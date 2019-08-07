 Шість українських воїнів загинули, ще дев'ять поранені від початку перемир'я на Донбасі, - Хомчак. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак.
Відео 112
"Від початку оголошеного перемир'я в зоні проведення ООС загинули 6 українських військовослужбовців, включно із 4, які загинули вчора, і поранені були 9 військовослужбовців", - сказав він на брифінгу у вівторок у Києві.
Перемир'я оголошено 21 липня.
Нагадаємо, 6 серпня, в районі проведення операції об'єднаних сил на Донбасі через обстріл з боку найманців РФ четверо українських військових дістали поранення, несумісні з життям.
Роман Донік @donikroman·2 ч
Зеленский всю войну прожил в своем манямирке лиги смеха, сериалов, корпоративов и квартала 95. О том, что происходит в Украине он знал из новостей 1+1. Тебя ****@ли Вова. Все не так. У нас война 6 год. И не было никакого хлебного перемирия.
Пока есть русотвари - вам украинцы либо надо защищаться... либо под них лечь.
Не путайте пожалуйста грешное с праведным. Нет проблем - уедет мистер Волкер в Штаты, тогда у вас выбор не велик - останется только путен... вот с ним и договаривайтесь. Вашу роботу за вас никто не сделает!
И да! Волкер на передовой был чаще, чем ваш Зепрезидент.
це лише прикрий випадок ????
Ми такі "подарунки" відправляли ******** по конезаводу.
Что это было, клоуны?! Совсем рамсы попутали?!
Так может попросите противника придти ?
Это просто детский сад какойты. Стыдно слушать.
Сейчас уже заканчивают строительство нового КПВВ в Еленовке. После этого будут строить аналогичные КПВВ в Горловке и других местах. Источник: https://censor.net.ua/b3141655
МНОГІЙЄ ПОГІБНУТ, НО Я СОЗНАТЄЛЬНО ІДУ НА ТАКІЙЄ ЖЕРТВИ!!!
И не инцидент это, а акт вооруженной агрессии и преступное нарушение достигнутых договоренностей
И до пи..ы то "перемирие"!
Но, при Порошенко за каждого нашего солдата, кацапы платили ТРЕМЯ СВОИМИ трупами!
А сейчас - роликами "преЗЕедент озабочен ы негодуэ"?!!!
"Я сегодня с утра разговаривал с президентом России Владимиром Путиным по этому поводу (обстрелы и гибель украинских военных - ИФ). Срочно ему позвонил, сказал, что это не приближает нас к миру. Я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убивать наших людей", - сказал Зеленский на брифинге в среду в Киеве