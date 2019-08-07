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 Економіка
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Все про:перевезення (184) Омелян (543)

 Омелян пообіцяв вирішити проблему з локомотивами найближчим часом, "щоб кожного року в пікові місяці ми не скаржилися"

Проблема з браком локомотивів для експорту зернових у піковий період має бути вирішена системно.

І Мінінфраструктури над цим уже працює.

Про це, відповідаючи на запитання журналіста OBOZREVATEL у ході спільного брифінгу з представником президента в уряді Андрієм Герусом, повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян. Чиновник заявив, що Міністерство вже найближчим часом ухвалить відповідні рішення, зокрема і кадрові.

"Щодо локомотивної тяги, в діяльності будь-якої державної компанії чи у формуванні державної політики має бути система. Не можна на скору будувати дороги, не можна на скору виробляти локомотиви. Якщо є чітке бачення, що ми зробили, підписавши контракт із General Electric, щоб замінити існуючу на УЗ теплову тягу, те саме буде з електролокомотивами", - відповів Омелян.

"Якнайшвидше має бути підписаний контракт із провідним світовим виробником електролокомотивів для потреб УЗ та, можливо, інших видів транспорту в Україні. Це системне вирішення проблеми, щоб кожного року в пікові місяці ми не скаржилися на те, що локомотивів бракує", - додав він.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, через проблеми з логістикою аграрії прогнозують виникнення транспортного колапсу на півдні країни і суттєві проблеми з вивезенням зібраного рекордного врожаю зерна.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141667
 
 
 Топ коментарі
 
Ашотама с Гипперрлупой?
🤗
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Омелян ты лучше повысь зарплату железнодорожникам, а то скоро некому будет работать.
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На днях оно говорило, что не имеет никакого отношения к железной дороге. Это когда аферу со стаканами выявили. От брехло! Омелян пообещал решить проблему с локомотивами в ближайшее время, "чтобы каждый год в пиковые месяцы мы не жаловались" - Цензор.НЕТ 9081
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локомотивов нехватает в пиковій период, а зерновозов круглій год. и как єто решит проблему?
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Надеются что больше не будет рекордных урожаев, а то экономика совсем не выдержит.
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Зараз Омелян знову купить не ті локомотиви, як в минулий раз з американськими тепловозами - замість двохсекційних купив односекційні і тепер вони не можуть тягнути состави вагою більше 3500 тон, а старі луганські тепловози тягнуть состави по 6000 тон! Потрібно не закуповувати за кордоном те що можна виробляти в Україні, а організовувати виробництво в Україні, на Південьмаші, на Львівському залізничному заводі, на Конотопському залізничному заводі - є де виробляти, потрібно тільки бажання! Луганські тепловози були дуже дешевими, удвічі дешевшими за американські аналоги, чому їх виробництво не відродити на Львівьскому залізничному заводі під торговою маркою Луганські тепловози? Це був би потужний політичний крок, Україна показала б що вона поверне Луганськ рано чи пізно!
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Херовый тот производитель, что нуждается в "потужних політичних кроках" и в гос.финансировании. Хотите нормальной работы - продайте завод частнику
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вот как хотите.. не в обиду будет сказано, но маладца Луганский
локомотивный завод проср..и и даже не в связи с 2014 годом, а нам не надо,
отдали Россиянам... многое нам не надо было а зачем.. для чего.. и приехали…а где
брать локомотивы на русскую колею 1520 мм.. только увы в России.. Украина не
делает ничего, Рижский завод электричек прекратил свою работу, Венгерский завод
локомотивных дизель поездов Д-1 и ДР-1 также
полностью разобран, ни документации, ее прикупила себе Россия.. а нам опять
ничего не нужно, а вот где заказывать -то - электровозы? у Сименс? не смешите,
они слабы.. на наши дороги и ширину колеи не рассчитаны.. есть вариант взять у
французов там мощные локомотивы как тепловозной тяги и электро... но дорого
же или в Британии или Швеции Норвегии.. можно также к Финляндию-
обратиться у них такой же стандарт 1524 мм.. но это будет спецзаказы на нашу
колею 1520 мм ...а значит все с нуля корпус, тележки, оборудование и так
далее, а это значительно повышает стоимость... наш Крюковский
вагоностроительный вообще загнали в пике и яму ...а почему??? как не хотим...
мы.... этого, но Россия очень сильно продвинулась в железнодорожном транспорте
под Санкт Петербургом огромный завод по производству вагонов цистерн
зерновозов и прочих.. пассажирские вагоны уже приближаются к европейским..
локомотивная тяга электровозы ВЛ для грузовых делаются ТРЕХ секционный что
позволяет гонять составы длиной до 3,5 км..... у нас только бла бла Запад и Америка
нам поможет...а пока УЗ БАНКРОТ вагонов полувагонов зерновозов цистерн не хватает
платформ под контейнеры не хватает.. локомотивной тяги нема вагоны для
пассажиров и электрички или на дизель тяге времен Хрущева и каждый день
закрыли там маршрут, сократили там поезда или 40 км поезд едет 3 часа...
со скоростью 15 км-час....
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Финские железные дороги предусматривают допуски ширины колеи от 1514 до 1530 мм, которые ужесточаются только для скоростного сообщения: поезд Sm6 «Аллегро», к примеру, имеет колею ровно 1522 мм.
В РФ допускается эксплуатация подвижного состава на железных дорогах с шириной колеи от 1516 до 1528 мм.
Так что можно смело заказывать локомотивы в Финляндии.
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поки не знаю, але за зерновоз 100 баксів ціна на місті ( це зверху за офіціне використання)
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Скільки на кожному локомотиву Омелян планує відкатити?
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Омелян ты лучше повысь зарплату железнодорожникам, а то скоро некому будет работать.
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Это проделают его детишки-американцы, для железнодорожников США. Наверное, сначала поднимут з/плату операторам гиперлупов, как папа завещал.
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Уже нехватка. Особенно на западной Украине, в Днепре. Остро с машинистами, путейцами. Молодые специалисты на 7-8 тысяч "грязными" не особо идут.
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У меня знакомый работает монтером пути больше 20 лет, зарплата около 10 тысяч, только кто устроился, голая ставка примерно 6 тысяч. В околотке должно быть 11 человек, работает только двое, никто нехочет за такие деньги идти работать. Работа тяжелая, шпалы и рельсы менять.
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Можно возродить Железнодорожные Войска, как в СССР. Будет дармовая рабочая сила.
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Омелян- це голова, к гыперлупу локомотивы прицепит и поедут те к ведмедям на мацкву
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На днях оно говорило, что не имеет никакого отношения к железной дороге. Это когда аферу со стаканами выявили. От брехло!
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Он быстро ориентируется в пространстве: смотрит, что в правящей партии образовывается группировка аферистов во главе с Арахамией, дай, думает, примкну, 3,14здеть умею не хуже. Омелян пообіцяв вирішити проблему з локомотивами найближчим часом, "щоб кожного року в пікові місяці ми не скаржилися" - Цензор.НЕТ 2389
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Министерство в ближайшее время примет соответствующие решения, в том числе и кадровые.

Даже не сомневаюсь!!! Именно поэтому можно не слушать, что обещает Омелян. Омелян пообещал решить проблему с локомотивами в ближайшее время, "чтобы каждый год в пиковые месяцы мы не жаловались" - Цензор.НЕТ 9638
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Ну вот жеж, молодец, перед растрелом решило поработать
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Если он такой умный, как рассказывает, почему он не построил эту "систему" за все 4 года которые был министром?
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потому же почему и гройсман.. всем мешал Петя Омелян пообіцяв вирішити проблему з локомотивами найближчим часом, "щоб кожного року в пікові місяці ми не скаржилися" - Цензор.НЕТ 3660
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Омелян може зітхнути, цю проблему буде вирішувати хтось інший.
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Если бы была нобелевка за демагогические кренделя,то первая десятка претендентов непременно было бы из Украины.
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