 Список обраних депутатів оприлюднено в офіційній пресі. ПЕРЕЛІК

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

Загалом ЦВК визнала обраними 423 народних депутатів України: 225 - в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, 198 - в одномандатних виборчих округах.

Не визначено переможця по округу №210, де двох лідерів розділили всього сто голосів.

Депутати ще від 26 округів, розташованих на окупованих територіях (в Криму та в частині Донбасу), можуть бути обрані після звільнення цих територій.













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