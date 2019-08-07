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Все про:війна (1658) Грузія (586) МЗС (1842)

 Роковини початку російсько-грузинської війни: МЗС України висловило солідарність із Грузією

Міністерство закордонних справ України в день одинадцятих роковин початку збройної агресії РФ проти Грузії засудило розв'язану Росією війну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує розв’язану Російською Федерацією війну проти Грузії, розпочату 7 серпня 2008 року, триваючу незаконну окупацію суверенних територій Грузії в Абхазії та Цхінвальському регіоні/Південній Осетії, а також кроки російського окупаційного режиму, спрямовані на їхню фактичну анексію", - йдеться в заяві.

МЗС висловило солідарність і підтвердило свою непохитну підтримку суверенітету і територіальній цілісності Грузії в її міжнародно визнаних кордонах і заявило про необхідність мирного вирішення конфлікту на основі фундаментальних принципів і норм міжнародного права.

"Досвід засвідчив, що політика умиротворення агресора шляхом заморожування російсько-грузинського конфлікту розв’язала йому руки і призвела до прямої збройної агресії Російської Федерації проти України у лютому 2014 року", - повідомляє міністерство.

Міністерство закордонних справ України закликає міжнародну спільноту продовжити вживати консолідованих заходів, спрямованих на відновлення територіальної цілісності та суверенітету держав, які постраждали від агресивної політики Росії.

"У ці дні ми разом з Грузією сумуємо за жертвами війни, віддаючи їм шану пам’яті, та поділяємо з усім Грузинським народом біль непоправних втрат", - зазначили в українському МЗС.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141657
 
 
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Грузія була першою, з якої підарашка почала свої потуги на реванш.
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В свое время была попытка создания экономического союза отдельного от РФ, а именно ГУАМ ( Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова).. Кстати обратите внимание именно им и только им потом и досталось ( Карабах, Юж. Осетия, Абхазия, Приднестровье, Крым, Донбасс) А нужно было изначально заключать оборонительный военный союз между этими странами. А потом совместно в НАТО пробиваться. И реагировать сразу после первой же агрессии на любую из стран участников. А так по одиночке "брат - сосед" всех попинал.
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08.08.08
еуропа назвала Джорджію агресором. Она насільно ворвалась в свойо жиліщє!
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Смерть и проклятие кремлядьско-путлеровским рашистским оккупантам!!!
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