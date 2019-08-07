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 Політика України
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Все про:Зеленський (2305) Путін (10346)

 Зеленський зателефонував Путіну: "Я дуже вас прошу вплинути на ту сторону, щоб вони припинили вбивати наших людей". ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні вранці розмовляв із президентом РФ Володимиром Путіним, щоб обговорити смерть 4 українських воїнів на Донбасі унаслідок обстрілу з боку найманців РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я сьогодні зранку розмовляв із президентом Росії Володимиром Путіним з цього приводу (загибель 4 українських воїнів. - Ред.). Терміново йому подзвонив, сказав, що це не наближає нас до миру. Я дуже вас прошу вплинути на ту сторону, щоб вони припинили вбивати наших людей", - розповів Зеленський.

"Друге питання, яке я порушив: ми продовжуємо розмінування і нам потрібно скоротити з того боку терміни будівництва в Станиці Луганській моста. Ще кілька питань порушував. Це повернення наших полонених. Довга у нас була розмова. Я кажу, що наших людей вбивають. Мені кажуть, що є деталі, де наші люди стріляють по цивільних людях. Всі говорять, що хочуть миру, але, крім слів, ми повинні рухатися дуже швидкими кроками", - додав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський закликав Макрона, Меркель і Путіна "якомога швидше" зібратися для переговорів після загибелі чотирьох українських воїнів

Нагадаємо, 6 серпня, в районі проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі через обстріл з боку найманців РФ четверо українських військових дістали поранення, несумісні з життям.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141653
 
   
 Топ коментарі
 
Позвонил убийце поговорить о жертвах убийцу это повеселило
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ЗЕ угрожал Хуйлу, что если будут продолжаться обстрелы, то новых серий "Сватов" в расее не видать
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Я очень вас прошу.... Вова (в смысле Зе) - ты дибил?
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Ти дибіл.
Не можеш воювати - здай булаву.
Це яксь прокляття України.
Бляха. Сцикун в президентах !!!!!
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ЗелеПутин, по 95 кварталу за всё (почти) время научился (причём довольно профессионально) КРИТИКОВАТЬ власть, кому-бы она не принадлежала. А став президентом, он ввязался в игру, которая ПРОТИВОРЕЧИТ его профессиональным навыкам. Отсюда вывод:
Каждый, должен играть на своём рояле Зеленський зателефонував Путіну: "Я дуже вас прошу вплинути на ту сторону, щоб вони припинили вбивати наших людей" - Цензор.НЕТ 620
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Народ дебил выбрал президента дебила. Чего теперь поделаешь?
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Позвонил...! Это был секс по телефону Зеленський зателефонував Путіну: "Я дуже вас прошу вплинути на ту сторону, щоб вони припинили вбивати наших людей" - Цензор.НЕТ 574
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Так ***** что ответило, что они утонули?
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На той стороне ответили в привычной манере что то не мы, а то по нам. Короче, я не я, и жопа не моя... С другой стороны Зеленский всё правильно делает. Нужно показывать миру и россиянам что Украина хочет мира и завершения войны, а на той стороне всё наоборот.
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Кроме пана Зю, в цьому ніхто не сумнівається .....
Шкода, що з нас скоро будуть глузувати на цій темі
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Ребят наших погибших жалко...
Ау... 73 зелебобика... у вас нигде не ёкнуло ни разу?
ну, жрите до всирачки.
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Mr. Alone, та ні, конкретно вчора й сьогодні, й завтра, й відтепер все життя це "жруть" родини вчорашніх загиблих. може незабаром це "жратимуть" інші родини, але не ті 73 відсотки, які обрали зеленського.
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Яке ж воно жалюгідне... Просто нема слів....
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Эта шмаркля зеленая, пытается втюхать украинцам, что типа у нас *гражданский конфликт*!
ВЫ СДЕЛАЛИ ЭТО ВМЕСТЕ.
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Как не прискорбно,но оправдались самые хреновые предполодения - гидрант ТРЯПКА сопливая,а воен.руководство приспособленцы-карьеристы.Это каким надо быть ЗЕБИЛОМ,чтобы жаловаться пупкину на сепаров?Да он реально неадекват!
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Міша.Нє умнічай. Чітай шо написано...Твойо дело тут...знаєш...
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***** напевно був розгублений і не знав, що сказати. Такої наглості, він ще ні від одного з бувших президентів не бачив. Сидить тепер і думає як в наступний раз "зі скокнути" з теми. Може навіть брати трубку не буде.Ніби то-"Я в тренажерці і не чую" .
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Мне стыдно смотреть на это.... я даже пока не знаю как правильно назвать это недоразумение с корпоратива
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ЗЕпутаты не в трускавце должны мороженое жрать а ехать на передовую и заменить в окопах наших ребят .
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Голда Меир не звонила ни в Каир, ни в Дамаск, ни в Москву.
Она просто приказала привести Иерихоны-1 в полную боевую готовность, и нацелила их на Каир.
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Бред. У нас что оружия нет отстреливаться
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Главнокомандующий приказал "молчать" и отступать+ параллельно мост сделать.
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А членом по роялю он не сиграл а все таки позвонил??))!! А результат?? 6 похоронок!! Зеленський зателефонував Путіну: "Я дуже вас прошу вплинути на ту сторону, щоб вони припинили вбивати наших людей" - Цензор.НЕТ 7602
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По логике альфа зебила, так похоронок не будет если он будет просить *****, чтобы тот просил своих шестерок не стрелять - это же гениально!
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Да, Вова, это не Квартал и не Голобородько
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Для того ***** і посилає війська, і озброює сепарів, щоб нищити українців! Воно просить...Або безнадійно хворе, або абсолютно тупе та нікчемне. Зебіли, виродки, кого ви нам вибрали?!! Соромно та боляче за Україну!
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неее, так не пойдет.
только на коленях просить, иначе ***** слушать не будет.
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(Музычка Дунаевского)
У нас в стране на каждый га, по сто шпионов от *****,
Мигнёт хохол - известно в кацапстане
Шпионы там шпионы здесь..
Без них не встать без них не сесть
Жуёшь ты сало - знают в кацапстане..
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Зеленський - це наївне хлопча. Однак, розмова з Путіним це гарний крок. Ініціатива на стороні Зеленського. Ініціатива також має значення. Підсилюються його позиції на переговорах.
Залишилось зустрітись з батьками загиблих - Що він їм скаже ?
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Альо дядя Вова , здрасьте , это я , Зеленский ,, чего звоню спрашиваете ? Хотел узнать как ваше здоровье , как там Алинка ,, а заодно хотел узнать - как пагодка в Маскве . !?
. .
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Это херло клована еще на слабо даже не проверял.
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Даже фотожабы уже можно не делать: в творчестве Зе-скомороха уже всё это имеется.
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Бой можно выиграть у намного превосходящего техникой, и силе, противника. Для этого нужно иметь стратегию победы, создавать тактическое превосходство, так как выигрывают не силой, не техникой - выигрывают волей.
Увы, у нашего главнокомандующего нет не то что бы стратегии, у него нет воли побеждать.
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"я ще сьогодні подзвоню Меркель, якщо буде час" - фейспалм
растерянный пацан
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я ще сьогодні подзвоню Меркель, якщо знайду її номер" - фейспалм
растерянный пацан
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Странно. У нас же гражданская война. Причем тут Путин?
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Ну от і дочекалися реакції Гаранта : стидобища ! Це тобі не Порошенка тролити аналізами і стадіонами! Рученькі тримтять- глазки бігають- бе-ме-ге-заїкається маля! У разі загострення військових дій-здрисне мовчки з країни -от вам і "головнокомандуючий"!
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Яке воно нікчемне та огидне. Дзвонити ху#лу та прохати його про щось, це вже повний кабздєц. Ще нехай жиріку та шойгу подзвонить, може вони йому щось порадять. Тьху, глядь.
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а смысл?.. поросенко тоже звонил, а погибали наши воины ежедневно..
пукин - маньяк, с ним разговоры вести бесполезно..
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Жесть какое оно упоротое... просить у ***** повлиять на "ту сторону", это ли не днище зебилы? Хотя о чем это я, зебилы на то и зебилы....
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мир настане коли путін зрозуміє що українська влада справді патріотична компетентна і некорумпована міцно стоїть на ногах. коли україна почне сталий і впевнений поступ до сильної і заможної країни. коли в кремлі зрозуміють що надіятись змусити її піти на сдачу національних інтересів марно.

"мир" в усіх соціологічних опитуваннях стоїть на першому місці і це думаю змушує команду зеленського щось робити. але для кремля будь-які кроки на зустріч розглядаються як поступки а це означає що є сенс і надалі тиснути на україну. тим більше захід влаштовує урегулювання військового конфлікту на донбасі на будь-яких умовах.

найбільший виклик зараз це економічна ситуація в країні. україні потрібен сильний уряд, який повинен формувати сильний і компетентний прем'єр-міністр. ті прізвища що лунають зараз насторожують. якщо такі персонажі як вітренко чи коболєв навмисно внесені щоб на їх фоні потім пропхати прем''єром якогось чупа-чупса на зразок гончарука то це хибний шлях.

коротше жени богдана, він тобі не потрібен. постав сильного і компетентного прем'єра і хай він сам формує уряд. притягай до кримінальної відповідальності корупціонерів всіх минулих влад. роби незалежну судову гілку влади. теж саме має стосуватись і інших гілок влади законодавчу і виконавчу. потрібні справжні реформи і аж ніяк не управління всім в ручному режимі.
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Вот почему командующий сил специальных операций не отдал честь этому сморчку.
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Зеля, уходи в отставку, бо вынесут на руках.
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"Я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убивать наших людей" - и заплакал.....
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Один из украинских блогеров пишет о том, что более беспомощного заявления от президента Украины относительно гибели четырех морпехов и срыве перемирия ему раньше не приходилось слышать.

Он отмечает, после прочтения поста в Фейсбуке от президента, захотелось спросить у него: слабо записать такой же ролик как «Пороху»?
«Тогда Зеленский свои пацанячие дешёвые понты на всю страну колотил. Куда же делась вся эта дерзость, резкость и наигранная маскулинность?», - задается вопросом блогер.

По его словам, президенту пора уже признать на всю страну сказать, что не от гранатомёта погибли воины, а Россия их убила и лично Путин, и на его руках кровь, как и других украинских солдат, и мирных жителей.

И не инцидент это, а акт вооруженной агрессии и преступное нарушение достигнутых договоренностей, и каждый украинский солдат будет отомщен.

А так то, осталось только извиниться как перед Кадыровым дрожащим голосом.
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Якщо між війною та ганьбою обиають ганьбу ТО...
Отримають і війну і ганьбу.
Якраз наш випадок, да, Вова ?
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https://www.rbc.ru/politics/06/08/2019/5d42dbad9a7947887624fff0
После интервью Коломойского российскому РБК я перестаю критиковать Коломойского и Зеленского : наши люди. Подожду теперь реальных действий и принятие законов.
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