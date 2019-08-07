 Від початку 2019 року в Україну "зайшли" понад 80 млрд гривень "живих" грошей, - гендиректор Concorde Capital Мазепа

Такою думкою поділився генеральний директор інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа.

"Подивімося на цифри: з початку 2019 року в Україну "зайшли" понад 80 млрд гривень, які іноземні інвестори вклали в державні цінні папери (облігації внутрішньої державної позики України). Це ті гроші, які зайшли в Україну не від МВФ або Світового банку. І це хороший знак, який свідчить про те, що ставлення до України з боку іноземних інвесторів поліпшується. Тому що, якщо зараз інвестори купують боргові цінні папери, то в перспективі вони розглядають і інші можливості для вкладень - облігації приватних українських компаній, акції компаній або навіть самі компанії. І ми навіть можемо не помітити, як цей процес ще більше прискориться, якщо влада не "утне" чогось несподіваного", - підкреслив Ігор Мазепа.

Водночас інвестбанкір зазначив, що приблизно до жовтня стане більш очевидно, чи буде зростати довіра іноземних інвесторів до українського ринку. "Це буде ясно за тими процесами і тими людьми, які прийдуть в уряд, з їхніх перших кроків. З цього можна буде судити, чи будуть заходити гроші в країну", - заявив Ігор Мазепа.

На думку інвестбанкіра, новим прем'єр-міністром України має стати досвідчений технократ.