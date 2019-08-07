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 Економіка
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 Від початку 2019 року в Україну "зайшли" понад 80 млрд гривень "живих" грошей, - гендиректор Concorde Capital Мазепа

Інтерес до України з боку іноземних інвесторів останнім часом зростає.

Такою думкою поділився генеральний директор інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа.

"Подивімося на цифри: з початку 2019 року в Україну "зайшли" понад 80 млрд гривень, які іноземні інвестори вклали в державні цінні папери (облігації внутрішньої державної позики України). Це ті гроші, які зайшли в Україну не від МВФ або Світового банку. І це хороший знак, який свідчить про те, що ставлення до України з боку іноземних інвесторів поліпшується. Тому що, якщо зараз інвестори купують боргові цінні папери, то в перспективі вони розглядають і інші можливості для вкладень - облігації приватних українських компаній, акції компаній або навіть самі компанії. І ми навіть можемо не помітити, як цей процес ще більше прискориться, якщо влада не "утне" чогось несподіваного", - підкреслив Ігор Мазепа.

Водночас інвестбанкір зазначив, що приблизно до жовтня стане більш очевидно, чи буде зростати довіра іноземних інвесторів до українського ринку. "Це буде ясно за тими процесами і тими людьми, які прийдуть в уряд, з їхніх перших кроків. З цього можна буде судити, чи будуть заходити гроші в країну", - заявив Ігор Мазепа.

На думку інвестбанкіра, новим прем'єр-міністром України має стати досвідчений технократ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141669
 
 
 Топ коментарі
 
Что за суржик? Пишите уже на государственном языке, не "зашли", а взяты в долг под государственные гарантии почти под 20% годовых и это при стандартной ставке 2%, а в Германии вообще минус 2.

Зеленский сравнивал Украину с нехорошей просящей женщиной, сейчас можно сказать эта женщина опустилась еще ниже. Может стоит уже вмешаться чтобы прекратить это?
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Зашли спекулятивные деньги, их надо отдавать с процентами!! Это не инвестиции в производство.
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Це ні про що, під 16 відсотків річних під гарантії держави це не інвестиції.
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При Порохе....а при зебобике они еще посмотрят и подумают....
В статье об этом прямо и написано...
При этом инвестбанкир отметил, что примерно к октябрю станет более очевидно, будет ли расти доверие иностранных инвесторов к украинскому рынку. "Это будет ясно по тем процессам и тем людям, которые придут в правительство, по их первым шагам.Источник: https://censor.net.ua/n3141669
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До конца 2019 года Украина должна выплатить по внутреннему и внешнему государственному долгу 169 млрд гривен (около 6,6 млрд долларов по текущему курсу). Об этом в понедельник, 5 августа, сообщил минфин страны.
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Це ні про що, під 16 відсотків річних під гарантії держави це не інвестиції.
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Что за суржик? Пишите уже на государственном языке, не "зашли", а взяты в долг под государственные гарантии почти под 20% годовых и это при стандартной ставке 2%, а в Германии вообще минус 2.

Зеленский сравнивал Украину с нехорошей просящей женщиной, сейчас можно сказать эта женщина опустилась еще ниже. Может стоит уже вмешаться чтобы прекратить это?
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Цікаво, який сенс вкладати під -2 відсотки, як думаєте?
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Изучайте матчасть и нашему Правительству советую того же. Отрицательная ставка это защита собственной экономики и курса валюты от спекулятивных афер, которых у нас больше 144 но они называются почему то реформами.

В Нацбанке Швейцарии уже на протяжении нескольких лет установлена отрицательная процентная ставка, как и в банках Швеции, Дании и Японии.
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Я це розумію, просто спитав вашу думку, який сенс вкладати гроші під -2 відсотки?
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Они берут за надёжное хранение. На полном серьёзе.
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Відкрийте бізнес ЦН, там є інфа про відсотки по облігаціям.
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Плюс если присмотреться к этим иностранным инвесторам, то все они в вышыванках и кипах. Від початку 2019 року в Україну "зайшли" понад 80 млрд гривень "живих" грошей, - гендиректор Concorde Capital Мазепа - Цензор.НЕТ 1623
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) интересно было наблюдать, как дорожные полицаи провожают взглядом машину с еврономерами. ведь котиться "жива копійка"! но в этом году ни у одного не хватило наглости остановить и просто так сказать - "дайте 300 гривень". будем посмотреть, шо станет через год ))
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то мабуть "італійців"? їх з чопу неміряно їхало назустріч. у мну ракоуські номери. такі тіко один раз зустрів. але супроводжували поглядом до, і довго після. ))
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Не знаю, в нас в основному румуни з болгарами лишились, балтійців майже нема. Чернівці.
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з тої сторони у жінки тут є знайома з бурштина. вона в прошлому році їздила, через чехів та польску. теж з ракоуськими номерами. один раз тормознули пошти біля хати "по номеру", побачили шо не українське громадянство, й зразу ж розпрощались. вона через місяць туди збирається. будєм посмотрєть.
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То бишь при злочиной владе Порошенко доверие иностранных инвесторов к украинскому рынку было...а при новой они еще будут только посмотреть... С начала 2019 года в Украину "зашли" более 80 млрд гривен "живых" денег, - гендиректор Concorde Capital Мазепа - Цензор.НЕТ 2558
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Так то Петины деньги и есть! ОВГЗ у него ж никто не отнимет, да ещё и купленные на "иностранные инвестиции" .
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звертаюсь до завзятих, скільки у цьому році країна повинна віддати по боргам папєрєдніков:?
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тех самых парередников, которые с косой и которые по лярду в месяц одалживали ?
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собственно, не имеет значения--єто просто факт.
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факт - это два просранных транша МВФ
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слово несущее смьісловоую нагрузку --четвертое. к сожалению
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та ровно столько же, сколько собирались в этом году отдавать до выборов.

или кто-то шел на выборы и не знал, что отдавать надо будет и поэтому обещал всем и всё ?
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та при чем тут вьіборьі? сумма в 80 млрд грн соизмерима с суммой отдачи по долгам? или нет? деньги заради денег? в один взять, чтоб другим отдать? я ж написал віше главное слово в Вашем посте--просрали
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В этом смысле вполне возможно.

Собирались отдавать новыми траншами МВФ, но придётся отдавать таким способом с процентом в разы больше.
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Так отож, боны, а облигации нельзя выпускать из воздуха, их 1 к 100 никто не возьмет. я о том, что заголовки мелькают для тупорылых. вот пришли..., а что, за что и сколько--половина просто не понимает.
пока я знаю, только заробитчане делают валютное вливание больше всех траншей и инвесторов.
инвестиции в технологии я за, а купить облигации под гос гарантии это не тот соус.
дальше что приватизировать и продавать???
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"Заходя" обычно доллары или евро.
А тут - вложили депозиты под проценты в гривнах!
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Зашли спекулятивные деньги, их надо отдавать с процентами!! Это не инвестиции в производство.
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Ещё и с какими процентами!!! Простыми словами - это тупо схема грабежа Украины!
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Еще и скорее всего это завели приближенные к власти,имея гарантии что курс не скакнет а будет искусственно сдерживаться чтобы % не обесценились повышением курса.А после завершения операции отпустят курс.Ну просто нет экономических предпосылок для падения курса в условиях когда надо скоро погашать долги МВФ и непонятная ситуация с доходами от транзита газа
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кхм...ну Вы же видите, что с курсом происходит.
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не много. Коломойскому следует напрячь израильских акционеров бизнес- проекта Украина.
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Фігня це все.
Доходність ОВДП - захмарна, спекулянти вкладають гроші, але ж вони прийдуть по них, коли настане час! До речі, мільярдів 60 у гривневому еквіваленті зайшло за останній місяць-півтора.
Впали ціни на газ, та і нафта останнім часом опустилася нижче 60 баксів за бочку, а це основні продукти імпорту.
Ціни на руду та метал залишаються поки високими, колгоспники ударними темпами звільняють елеватори від залишків торішнього врожаю.
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Для кого фигня, а для кого гешефт! Для Мазепы - явно второе!
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Гройсман из отпуска вышел и хайпует?
Бред
кто в эту страну положит доллар?
просто бандиты завели украденные деньги -- на выборы.

А что касается внутреннего государственного займа УкраиныИсточник: https://censor.net.ua/n3141669
Дубинский не мой герой, но его видео, как обворовывают нас гонтаревы через облигации полезно.
https://www.youtube.com/watch?v=-KEdvjK28Kk
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Ну и ,где они . ?? Уже растащили Від початку 2019 року в Україну "зайшли" понад 80 млрд гривень "живих" грошей, - гендиректор Concorde Capital Мазепа - Цензор.НЕТ 9811 .? Почему нету пакращення . ?? Зе , куда деньги дел . Где повышение зарплат и пенсий .. ??? ОТВЕЧАЙ , твою дивизию . !!! Від початку 2019 року в Україну "зайшли" понад 80 млрд гривень "живих" грошей, - гендиректор Concorde Capital Мазепа - Цензор.НЕТ 9937 .
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Мазепа - хитрожопый шаромыжник! Это он волну разгоняет, чтобы подразвести буржуйских лохов исключительно в собственных интересах!
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Читайте кто это пишет. Игорь Мазепа это мошенник обокравший тысячи людей на миллионы долларов. При Порошенко его упорно не привлекали, может при Зеленском привлекут, посмотрим. Подробно о его деятельности тут https://m.facebook.com/groups/1811745592469966?ref=bookmarks
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"Иностранных инвесторов"? Какие к чертям иностранные? Это Петя Потрох "иностранный"? Он основной скупщик этих облигаций и наживаться на сверхвысокой ставке ОВГЗ будет именно он! Доверие иностранных инвесторов блть.... Нет слов 😡
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Какие нах инвестори .деньги простих заробитчан
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Це на Цензорі зараз тренд такий-розхвалювати позики кабміну для латання бюджетних дірок ?
А хто такий цей Мазепа зі своми фірмочками ,всім давно відомо.Игорь Мазепа: история циничного афериста и финансового шарлатана .
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