 Бізнесмену, який фінансував так звану "самооборону Криму", загрожує до 10 років за ґратами, - прокуратура

Чоловіка підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 260 КК України (створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань). Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу прокуратури АРК.

За даними слідчих, у лютому-березні громадянин фінансував діяльність так званої "самооборони Криму". А також надав приміщення готелю і кафе, розташованих у селищі Чонгар Генічеського району Херсонської області, у користування так званим "самооборонівцям" і спецслужбам РФ, для організації їхнього штабу і місця проживання.

Якщо вина бізнесмена буде доведена, то він може провести за ґратами від 5 до 10 років.

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