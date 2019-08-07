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 Список обраних депутатів оприлюднено в офіційній пресі. ПЕРЕЛІК

Газети "Голос України" та "Урядовий кур'єр" оприлюднили список народних депутатів, обраних на дострокових виборах Верховної Ради.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

Загалом ЦВК визнала обраними 423 народних депутатів України: 225 - в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, 198 - в одномандатних виборчих округах.

Не визначено переможця по округу №210, де двох лідерів розділили всього сто голосів.

Депутати ще від 26 округів, розташованих на окупованих територіях (в Криму та в частині Донбасу), можуть бути обрані після звільнення цих територій.

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Список обраних депутатів оприлюднено в офіційній пресі 05
Список обраних депутатів оприлюднено в офіційній пресі 06

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141672
 
 
 Топ коментарі
 
яким він вас боляче іпьот, бо 90% ваших страданій про нього

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У СН - 254 депутатських мандати - у ПЄСу - 25.. Якщо 450 депутатів прийняти за 100% , то відсоток підтримки виборцями 21-го липня для СН складає 56, 44% - проти 5, 55 % підтримки ПЄСу.. І хто після цього "клован" ? І як потрібно було керувати країною за п'ять років каденції щоб отримати такий результат?
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В ПЕСе много чего говорят. Но в большинстве то все брехней выходит.Список избранных депутатов обнародован в официальной прессе - Цензор.НЕТ 4757
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Говорят, что слуги народа против
1. Снятия неприкосновенности с ЛЕПУТАТОВ
2. Против люстрации
3. Против открытой информации про имущество

Кто в курсе?
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В ПЕСе много чего говорят. Но в большинстве то все брехней выходит.Список избранных депутатов обнародован в официальной прессе - Цензор.НЕТ 4757
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Список выпускников и обладателей зеленого диплома "Высшего Трускавецкого Риксусовского Депутатского училища" по специальности - "Оператор-нажиматель пульта кнопок в Верховой Раде" ...
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Ох, какой длинный список у ПЭСа, примерно как у комара ..., ну вы поняли.
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яким він вас боляче іпьот, бо 90% ваших страданій про нього

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по великому рахунку, до цього часу, всі списки депутатів-- завжди потенційно означали розстрільні списки за тверджені народом. почекаємо, чи будуть зміни.
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У них зміни будуть точно. А що до решти народу України сумніваюсь.
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У СН - 254 депутатських мандати - у ПЄСу - 25.. Якщо 450 депутатів прийняти за 100% , то відсоток підтримки виборцями 21-го липня для СН складає 56, 44% - проти 5, 55 % підтримки ПЄСу.. І хто після цього "клован" ? І як потрібно було керувати країною за п'ять років каденції щоб отримати такий результат?
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Дай бог, что у зели останется 2% через год.
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Я вже скільки вангувань, страшилок та апокаліптичних прогнозів начитався від тутешніх прихильників "сивочолого" за час виборчої кампанії й до сьогодні - що вже чимось здивувати або налякати мене важко.. Сам хоч віриш в те , що написав, чи що дають з методички - те й шпариш тут?
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Схоже що петя підпряг ще й психоневрологічний контингент. Адекватна людина соєвих
покидьків не може підтримати...
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давай,расскажи про букмекеров еще ))
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Молись, только лоб не разбей.
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Бог вже дав що люди вимагали! І, на противагу соєвим, нічого не відбирає, а навпаки, добавляє. "Дурень думкою багатіє" (українське народне прислів'я)
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А как уже накерували зельоные, что за время громко провозглашенного перемирия
шесть украинских воинов погибли и еще девять ранены ?
А сколько помпы было, что сейчас мы запросто все порешаем и наступит мир промежду брацкиме народаме?
Не успел придти к власти и уже есть результат...
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Леня, не сотвори себе кумира - народ Украины уже неоднократно наступал на эти грабли:
сумасшедший "одобрямс" в начале каденции и "я за него не голосовал" в конце.
Примеров в новейшей истории Украины хоть завались - тот-же порох из последних...
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В 210 округе что такая прблема пересчитать заново.
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Расстрельные списки. Приложите адреса проживания плиз, и закройте границу. Список обраних депутатів оприлюднено в офіційній пресі - Цензор.НЕТ 6969
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расстрельный список : кононенко,порошенко,медведчук,пинчук,тигипко,ахметов,луценко,гонтарева, коболев, рева
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Удивительно. В "ЛДНР" сплошняком шахтёры, таксисты, официанты, парикмахеры. И тут тоже: медиаменеджеры, безработные, фотографы...
Прям какая-то система формирования органов власти вырисовывается. Там "народные республики", тут "слуги народа".
Уж не в одном ли месте им сценарии писали ?
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Ты пойдёшь лечить зубы к слесарю-сантехнику ?
А строительство ракеты поручишь модельеру женской одежды ?
Нет ?
А государством, значит, может управлять кто угодно. Кухарки, например.
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Я з першого разу прочитав як не треба.
Як треба?
Як в Австралії чи, точніше, параші?
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Ну теперь заживем....большинство в раде теперь особо честное....моноколиционное....счас как начнет законы для народа принимать...как начнет.... Список обраних депутатів оприлюднено в офіційній пресі - Цензор.НЕТ 8243
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Наверно впервые в Украине выбраны действительно НАРОДНЫЕ депутаты.
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Ага. Сборище кухарок, собравшихся управлять государством.
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Ну, как сборище олигархов науправляло, народ "оценил".
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Народ внимательно смотрел сериал про "слугу народа", и почему-то решил что реальная жизнь выглядит так же.
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ну да....
Там действительно много дураков не отесанных с прастога матернага нарида... Список обраних депутатів оприлюднено в офіційній пресі - Цензор.НЕТ 7984
Такие за копейку продадутся...
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А шо це *********, робить вигляд, що не знає про повернення в Україну Петра Олексійовича Порошенка ?




https://www.facebook.com/100004958404206/videos/1280589992116269/

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Соеголовая арифметика Список обраних депутатів оприлюднено в офіційній пресі - Цензор.НЕТ 5887
Список обраних депутатів оприлюднено в офіційній пресі - Цензор.НЕТ 4780
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Подонок по фамилии Яценко опять депутат!!! Это ******!
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С 2007 по 2012 - народный депутат Украины VI созыва от «Блока Юлии Тимошенко», № 79 в списке.

С 2012 по 2014 - народный депутат Украины VII созыва от одномандатного избирательного округа № 200 (Партия регионов).

С ноября 2014 года - народный депутат Украины VIII созыва от одномандатного избирательного округа № 200 (самовыдвижение)

Список обраних депутатів оприлюднено в офіційній пресі - Цензор.НЕТ 7047
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сейчас нам зеленое стадо (254) дебилотатов наголосует
и "мир любой ценой" и патриотов люстрируют,
во заживем по багатому Список обраних депутатів оприлюднено в офіційній пресі - Цензор.НЕТ 6288
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