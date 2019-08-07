 Від початку 2019 року в Україну "зайшли" понад 80 млрд гривень "живих" грошей, - гендиректор Concorde Capital Мазепа

Такою думкою поділився генеральний директор інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа.
"Подивімося на цифри: з початку 2019 року в Україну "зайшли" понад 80 млрд гривень, які іноземні інвестори вклали в державні цінні папери (облігації внутрішньої державної позики України). Це ті гроші, які зайшли в Україну не від МВФ або Світового банку. І це хороший знак, який свідчить про те, що ставлення до України з боку іноземних інвесторів поліпшується. Тому що, якщо зараз інвестори купують боргові цінні папери, то в перспективі вони розглядають і інші можливості для вкладень - облігації приватних українських компаній, акції компаній або навіть самі компанії. І ми навіть можемо не помітити, як цей процес ще більше прискориться, якщо влада не "утне" чогось несподіваного", - підкреслив Ігор Мазепа.
Водночас інвестбанкір зазначив, що приблизно до жовтня стане більш очевидно, чи буде зростати довіра іноземних інвесторів до українського ринку. "Це буде ясно за тими процесами і тими людьми, які прийдуть в уряд, з їхніх перших кроків. З цього можна буде судити, чи будуть заходити гроші в країну", - заявив Ігор Мазепа.
На думку інвестбанкіра, новим прем'єр-міністром України має стати досвідчений технократ.
В статье об этом прямо и написано...
При этом инвестбанкир отметил, что примерно к октябрю станет более очевидно, будет ли расти доверие иностранных инвесторов к украинскому рынку. "Это будет ясно по тем процессам и тем людям, которые придут в правительство, по их первым шагам.Источник: https://censor.net.ua/n3141669
Зеленский сравнивал Украину с нехорошей просящей женщиной, сейчас можно сказать эта женщина опустилась еще ниже. Может стоит уже вмешаться чтобы прекратить это?
В Нацбанке Швейцарии уже на протяжении нескольких лет установлена отрицательная процентная ставка, как и в банках Швеции, Дании и Японии.
или кто-то шел на выборы и не знал, что отдавать надо будет и поэтому обещал всем и всё ?
Собирались отдавать новыми траншами МВФ, но придётся отдавать таким способом с процентом в разы больше.
аоблигации нельзя выпускать из воздуха, их 1 к 100 никто не возьмет. я о том, что заголовки мелькают для тупорылых. вот пришли..., а что, за что и сколько--половина просто не понимает.
пока я знаю, только заробитчане делают валютное вливание больше всех траншей и инвесторов.
инвестиции в технологии я за, а купить облигации под гос гарантии это не тот соус.
дальше что приватизировать и продавать???
А тут - вложили депозиты под проценты в гривнах!
Доходність ОВДП - захмарна, спекулянти вкладають гроші, але ж вони прийдуть по них, коли настане час! До речі, мільярдів 60 у гривневому еквіваленті зайшло за останній місяць-півтора.
Впали ціни на газ, та і нафта останнім часом опустилася нижче 60 баксів за бочку, а це основні продукти імпорту.
Ціни на руду та метал залишаються поки високими, колгоспники ударними темпами звільняють елеватори від залишків торішнього врожаю.
Бред
кто в эту страну положит доллар?
просто бандиты завели украденные деньги -- на выборы.
А что касается внутреннего государственного займа УкраиныИсточник: https://censor.net.ua/n3141669
Дубинский не мой герой, но его видео, как обворовывают нас гонтаревы через облигации полезно.
https://www.youtube.com/watch?v=-KEdvjK28Kk
А хто такий цей Мазепа зі своми фірмочками ,всім давно відомо.Игорь Мазепа: история циничного афериста и финансового шарлатана .