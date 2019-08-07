 До кінця року Антикорупційний суд має ухвалити 20-25 вироків, - Рябошапка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив заступник керівника ОП Руслан Рябошапка в інтерв'ю "24 каналу".
За словами Рябошапки, невдоволення роботою Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою поки немає. Найважливіша частина їхньої роботи це те, що буде виходити з Антикорупційного суду незабаром у вигляді як обвинувальних, так і виправдувальних вироків.
Також заступник керівника ОП заявив, що пріоритетом роботи НАБУ і САП є не посадити до в'язниці чиновника, а знайти те, що було вкрадено, і повернути державі.
"Якщо з вересня почне працювати суд, то, можливо, десь до кінця року ми побачимо вже декілька десятків перших вироків. В якомусь із документів зафіксовано зобов’язання України, що до кінця року буде 20 чи 25 вироків винесено Антикорупційним судом. Побачимо, це в принципі реально", - сказав Рябошапка.
Годится для аудитории Г+Г.
Вы часом не перепутали - в какой стране живёте ? Сейчас не УССР, уж почти 30 лет как.
От як будуть вироки, тоді й поговоримо.