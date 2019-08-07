 Омелян пообіцяв вирішити проблему з локомотивами найближчим часом, "щоб кожного року в пікові місяці ми не скаржилися"

І Мінінфраструктури над цим уже працює.

Про це, відповідаючи на запитання журналіста OBOZREVATEL у ході спільного брифінгу з представником президента в уряді Андрієм Герусом, повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян. Чиновник заявив, що Міністерство вже найближчим часом ухвалить відповідні рішення, зокрема і кадрові.

"Щодо локомотивної тяги, в діяльності будь-якої державної компанії чи у формуванні державної політики має бути система. Не можна на скору будувати дороги, не можна на скору виробляти локомотиви. Якщо є чітке бачення, що ми зробили, підписавши контракт із General Electric, щоб замінити існуючу на УЗ теплову тягу, те саме буде з електролокомотивами", - відповів Омелян.

"Якнайшвидше має бути підписаний контракт із провідним світовим виробником електролокомотивів для потреб УЗ та, можливо, інших видів транспорту в Україні. Це системне вирішення проблеми, щоб кожного року в пікові місяці ми не скаржилися на те, що локомотивів бракує", - додав він.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, через проблеми з логістикою аграрії прогнозують виникнення транспортного колапсу на півдні країни і суттєві проблеми з вивезенням зібраного рекордного врожаю зерна.