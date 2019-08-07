 Зеленський зателефонував Путіну: "Я дуже вас прошу вплинути на ту сторону, щоб вони припинили вбивати наших людей". ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я сьогодні зранку розмовляв із президентом Росії Володимиром Путіним з цього приводу (загибель 4 українських воїнів. - Ред.). Терміново йому подзвонив, сказав, що це не наближає нас до миру. Я дуже вас прошу вплинути на ту сторону, щоб вони припинили вбивати наших людей", - розповів Зеленський.
"Друге питання, яке я порушив: ми продовжуємо розмінування і нам потрібно скоротити з того боку терміни будівництва в Станиці Луганській моста. Ще кілька питань порушував. Це повернення наших полонених. Довга у нас була розмова. Я кажу, що наших людей вбивають. Мені кажуть, що є деталі, де наші люди стріляють по цивільних людях. Всі говорять, що хочуть миру, але, крім слів, ми повинні рухатися дуже швидкими кроками", - додав Зеленський.
Нагадаємо, 6 серпня, в районі проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі через обстріл з боку найманців РФ четверо українських військових дістали поранення, несумісні з життям.
Не можеш воювати - здай булаву.
Це яксь прокляття України.
Бляха. Сцикун в президентах !!!!!
Каждый, должен играть на своём рояле
Шкода, що з нас скоро будуть глузувати на цій темі
Ау... 73 зелебобика... у вас нигде не ёкнуло ни разу?
ну, жрите до всирачки.
ВЫ СДЕЛАЛИ ЭТО ВМЕСТЕ.
Она просто приказала привести Иерихоны-1 в полную боевую готовность, и нацелила их на Каир.
только на коленях просить, иначе ***** слушать не будет.
У нас в стране на каждый га, по сто шпионов от *****,
Мигнёт хохол - известно в кацапстане
Шпионы там шпионы здесь..
Без них не встать без них не сесть
Жуёшь ты сало - знают в кацапстане..
Залишилось зустрітись з батьками загиблих - Що він їм скаже ?
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Увы, у нашего главнокомандующего нет не то что бы стратегии, у него нет воли побеждать.
растерянный пацан
растерянный пацан
пукин - маньяк, с ним разговоры вести бесполезно..
"мир" в усіх соціологічних опитуваннях стоїть на першому місці і це думаю змушує команду зеленського щось робити. але для кремля будь-які кроки на зустріч розглядаються як поступки а це означає що є сенс і надалі тиснути на україну. тим більше захід влаштовує урегулювання військового конфлікту на донбасі на будь-яких умовах.
найбільший виклик зараз це економічна ситуація в країні. україні потрібен сильний уряд, який повинен формувати сильний і компетентний прем'єр-міністр. ті прізвища що лунають зараз насторожують. якщо такі персонажі як вітренко чи коболєв навмисно внесені щоб на їх фоні потім пропхати прем''єром якогось чупа-чупса на зразок гончарука то це хибний шлях.
коротше жени богдана, він тобі не потрібен. постав сильного і компетентного прем'єра і хай він сам формує уряд. притягай до кримінальної відповідальності корупціонерів всіх минулих влад. роби незалежну судову гілку влади. теж саме має стосуватись і інших гілок влади законодавчу і виконавчу. потрібні справжні реформи і аж ніяк не управління всім в ручному режимі.
Он отмечает, после прочтения поста в Фейсбуке от президента, захотелось спросить у него: слабо записать такой же ролик как «Пороху»?
«Тогда Зеленский свои пацанячие дешёвые понты на всю страну колотил. Куда же делась вся эта дерзость, резкость и наигранная маскулинность?», - задается вопросом блогер.
По его словам, президенту пора уже признать на всю страну сказать, что не от гранатомёта погибли воины, а Россия их убила и лично Путин, и на его руках кровь, как и других украинских солдат, и мирных жителей.
И не инцидент это, а акт вооруженной агрессии и преступное нарушение достигнутых договоренностей, и каждый украинский солдат будет отомщен.
А так то, осталось только извиниться как перед Кадыровым дрожащим голосом.
Отримають і війну і ганьбу.
Якраз наш випадок, да, Вова ?
После интервью Коломойского российскому РБК я перестаю критиковать Коломойского и Зеленского : наши люди. Подожду теперь реальных действий и принятие законов.