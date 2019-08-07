 Список обраних депутатів оприлюднено в офіційній пресі. ПЕРЕЛІК

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.
Загалом ЦВК визнала обраними 423 народних депутатів України: 225 - в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, 198 - в одномандатних виборчих округах.
Не визначено переможця по округу №210, де двох лідерів розділили всього сто голосів.
Депутати ще від 26 округів, розташованих на окупованих територіях (в Криму та в частині Донбасу), можуть бути обрані після звільнення цих територій.
1. Снятия неприкосновенности с ЛЕПУТАТОВ
2. Против люстрации
3. Против открытой информации про имущество
Кто в курсе?
покидьків не може підтримати...
шесть украинских воинов погибли и еще девять ранены ?
А сколько помпы было, что сейчас мы запросто все порешаем и наступит мир промежду брацкиме народаме?
Не успел придти к власти и уже есть результат...
сумасшедший "одобрямс" в начале каденции и "я за него не голосовал" в конце.
Примеров в новейшей истории Украины хоть завались - тот-же порох из последних...
Прям какая-то система формирования органов власти вырисовывается. Там "народные республики", тут "слуги народа".
Уж не в одном ли месте им сценарии писали ?
А як треба?
А строительство ракеты поручишь модельеру женской одежды ?
Нет ?
А государством, значит, может управлять кто угодно. Кухарки, например.
Як треба?
Як в Австралії чи, точніше, параші?
Там действительно много дураков не отесанных с прастога матернага нарида...
Такие за копейку продадутся...
https://www.facebook.com/100004958404206/videos/1280589992116269/
С 2012 по 2014 - народный депутат Украины VII созыва от одномандатного избирательного округа № 200 (Партия регионов).
С ноября 2014 года - народный депутат Украины VIII созыва от одномандатного избирательного округа № 200 (самовыдвижение)
и "мир любой ценой" и патриотов люстрируют,
во заживем по багатому