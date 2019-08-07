 У Раді кнопкодавів каратимуть штрафом від 50 до 80 тис. грн, - Разумков

Про це сказав глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"З приводу кнопкодавів наша позиція така: вони мають бути покарані суворо. Суворим покаранням ми називаємо або високі штрафи, це від 50 до 80 тис. гривень. Навіть для наших народних депутатів це вже буде боляче. Друге - аж до кримінального покарання за такі діяння", - заявив Разумков.
За його словами, покарання передбачать для народних депутатів і за прогули.
"Наша пропозиція така: якщо народний депутат протягом чергової сесії не був на 30% пленарних засідань і на роботі комітетів, напевно, він зайнята людина і нехай іде займатися чимось іншим. Позбавлення мандата, думаю, було б справедливим. Економія бюджету, і всім було б непогано, а інші почали б працювати", - пояснив Разумков.
ВЕРНО !
Закон приняли такой, что ли?
Или собираетесь без законов - "по понятиям" разруливать ситуацию?
Легко: "На каком основании?!!"
Для начала, должна быть снята с депутатов неприкосновенность (это изменения конституции), затем изменен регламент Верховной Рады, затем изменен Уголовный и Административный кодексы.
Теперь уже свою дурость на других не спихнешь: "вы их сделали РАЗОМ!"
за день, за месяц, каденцию????
оно за день себе нанажимает на мерс или виллу.
Прогул - это отсутствие работника на работе как в течение всего рабочего дня, так и более трех часов беспрерывно либо суммарно в течение рабочего дня без уважительных причин.
"...если народный депутат на протяжении очередной сессии не был на 30% пленарных заседаний и на работе комитетов...
Из этой логики следует, что 29% - это допустимое количество прогулов???
Интересно, чем ему не нравится сенсорная кнопка? Или просто дополнительная кнопка на пульте для голосования, для нажатия на которую одновременно с кнопкой "за", "против" или "воздержался" требуется 2 руки. То есть вопрос кнопкодавства можно решить технически и на 100%.
Разумков не понимает, что:
1. Кто будет следить за голосованием за каждым из 450 депутатов? Для этого потребуется не один десяток человек "специально обученных" надзирателей на зарплате, ведь голосование проходит быстро. Возникнет вопрос статуса таких надзирателей.
2. Не избежать бесконечных разборок и скандалов типа "надзиратель на меня наговаривает!" Ведь кому охота потерять 50 тыс. гривен?
3. Требуется принятие закона о кнопкодавстве. Они такой закон будут мусолить год и конце концов не примут, зачем же рисковать своими 50 тыс. гривен? А при техническом решении вопроса - не требуется принятия такого закона.
Здається цей Розумков хоче нас поробити дурнями.
Але теми голосувань мають бути оприлюднені за декілька днів до дня голосувань. За виключенням форсмажорів.
Для этого нардепы должны принять соответствующий закон.
"наказывать штрафами на сумму до 80 тыс. грн."
А это уже бред, ибо просто повысит тариф за подобные действия.
Есть же средства технически избежать или всячески усложнить кнопкодавство, в чем проблема эти средства внедрить?.
Если пред Вами закрыты все двери, найдется одна дверь, которая перед Вами откроется! В итоге это может быть даже тюремная!
"Епоха зубожіння" змінилася епохою ЗЁ-бажання...