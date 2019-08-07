 Денісова прийшла на допит у ГПУ

Денісова відмовилася спілкуватися з журналістами, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Адвокат омбудсмена Андрій Тарасов зазначив, що "не знає, чому її викликали". Повістку з викликом на допит Денісова отримала 30 липня.

Нагадаємо, 26 липня директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив, що уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова під час призначення члена ВККС врахувала "побажання" Вовка в обмін на скасування трьох протоколів Національного агентства з питань запобігання корупції.

31 липня низка правозахисних організацій звернулися до парламенту і правоохоронних органів із закликом розслідувати, чи скоїла Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова корупційний злочин.

У Секретаріаті Уповноваженої ВРУ з прав людини стверджують, що Денісова звільнила члена ВККСУ Андрія Козлова через відсутність у нього 15-річного стажу в сфері права.

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