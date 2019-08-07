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 Бізнесмену, який фінансував так звану "самооборону Криму", загрожує до 10 років за ґратами, - прокуратура

Прокуратура Автономної Республіки Крим повідомила про підозру громадянину України, причетному до фінансування так званої "самооборони Криму". Він давав терористам гроші і надав їм свій готель у Чонгарі для облаштування штабу.

Чоловіка підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 260 КК України (створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань). Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу прокуратури АРК.

За даними слідчих, у лютому-березні громадянин фінансував діяльність так званої "самооборони Криму". А також надав приміщення готелю і кафе, розташованих у селищі Чонгар Генічеського району Херсонської області, у користування так званим "самооборонівцям" і спецслужбам РФ, для організації їхнього штабу і місця проживання.

Якщо вина бізнесмена буде доведена, то він може провести за ґратами від 5 до 10 років.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141670
 
 
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Ловлять шущару,а Ахмет руле,Зеля така сама паскуда як і Петро.
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релікт? п'ять років минуло. і живе цей типчик, судячи з тексту в Чонгарі.
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Спасибо,страна должна знать своих "героев"
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Грозит ???
Почему до сих пор не сидит на колу рядом с Мертветчуком , Бойко , Ахметкой и прочими ???
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"грозит", "грозит".. Только шум далеких "раскатов". Нелля Штепа вышла на свободу и уже депутат Рады. А у нас все "грозит" и "грозит".
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