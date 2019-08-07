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 Політика України
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Все про:Генштаб ЗС (400) втрати (1398) перемир'я (410) операція Об'єднаних сил (1446) Хомчак (55)

 Шість українських воїнів загинули, ще дев'ять поранені від початку перемир'я на Донбасі, - Хомчак. ВIДЕО

Від початку дії перемир'я в зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі загинули шість військовослужбовців Збройних сил України, ще дев'ять дістали поранення.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак.

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"Від початку оголошеного перемир'я в зоні проведення ООС загинули 6 українських військовослужбовців, включно із 4, які загинули вчора, і поранені були 9 військовослужбовців", - сказав він на брифінгу у вівторок у Києві.

Перемир'я оголошено 21 липня.

Також читайте: Зеленський телефонував Путіну через загибель 4 українських воїнів на Донбасі

Нагадаємо, 6 серпня, в районі проведення операції об'єднаних сил на Донбасі через обстріл з боку найманців РФ четверо українських військових дістали поранення, несумісні з життям.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141662
 
 
 Топ коментарі
 
І хто зараз заробляє на війні та крові?
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Шість українських воїнів загинули, ще дев'ять поранені від початку перемир'я на Донбасі, - Хомчак - Цензор.НЕТ 6055 Роман Донік @donikroman·2 ч

Зеленский всю войну прожил в своем манямирке лиги смеха, сериалов, корпоративов и квартала 95. О том, что происходит в Украине он знал из новостей 1+1. Тебя наеб@ли Вова. Все не так. У нас война 6 год. И не было никакого хлебного перемирия.
Шість українських воїнів загинули, ще дев'ять поранені від початку перемир'я на Донбасі, - Хомчак - Цензор.НЕТ 7155

Шість українських воїнів загинули, ще дев'ять поранені від початку перемир'я на Донбасі, - Хомчак - Цензор.НЕТ 923

Шість українських воїнів загинули, ще дев'ять поранені від початку перемир'я на Донбасі, - Хомчак - Цензор.НЕТ 7349

Шість українських воїнів загинули, ще дев'ять поранені від початку перемир'я на Донбасі, - Хомчак - Цензор.НЕТ 6121
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Зебилы , так уже зеленский наживается на войне , или это ещё порошенко? А то я запутался
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Кучма просто дал время сепаратистам и ихтамнетам зализать раны, подвести БК и глубже окопаться.
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Кучма доиграется. Повесят на гиляку его украинские воины
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его светлость генерал Хомчак-Иловайский
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Кучма договаривался, но Зеля это благословил, дал добро. Он главнокомандующий, и за все, что происходит на войне, отвечает
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Теперь зебилы нашли крайнего -один кучма у нас виноват
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"Звонил ваЗЕлин, на "повстанцев ДНР" жаловался, ябеда-корябеда..." - сказал с улыбочкой после телефонного разговора В.В.Куйло своему секретарю Писькову...
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Это - перемирие? Узелень - ты дебил, убивающий наших Воинов!
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І хто зараз заробляє на війні та крові?
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Так ахметки и парашенки жд составы до сих пор исправно ходят в лднрию и обратно
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Зебилы , так уже зеленский наживается на войне , или это ещё порошенко? А то я запутался
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У них новая методичка -теперь один кучма наживается
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Дали будет пробит коридор в Крым Россией
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Задовбаються пробивати той калидор,з кацапні вояки як з фрау Меркель балерина
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Киньте ссылочку может кто видел что там г+г репортаж большой сняло про проваленное перемирие, бизнес на войне? Не?
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Зебилы , вы голосовали за это под названием Зеля , вы вмести с ним несёте и ответственность
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А какую именно ответственность и за шо конкретно в этом случае нужно нести ?
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Вывод и дальше запрет на открытие огня(((((((((((( это просто хурма
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Шість українських воїнів загинули, ще дев'ять поранені від початку перемир'я на Донбасі, - Хомчак - Цензор.НЕТ 6055 Роман Донік @donikroman·2 ч

Зеленский всю войну прожил в своем манямирке лиги смеха, сериалов, корпоративов и квартала 95. О том, что происходит в Украине он знал из новостей 1+1. Тебя ****@ли Вова. Все не так. У нас война 6 год. И не было никакого хлебного перемирия.
Шість українських воїнів загинули, ще дев'ять поранені від початку перемир'я на Донбасі, - Хомчак - Цензор.НЕТ 7155

Шість українських воїнів загинули, ще дев'ять поранені від початку перемир'я на Донбасі, - Хомчак - Цензор.НЕТ 923

Шість українських воїнів загинули, ще дев'ять поранені від початку перемир'я на Донбасі, - Хомчак - Цензор.НЕТ 7349

Шість українських воїнів загинули, ще дев'ять поранені від початку перемир'я на Донбасі, - Хомчак - Цензор.НЕТ 6121
 показати весь коментар
 
 
Украина... прекрассная Украина...
Пока есть русотвари - вам украинцы либо надо защищаться... либо под них лечь.
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Шесть погибших и 9 раненых. С начала "бессрочного перемирия". А в Станице Луганской представители "ЛНР" заявили что вообще то то они "хозяева" и Счастья и Станицы.. Ну и что дальше. Запад уже даже "озабоченности" не высказывает, разве что от Волкера последовало "разочарование", да от нас звонок Пу от Зе с просьбой повлиять "на ту строну".
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Волкер - отличный патриот Украины! Или он уже ваш Президент?
Не путайте пожалуйста грешное с праведным. Нет проблем - уедет мистер Волкер в Штаты, тогда у вас выбор не велик - останется только путен... вот с ним и договаривайтесь. Вашу роботу за вас никто не сделает!
И да! Волкер на передовой был чаще, чем ваш Зепрезидент.
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Предпочел бы такого президента как покойный ( к сожалению) Маккейн если уж не для Украины ( куда нам до такого счастья) так хотя бы для США ( вместо нынешнего фонфарона и пустышки ) А Волкер конечно молодец, ценю его работу в Украине ( но что он может то реально, в крайнем случае хоть позицию свою не меняет как многие европейцы)
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ти це шмаркли скажи , ато воно думае "что у нас прогрес в пракращении огня"
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Ну и что хомчак даешь еще смерти а со стороны сепаров зеро классное перемирие наверно его надо назвать тировое перемирие не отвечаем а то провоцировать будем статист слушаешь этот бред и понимаеш что раньше были порохомуть что сейчас зеленомуть одним словом мутняк
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Отже загибель чотирьох військових !!!!( а не наших людей, як сказонув президент)
це лише прикрий випадок ????
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Зеле генерал ,тебе не стыдно? Готовы были ответить ,но там уже никого не было.Это ответ Командующего ВСУ!
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Примотанная мина(с). Я так понимаю, что это как в фильме Невзорова "Чистилище". Там отрезанные головы россиян чеченцы забрасывали обратно, стреляя из РПГ. Наверное так?
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цей хенерал навіть не знає, як виглядає поєнання штатного двигуна постріла РПГ-7 та міни 82-мм, з якої попередньо вийнято піропатрон. Ніяких "примотувань" там нема, з одного боку різьбове поєднання, з іншого - насадка з ребрами.
Ми такі "подарунки" відправляли ******** по конезаводу.
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Любое государство Мира, имеет полное право защищать свою территориальную целостность любыми возможными способами. Те кто этого не понимают, лишаются субьектности и превращаются в васалов более сильных государств. Так было, есть, и будет. Но проблема в том, что дураки не привыкли учиться на чужих ошибках, они вообще учится не любят, они делают свои...
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А що не видно -плани по звільненню окупованих територій відсутні , зате присутні по здачі територій . Отже вже обраний варіант васальства . Ціна питання в правах , які наділить їх хан Московського улусу. Це категоричне судження , так як в нас війна. Або ти ворог -колаборант , або ти захисник . Посередині немає нічого. Байдужий , це є і ворог в нашій ситуації.
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Ти мав повідомити, що у відповідь на смерть наших воїнів, вогнем у відповідь ЗСУ було знищено стільки то десятків орків, стільки то одиниць сєпарської техніки, віддано наказ про відкриття упереджуючого вогня в разі загрози нашим воїнам. Ким ти, бойовий офіцер, став в зебільному оточенні? Тьфу.
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"Ответ военнослужащие готовы были осуществить, но по нашей разведывательной информации, противник после обстрела покинул свои позиции и до сих пор там противника нет"

Что это было, клоуны?! Совсем рамсы попутали?!
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Это вообще... Это говорит начальник ГШ Украины!!! Да ты должен искать противника и уничтожать его в любом месте где найдешь, ипаный стыд...
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отмазка гнілєйшая - протівнік ісчєз - нє с кєм вайєвать!!!
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Постійно виправдовує окупанта і колаборантів ,що не виступ то -нічого страшного, можливо він нач.штабу не ЗСУ а орДЛо ? . А загибель і поранення наших захисників взагалі подає як досягнення. Це все вже за межами здорового глузду.
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"Ответ военнослужащие готовы были осуществить, но по нашей разведывательной информации, противник после обстрела покинул свои позиции и до сих пор там противника нет", - добавил он( Хомчак)
Так может попросите противника придти ?
Это просто детский сад какойты. Стыдно слушать.
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Это предательство, тем более в военное время.
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Ну пока говнокомандуюшму доклали,пока зелибоба получил ЦУ от ху&ла по тлф. Прошло 24 часа. Они давно спать ушли.
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Впервые потери ВСУ превысили потери оккупантов, по моему с 15 или 16 года. "Посто перестали стрелят"ь.
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Ну да, стандартное соотношение 1 к 10 нарушено.
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Наряду с этим есть и еще один признак, который доказывает, что российская сторона не собирается прекращать войну и уходить из Донбасса. С начала лета ДНРовцы взялись укреплять и капитально перестраивать контрольно-пропускные пункты на линии разграничения с подконтрольной Украине территорией. Фактически вместо временных КПП теперь строится полноценная граница. С одной стороны это говорит о том, что россияне вряд ли собираются наступать и захватывать новые территориии. С другой - точно не собираются уходить.
Сейчас уже заканчивают строительство нового КПВВ в Еленовке. После этого будут строить аналогичные КПВВ в Горловке и других местах. Источник: https://censor.net.ua/b3141655
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Если бы я собирался ударить, то я бы делал то же самое. Демонстративно окапывался и всемерно укреплялся. Потому, мне эти меры- ни о чем не говорят. Я даже в принципе не представляю себе- Что там можно было нарыть за практически Пять Лет!
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Но перемирие продолжается? Шість українських воїнів загинули, ще дев'ять поранені від початку перемир'я на Донбасі, - Хомчак - Цензор.НЕТ 4656 На месте военных я бы разорвал контракт и уехал домой. Солдат который связаный и которого используют как пристрелочные мишени уже не солдат.
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Пропоную Хомчаку вдарити з усіх стволів, щоб помститися за загиблих наших воїнів.Джавеліни на передовій?Ні? якого хрена вони лежать на складах на Західній Україні!? І пропоную зайняти Докучаївськ і прилеглі території включно аж до Старобєшевого.Згідно мінських домовленостей.
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Наглое убийство наших парней - это была проверка зеленского и высшего руководства Украины,устроенное путиным,НА СЛАБО.Оказалось,что и президент и этот клоун в генеральских погонах - ОЧЕНЬ БОЛЬШОЕ СЛАБО...Последствия- будет ,пупкин,петушить этого гаранта и хомячка с его паркетными генералами. Либо слюнтяй и Ко приймут условия капитуляции,либо боевые офицеры не дадут ПЕНДАЛЯ и верховодному гидранту и тряпочным генералам.
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Этот ****** сначало парашенке прислуживал теперь зелёному, что за крыша у этой твари по вине которой погибли больше тысячи добровольцев?
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Этот зеленый детский сад типа "НАДО ПРОСТО ПЕРЕСТАТЬ СТРЕЛЯТЬ" украинцам будет дорого стоить
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ТурЬІст фуєв, кров загиблих на твоїх руках.
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РАДІ МІРА Я ГОТОВ НА ВСЬО! (С)ЗЄ!

МНОГІЙЄ ПОГІБНУТ, НО Я СОЗНАТЄЛЬНО ІДУ НА ТАКІЙЄ ЖЕРТВИ!!!
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Президенту пора уже признать и на всю страну сказать, что не от гранатомёта погибли воины, а Россия их убила и лично Путин, и на его руках кровь, как и других украинских солдат, и мирных жителей.
И не инцидент это, а акт вооруженной агрессии и преступное нарушение достигнутых договоренностей
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Еще и язык поворачивается называть это перемирием. Это чмо еще и ***** звонит, просит что-то... какое позорище, которое зебилы сделали вместе.
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6 вбитих, 9 поранених..."пєрєміріє" 17 днів!!! Шо, черговий ролик, виродок, з відосом твого тренування, чи плаваняя в морі? шо чергове ти, "вєчноржущій", будеш постити найближчим часом, лайнокомандувач зашкварений? Чи, може, сітлини з кладовища серед рідних та близьких тих, хто в сиру землю ховають тих, хто віддали своє життя за мир в Україні під твій наказ "нє стрєлять"...?Чи з госпіталів, де ти навіть не було ще, вишкребиш!? Ти в оточенні 10(десяти!!!) машин охорони їздиш по мирній Україні, сцикло!!! а хлопцям "нє стрєлять"???? Кара Божа на твою голову!!!
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Российская ********* и раньше всегда использовала перемирие исключительно только для того чтобы улучшить свои тактическое положение или нарастить оперативные возможности - для подвоза боекомплектов, для организации ротации, вседозволенно без всяких последствий уничтожения воинов ВСУ и так далее. Они занимаются этим и сейчас. Огонь по нашим пунктам велся на протяжении часа! Целый час нас нам расстреливали и никакого ответа не было его запретили! Если до 21 июля кровавого одностороннего преступного перемирия у нас были убитые и раненые, но и у противника ежедневно были потери ещё большие, то теперь мы несем потери только в одностороннем порядке. В результате 6 августа у нас 4 погибших и один раненый, а сначала перемирия каждый день раненные а у боевиков нет потерь.. Противник уже не действует так, как раньше: стрельнул - и бежать спасая шкуру. Он начал безнаказанно методично, на протяжении часов, вести шквальные обстрелы, в том числе из запрещенных калибров, зная, что украинским воинам преступно запретили огонь в ответ. Кто то специально в угоду вражескому кремлю преступно убивает Украинскую армию её воинов а значит и территориальную целостномть и суверенитет Украинской державы.
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Что при Порошенко гибли наши солдаты, то и при Зеленском гибнут.
И до пи..ы то "перемирие"!
Но, при Порошенко за каждого нашего солдата, кацапы платили ТРЕМЯ СВОИМИ трупами!
А сейчас - роликами "преЗЕедент озабочен ы негодуэ"?!!!

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"Крыса", это твоё "перестатьстреляние"?!!! Так чем же оно отличается от ""наживания на войне Порошенко"?!!!....
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, в котором призвал повлиять на боевиков, чтобы те прекратили убивать украинцев на Донбассе.
"Я сегодня с утра разговаривал с президентом России Владимиром Путиным по этому поводу (обстрелы и гибель украинских военных - ИФ). Срочно ему позвонил, сказал, что это не приближает нас к миру. Я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убивать наших людей", - сказал Зеленский на брифинге в среду в Киеве
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