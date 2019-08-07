 Зеленський планує провести телефонні розмови з Макроном і Меркель для узгодження зустрічі "нормандської четвірки"

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив на брифінгу.
Зеленський зазначив, що сьогодні "перший дзвінок був із президентом РФ"
"Другий дзвінок у мене буде вже з Туреччини Макрону. Але я не знаю, чи встигнемо ми", - сказав Зеленський.
Також він додав, що планує зв'язатися з Меркель.
"Я б також хотів з'єднатися сьогодні, якщо буде час у пані Меркель, і домовитися про термінову зустріч, щоб ми більше не говорили один одному, що цього року має бути зустріч у нормандському форматі. Скільки ще людей мають загинути цього року? Тому я хочу, щоб ця зустріч відбулася найближчим часом", - сказав Зеленський.
Також Зеленський додав, що хотів би, щоб зустріч у нормандському форматі відбулася, попри всі попередні дипломатичні домовленості.
"Щоб ми по-людськи ставилися один до одного і розуміли що це дуже важливо", - зазначив президент.
Глава держави припустив, що може перервати свій візит до Туреччини.
Он думал , назначит Апарыша ( по совету непопулярного Гриценко) главным , и можно в Одессе отдыхать
А 100 дней не прошло
Зеля, работу надо делать, а не языком молотить.
Даже...МЕРКЕЛЬ!))))
Що ти зробиш ?
В тебе навіть своєї позиції немає. Ти зганьбив армію. І країну теж. Нас вже не сприймають і не поважають.
Извините, что опять вас зацепил - вы оставляете столько куч к каждой статье - трудно все обойти.
.....я пазванил...и пригрозил, что если не прекратят убивать укрсалдат по 4 чел в день, то киев пастроит мост с киева в данецк в 4 раза быстрее!!!!!!!
а еще что-то там провякал про убитие гражданских-невнятно-непонятно кто кого убил-видно
по мотивам кучмы про нестрелять из данецких садиков.
ну и попросил до конца недели не беспокоить,
бо поэхал в адэсу на лигусмеха и там покупаться -поесть шаурмы.
дебилвечнозеленый
ахахаха
Источник: https://censor.net.ua/n3141660
А теперь "ДУМАЕТ"(!!!!????) и "СОБИРАЕТЬСЯ"!!! (сценарий заучивает) позвонить М+М.
Раньше П.О.П. звонил М+М,а птом ему звоило ху&ло. Или отмораживалось.