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Все про:ВАСУ (45) вирок (540) Рябошапка Руслан (64)

 До кінця року Антикорупційний суд має ухвалити 20-25 вироків, - Рябошапка

До кінця року очікується понад 20 вироків, які має ухвалити Вищий антикорупційний суд України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив заступник керівника ОП Руслан Рябошапка в інтерв'ю "24 каналу".

За словами Рябошапки, невдоволення роботою Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою поки немає. Найважливіша частина їхньої роботи це те, що буде виходити з Антикорупційного суду незабаром у вигляді як обвинувальних, так і виправдувальних вироків.

Також заступник керівника ОП заявив, що пріоритетом роботи НАБУ і САП є не посадити до в'язниці чиновника, а знайти те, що було вкрадено, і повернути державі.

"Якщо з вересня почне працювати суд, то, можливо, десь до кінця року ми побачимо вже декілька десятків перших вироків. В якомусь із документів зафіксовано зобов’язання України, що до кінця року буде 20 чи 25 вироків винесено Антикорупційним судом. Побачимо, це в принципі реально", - сказав Рябошапка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я не почуватимуся не на своєму місці, - Рябошапка відповів, чи готовий стати Генпрокурором

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141664
 
 
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Было бы неплохо если бы суды хотя бы к 26 сентября и ещё...Приехали отдыхать: появился интересный рассказ про ленивых "слуг народа" в Трускавце ... интересное словосочетание ленивые слуги народа. К концу года Антикоррупционный суд должен вынести 20-25 приговоров, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 1051
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Интересно будет посмотреть кто в этом антикоррупционном суде будет работать. а то судебная реформа так и не была проведена, поэтому надеяться на то, что придут профессионалы не стоит. Так как в ситуации с НАБУ, ожидали одних, а пришли все те же старые ГПУшники
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Які ж тупі дописи порохосвинів .На Цензор вже адекватній людині гидко й заходити
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команда шоколадодупого була значно більша 25 свинячих харь
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Ого. Что-то это напоминает. Письмо Сталину кого-то из холуёв, с просьбой увеличить разнарядку на расстрелы.
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а вам жалко чинуш? Чи ви сумніваєтесь в тому що грабували державу? Там з кожного починай й не прогадаєш...ільки одні на мільйони,інші на десятки млн...а вище хто сотнями млн...Чи ви з них,тому й про сталіна згадали?Під час війни це мародерство...тому потрібно по законам ВЧ...але ж ніхто його й не запровадив...бо торгувати з рашкою потрібно було...
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Пустая болтовня.
Годится для аудитории Г+Г.
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да их там сажать и сажать, им счета нет. глянь на города спутники, там любого бери, не ошибешься. хватит сопли пускать они о нас не думали когда хапали...
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Так может с пересмотра итогов прихватизации начать ?
Вы часом не перепутали - в какой стране живёте ? Сейчас не УССР, уж почти 30 лет как.
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досить анонсів, не треба брати приклад з аклопрокурвора.
От як будуть вироки, тоді й поговоримо.
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Телефонное право? Уже знают кол-во приговоров, которое хотят вынести...
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