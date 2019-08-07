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 Медіаменеджер Захарченка Зубрицький, який заявляв про повернення в Україну, перебуває в міжнародному розшуку, - ГПУ. ДОКУМЕНТ

Медіаменеджер ексміністра-утікача внутрішніх справ Віталія Захарченка Віктор Зубрицький, який заявляв про своє повернення в Україну, перебуває в міжнародному розшуку.

Про це інформує Генеральна прокуратура України у відповідь на запит Цензор.НЕТ.

У відомстві повідомили, що здійснюється кримінальне провадження за підозрою Зубрицького в скоєнні злочинів за статтями 15 (замах на злочин), 115 (умисне вбивство), 27 (організація злочину), 146 (позбавлення волі або викрадення людини, 127 (застосування тортур), 194 (умисне знищення чужого майна).

Печерський райсуд Києва видав постанову про його арешт.

Також ГПУ повідомила, що підозрюваного Зубрицького оголошено в розшук і в міжнародний розшук.

"Відповідну інформацію внесено до бази даних Генерального секретаріату Інтерполу, категорія обліку - червона картка (розшук з метою арешту та екстрадиції)", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що в разі затримання Зубрицького в країнах-членах МОКП Інтерполу, ГПУ має намір робити запит про його екстрадицію.

Медіаменеджер Захарченка Зубрицький, який заявляв про повернення в Україну, перебуває в міжнародному розшуку, - ГПУ 01

Нагадаємо, раніше була інформація, що з міжнародного розшуку Зубрицького знято.

У липні поточного року Віктор Зубрицький заявив про те, що має намір незабаром повернутися в Україну, оскільки очікує, що всі підозри з нього будуть зняті.

У Міністерстві внутрішніх справ цю заяву прокоментували, зазначивши, що в разі приїзду Зубрицького буде затримано.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141671
 
   
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Но ведь и ордило и Крым - Украина. И кто его оттуда выдаст?
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возвращайся родненький, засиделся ты в кацапских ******, а тут раздолье, уже 95 квартал в ВР с 3 сентября по 5 восьмичасовых концертов в неделю будут давать, работы для тебя непочатый край, такие люди клоуну нужны.
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