 Омелян пообіцяв вирішити проблему з локомотивами найближчим часом, "щоб кожного року в пікові місяці ми не скаржилися"

І Мінінфраструктури над цим уже працює.
Про це, відповідаючи на запитання журналіста OBOZREVATEL у ході спільного брифінгу з представником президента в уряді Андрієм Герусом, повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян. Чиновник заявив, що Міністерство вже найближчим часом ухвалить відповідні рішення, зокрема і кадрові.
"Щодо локомотивної тяги, в діяльності будь-якої державної компанії чи у формуванні державної політики має бути система. Не можна на скору будувати дороги, не можна на скору виробляти локомотиви. Якщо є чітке бачення, що ми зробили, підписавши контракт із General Electric, щоб замінити існуючу на УЗ теплову тягу, те саме буде з електролокомотивами", - відповів Омелян.
"Якнайшвидше має бути підписаний контракт із провідним світовим виробником електролокомотивів для потреб УЗ та, можливо, інших видів транспорту в Україні. Це системне вирішення проблеми, щоб кожного року в пікові місяці ми не скаржилися на те, що локомотивів бракує", - додав він.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, через проблеми з логістикою аграрії прогнозують виникнення транспортного колапсу на півдні країни і суттєві проблеми з вивезенням зібраного рекордного врожаю зерна.
локомотивный завод проср..и и даже не в связи с 2014 годом, а нам не надо,
отдали Россиянам... многое нам не надо было а зачем.. для чего.. и приехали…а где
брать локомотивы на русскую колею 1520 мм.. только увы в России.. Украина не
делает ничего, Рижский завод электричек прекратил свою работу, Венгерский завод
локомотивных дизель поездов Д-1 и ДР-1 также
полностью разобран, ни документации, ее прикупила себе Россия.. а нам опять
ничего не нужно, а вот где заказывать -то - электровозы? у Сименс? не смешите,
они слабы.. на наши дороги и ширину колеи не рассчитаны.. есть вариант взять у
французов там мощные локомотивы как тепловозной тяги и электро... но дорого
же или в Британии или Швеции Норвегии.. можно также к Финляндию-
обратиться у них такой же стандарт 1524 мм.. но это будет спецзаказы на нашу
колею 1520 мм ...а значит все с нуля корпус, тележки, оборудование и так
далее, а это значительно повышает стоимость... наш Крюковский
вагоностроительный вообще загнали в пике и яму ...а почему??? как не хотим...
мы.... этого, но Россия очень сильно продвинулась в железнодорожном транспорте
под Санкт Петербургом огромный завод по производству вагонов цистерн
зерновозов и прочих.. пассажирские вагоны уже приближаются к европейским..
локомотивная тяга электровозы ВЛ для грузовых делаются ТРЕХ секционный что
позволяет гонять составы длиной до 3,5 км..... у нас только бла бла Запад и Америка
нам поможет...а пока УЗ БАНКРОТ вагонов полувагонов зерновозов цистерн не хватает
платформ под контейнеры не хватает.. локомотивной тяги нема вагоны для
пассажиров и электрички или на дизель тяге времен Хрущева и каждый день
закрыли там маршрут, сократили там поезда или 40 км поезд едет 3 часа...
со скоростью 15 км-час....
В РФ допускается эксплуатация подвижного состава на железных дорогах с шириной колеи от 1516 до 1528 мм.
Так что можно смело заказывать локомотивы в Финляндии.
🤗
Даже не сомневаюсь!!! Именно поэтому можно не слушать, что обещает Омелян.