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 Денісова прийшла на допит у ГПУ

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова прийшла на допит у Генеральну прокуратуру.

Денісова відмовилася спілкуватися з журналістами, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Адвокат омбудсмена Андрій Тарасов зазначив, що "не знає, чому її викликали". Повістку з викликом на допит Денісова отримала 30 липня.

Нагадаємо, 26 липня директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив, що уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова під час призначення члена ВККС врахувала "побажання" Вовка в обмін на скасування трьох протоколів Національного агентства з питань запобігання корупції.

31 липня низка правозахисних організацій звернулися до парламенту і правоохоронних органів із закликом розслідувати, чи скоїла Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова корупційний злочин.

У Секретаріаті Уповноваженої ВРУ з прав людини стверджують, що Денісова звільнила члена ВККСУ Андрія Козлова через відсутність у нього 15-річного стажу в сфері права.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141654
 
 
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Нема лиха без добра. Може частину урли ЗЕленим вдастся посадити.
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Какую гнилуху мы скинули на выборах!
Теперь, все эти порошенковские твари должны ответить по всей строгости Закона!
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нікчема.
Людми́ла Лео́нтіївна Дені́сова (нар. 6 липня 1960, м. Архангельськ, Росія) - український політик.

З 1979 до 1989 Людмила Денісова працювала вихователем дитсадків, секретарем судового засідання, завідувачем канцелярією, консультантом Архангельського обласного суду.
З 1990 до 1991 - юрисконсульт Кримського обласного комітету ЛКСМУпеціни кадри з ликисиму
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Это было понятно сразу.
Все назначения после Майданов производились не по профессиональным качествам, а по политическим мотивам.
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- Я пришёл сюда в сопровождении полицейского, потому как мне не понравилось, что из сумасшедшего дома меня выкинули без обеда. Я им не уличная девка - возмутился Швейк(c)
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Єту пЕнисову давно пора допросить с пристрастием. Там уж точно рЬІло в пуху.
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