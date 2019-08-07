 Зеленський зателефонував Путіну: "Я дуже вас прошу вплинути на ту сторону, щоб вони припинили вбивати наших людей". ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я сьогодні зранку розмовляв із президентом Росії Володимиром Путіним з цього приводу (загибель 4 українських воїнів. - Ред.). Терміново йому подзвонив, сказав, що це не наближає нас до миру. Я дуже вас прошу вплинути на ту сторону, щоб вони припинили вбивати наших людей", - розповів Зеленський.

"Друге питання, яке я порушив: ми продовжуємо розмінування і нам потрібно скоротити з того боку терміни будівництва в Станиці Луганській моста. Ще кілька питань порушував. Це повернення наших полонених. Довга у нас була розмова. Я кажу, що наших людей вбивають. Мені кажуть, що є деталі, де наші люди стріляють по цивільних людях. Всі говорять, що хочуть миру, але, крім слів, ми повинні рухатися дуже швидкими кроками", - додав Зеленський.

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Нагадаємо, 6 серпня, в районі проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі через обстріл з боку найманців РФ четверо українських військових дістали поранення, несумісні з життям.