 У Раді кнопкодавів каратимуть штрафом від 50 до 80 тис. грн, - Разумков

Про це сказав глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"З приводу кнопкодавів наша позиція така: вони мають бути покарані суворо. Суворим покаранням ми називаємо або високі штрафи, це від 50 до 80 тис. гривень. Навіть для наших народних депутатів це вже буде боляче. Друге - аж до кримінального покарання за такі діяння", - заявив Разумков.

За його словами, покарання передбачать для народних депутатів і за прогули.

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"Наша пропозиція така: якщо народний депутат протягом чергової сесії не був на 30% пленарних засідань і на роботі комітетів, напевно, він зайнята людина і нехай іде займатися чимось іншим. Позбавлення мандата, думаю, було б справедливим. Економія бюджету, і всім було б непогано, а інші почали б працювати", - пояснив Разумков.