стоит 3 копейки
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Порохоботы робко отрабатывают методичку.
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"В Раде кнопкодавов будут наказывать штрафом от 50 до 80 тыс. грн, - Разумков" - это означает, что правильное нажатие кнопки будет на 50 - 80 тыс. грн. дороже.
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Только я понимаю , что за это надо просто лишать депутатского мандата?
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"Всякое слово без дела ничтожно и пусто".-Демосфен. Закона нет - пустое содрогание воздуха, а значит популизм.
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Так і бюджет навповниться. Тепер можна нічого не робити - лише розводити кнопкодавів, і вчити їх на кнопки нажимати у Трускавці.
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Якщо за деякі голосування дають по мільону доларів, то що таке штраф у 80 тис. гр? В 500 разів меньше, ніж хтось отримає за своє кнопкодавство?
Здається цей Розумков хоче нас поробити дурнями.
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Має бути персональна регістрація нардепів на вході в зал для голосувань. І рішення має бути ухвалене більшостю не від номінальної кількості нардепів, а від кількості зареєстрованих наразі. Наприклад позитивне голосування в Конгресі США по Україні було прийняте одноголосно .... трьома голосами. Бо в той день зареєструвалось тільки троє конгресменів У Раді кнопкодавів каратимуть штрафом від 50 до 80 тис. грн, - Разумков - Цензор.НЕТ 6365
Але теми голосувань мають бути оприлюднені за декілька днів до дня голосувань. За виключенням форсмажорів.
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полность "передирать" американский опыт наверное все же не надо, иначе можно вернуться к архаичной системе выборов президента...а принятие решений большинством очень даже логично выглядит, чтоб потом не было каких кривотолков..так что бороться с неперсональным голосованием и прогулами надо, но меры должны быть действенными, а не смешными, по меркам гуляющих при лоббировании в раде денег
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80 тис штрафу - це діюча міра? Це фактично торгівля законопроектами. Відсилай принципових нардепів у відрядження і сміливо голосуй їхніми картками.
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так я и не согласен, что это действенная мера(ну разве что на 1ый раз), я как раз пишу, что она смешная...или тебе уже надо подробно все разжевывать?
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Каждый день что ни новость - квартальные штучки - языком молоть почем зря для дурачков зебилов да иногда на рояле поигрывать. Позор.
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Кому гірше від цього ? Для олігархів, чиї інтереси лобіюються у ВР, це просто копійки
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"будут лишать мандата"

Для этого нардепы должны принять соответствующий закон.

"наказывать штрафами на сумму до 80 тыс. грн."

А это уже бред, ибо просто повысит тариф за подобные действия.

Есть же средства технически избежать или всячески усложнить кнопкодавство, в чем проблема эти средства внедрить?.
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Согласен! Это гораздо проще, но доходчивее искуса, но которого потом может не быть до конца жизни. Но есть китайская мудрость, котрой всё же многие пользуются -
Если пред Вами закрыты все двери, найдется одна дверь, которая перед Вами откроется! В итоге это может быть даже тюремная!
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Чувствуете как геоцинтом попахивает порохоботов ждут незабываемые атракционы: 1) Добежать до горшка и не обгадиться. 2) Обгадиться но не подать вида.
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Які для цього ПРАВОВІ підстави?
"Епоха зубожіння" змінилася епохою ЗЁ-бажання...
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да да зробіть їм шось . як в мобілках на відбиток пальця. ділов то
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ну штрафы хороши на первый раз, а на второй уже надо наказание построже
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Предлагаю в таком случае поменять КЗОТ. Если работник прогуливает за квартал менее 30% то тогда работодатель не имеет к нему претензий. ( шутка конечно) Закон должен не иметь двойного применения или прочтения. Голосовать только за себя и самому лично. Передал кому то карточку для голосования и ей воспользовались , моментальное лишение мандата. Проголосовал за кого то ,лишение мандата и три года условно. Для обоих случаев запрет избираться куда либо на 10 лет ( желательно пожизненно) Не голосование ( за - против- воздержался) штраф 50 тыс. за каждый раз. Пропуск трех дней работы Рады без уважительных причин - лишение мандата. Пропуск по "уважительным причинам" более 20% заседаний за квартал, лишение мандата по недееспособности. Все просто, было бы желание или как сейчас говорят "политическая воля".. Все остальное болтовня и очередное замыливание очей.
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Це прислуга. Вони голосуватимуть самі.
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Это сигнал всем, не вздумайте с группами и отдельными депутатами договариваться о голосовании о нужном вам законопректе, нуно договариваться только с их начальством, все централизовано.
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Нарешті покладуть кінець парламентській ганьбі на увесь світ.
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Наймані працівники повинні працювати усі без винятку, мандат повинен бути відпрацьований в Раді.
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Уже вместо лишения мандата и уголовного дела штраф, а дальше скажут это так надо. Корыто меняет все обещанное перед выборами. Словом выборы, выборы, депутаты 3,14 ...ры.
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уголовная ответственность закончилась, не начавшись?
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