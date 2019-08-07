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 Економіка
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Все про:перевезення (184) Мінінфраструктури (311) Омелян (543)

 Пріоритет на залізниці віддається українським вантажам, а потім - питання транзиту, - Омелян

Міністерство інфраструктури може обмежити транзитні перевезення в серпні-вересні в тому випадку, якщо це створить значні труднощі для українських перевізників.

Про це, відповідаючи на запитання журналіста OBOZREVATEL, в ході спільного брифінгу з представником президента в уряді Андрієм Герусом, повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

"Сьогодні ми чітко зазначили, що наша позиція є послідовною. Пріоритет віддається на поставку нафти і нафтопродуктів, вугілля і зернового експорту, і вже потім питання транзиту. Це не означає будь-яких обмежень, якщо є нормальні, планові перевезення. Якщо ми будемо бачити будь-які загрози для перших цих груп товарів, то безумовно ми змушені будемо оголошувати конвенції", - повідомив міністр.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141665
 
 
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Залізницю знищили майже повнісю. Коли відновлювати будете?
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"Приоритет отдается на поставку нефти и нефтепродуктов" - из какой страны???
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если бы карты лежали неплохо, то не помешало бы начать менять колею на европейскую. шоб если ***** нападёт, то у него былы проблемы с логистикой, а не у нато, если бы и вправду оно взялось Украину защищать.
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