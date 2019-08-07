 "Чекаю на них у Лондоні", - Гонтарева відмовилася приїхати на допит у ГПУ

Про це вона заявила в коментарі виданню The Page, інформує Цензор.НЕТ.

"Я нічого до цієї справи не маю, навіть поруч не проходила. Я вже їм (ГПУ. - Ред.) повідомила, що працюю і живу в Лондоні, тому вони знають мою адресу і можуть надсилати мені всі позови або приїхати до мене в Лондон ... Чекаю на них у Лондоні, якщо вони хочуть мене побачити", - сказала Гонтарева, додавши, що повістку на допит ще не отримала.

Про те, що Гонтареву викликають на допит у прокуратуру, стало відомо 6 серпня. Для неї це вже третій виклик на допит у справі Курченка за цей рік.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГПУ викликала на допит Гонтареву і Філатова у справі Курченка. ДОКУМЕНТИ

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 28 березня департамент міжнародно-правової співпраці ГПУ завершив розслідування за підозрою бізнесмена-втікача Сергія Курченка й оголосив про підозру 98 особам.

Також з'явилася інформація про те, що прокурор Кулик оголосив про підозру людям з найближчого оточення президента - В.Гонтаревій, Б.Ложкіну т О.Філатову. ГПУ заявила про те, що Кулик вчинив незаконно.