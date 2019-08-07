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 Політика України
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Все про:Наші (4) партія (162) фінансування (548) Харків (1453) Одарченко (8) Мураєв (80)

 Мажоритарник від "Слуги народу" Одарченко фінансував партію Мураєва "Наші", - "Схеми"

Переможець на виборах до Верховної Ради України в 170 окрузі в Харкові від партії "Слуга народу" Андрій Одарченко в 2018 році вніс майже 200 тисяч гривень на рахунок партії "Наші", лідером якої є народний депутат 8-го скликання від "Опозиційного блоку" Євген Мураєв. Про це свідчать дані НАЗК, однак Одарченко заперечує фінансування партії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це йдеться в розслідуванні журналістів програми "Схеми: корупція в деталях".

​Згідно зі звітом партії "Наші" за третій квартал 2018 року, опублікованим на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), Андрій Одарченко зробив два грошові внески на рахунки партії Мураєва на загальну суму 198,5 тисяч гривень.

Сам Одарченко у коментарі "Схемам" заперечив, що фінансував партію Мураєва. На запитання, чи розділяє він ідеологію цієї партії, майбутній депутат відповів: "Ні, я в іншій партії".

Мажоритарник від Слуги народу Одарченко фінансував партію Мураєва Наші, - Схеми 01

Андрій Одарченко - декан факультету управління торговельно-підприємницькою та митною діяльністю Харківського державного університету харчування і торгівлі. До парламентських виборів він був бізнесменом та володів низкою компаній з управління й оренди майна у Харкові.

21 липня за кандидата від "Слуги народу" Андрія Одарченка віддали свої голоси більш ніж 31 тисяча харків'ян. На 10 тисяч голосів менше набрав його найближчий конкурент - кандидат від "Опозиційного блоку" Дмитро Святаш.

Раніше "Схеми" показали, як високопоставлений прикордонник часів Віктора Януковича (і експомічник сина генпрокурора часів Януковича Віктора Пшонки ‒ Артема Пшонки) Вадим Слюсарєв, якого називають "тіньовим куратором" штабу "Слуги народу" у Харкові, через бізнес та уповноважених осіб пов'язаний із кількома переможцями від президентської партії в цьому регіоні.

Серед них - Андрій Одарченко, переможець у 170 окрузі Харкова, який, як виявили журналісти, пов’язаний зі Слюсарєвим через бізнес свого батька Миколи Одарченка.

Це - компанія "Градієнт інвест", з якої Андрій Одарченко вийшов напередодні парламентських виборів ‒ 25 червня. Нині її засновником значиться його батько ‒ Микола Одарченко. За контактним номером "Градієнт інвесту" можна зв’язатися ще й з ТОВ "Рубікон Трейдінг", співвласником якої є згаданий раніше Вадим Слюсарєв (на 99%).

Вадим Слюсарєв ‒ експомічник Артема Пшонки, який тривалий час працював на різних керівних посадах у Державній прикордонній службі.

У коментарі "Схемам" Одарченко запевнив, що товаришує зі Слюсарєвим, водночас заявив, що "жодних настанов з приводу роботи у Верховній Раді" той йому не давав.

Серед інших майбутніх народних депутатів-мажоритарників від партії "Слуга народу" зі Слюсарєвим, як виявили "Схеми", пов’язані переможець у 173-му окрузі Олександр Бакумов, у 179-му ‒ Олексій Кучер та у 181-му ‒ Дмитро Микиша. Деякі з них заперечили такий зв'язок зі Слюсарєвим або просто запевнили, що знайомі.

На питання, які стосунки пов’язують президентську партію та колишнього прикордонника, президент Володимир Зеленський відповів, що йому знайомий Слюсарєв і що той допомагав керівнику місцевого виборчого штабу "Слуги народу" Павлові Сушку. Утім, особисто зі Слюсарєвим глава держави заявив, що не спілкується.

Зі свого боку голова Харківського обласного штабу президентської партії і №28 у списку Павло Сушко заперечив вплив Слюсарєва на роботу "Слуги народу" в регіоні та формування списку мажоритарників.

Також журналісти звернулися за коментарем до Вадима Слюсарєва. Поки що на дзвінки і повідомлення він не відповів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦВК прийняла уточнений протокол про підсумки голосування в останньому, 210 окрузі

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141651
 
 
 Топ коментарі
 
Это називается : опа, опа, срослась п...а и ж...а, да?
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В этом Стойле все переплелось. Чему удивляться?
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Svitlana Sivak
Я згоріла від лютого сорому,
Залишились самі головешки..
Де ж вам, *****, не так було зорано..
Хто ж вам, скнарам, не кинув решти..

Ви хоча б розумієте - хто вони??
Роздивились в екстазі личину??
Вам так хочеться бути зґвалтованими,
Що ви пхнете під це Україну!

Стільки крові за вас же, зсучених,
Стільки цвіту за "втомлених й кволих",
Щоби ви волали з фейсбучека -
Українці стріляють по школах!

Вам не гіркнуть дими чотирнадцятого,
Вам маячить відпустка і море,
Поки ваша ж збезчещена нація
Платить кровєю в котлах й коридорах.

Цю гугняву, зелену гадину
Залюбки в серці гріє більшість.
Мало небо ревіло градами,
Виявляється - треба більше!

Вам же тільки батіг і витрішки,
Замість мозку - живіт і гузно!
Ваш мішок із лайном щораз більш важкий,
З кожним кроком все глибше грузнете.

Все навиворіт, все спотворено,
В жорнах підлості правда гине..
Де ж вам, *****, не так було зорано,
Що за гріш здаєте Україну...
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Выборы уже прошли, клоуны. Говнометы можно выключать, алло.
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вас, ********* это не останавливало, так что открывай рот пошире!
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Мы вас сделали, орут зебилы, да, вы сделали всю страну.
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Это називается : опа, опа, срослась п...а и ж...а, да?
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Этого не может быть, промежуток должен быть. Мажоритарщик от "Слуги народа" Одарченко финансировал партию Мураева "Наши", - "Схемы" - Цензор.НЕТ 9704 Мажоритарщик от "Слуги народа" Одарченко финансировал партию Мураева "Наши", - "Схемы" - Цензор.НЕТ 9704 Мажоритарщик от "Слуги народа" Одарченко финансировал партию Мураева "Наши", - "Схемы" - Цензор.НЕТ 9704
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вот удивили,да и они там все сепары/мрази зеленые
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В этом Стойле все переплелось. Чему удивляться?
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там багато таких.
прихованої сепарні поналазило
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Так у зе, как и везде в основном и сидят политические проститутки. Где нормальных то взять, 30 лет воспитывали тварей.
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а що тут із ряда вон виходящее? бродіння по партіям не заборонене ( скільки ригів у пеці і песиків?, юлі? ітд , а треба заборонити. партія--одна на все життя. перейшов--політичний труп.
то, що в зраді 100% карєристів і падлюк різного гатунку--навіть не сумніваюсь. нормальні люди надовго в мєнтах не затримуються(с)
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дупообразний, тебе і могила від природьої дупості не виправить. звісно не тебе. а тих хто ще подає Мажоритарщик от "Слуги народа" Одарченко финансировал партию Мураева "Наши", - "Схемы" - Цензор.НЕТ 1044 надію
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Сепары, латентные *********, клоуны, фотографы, барыги,и не одного патриота Украины
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Бес попутал...хотя в аду бесы знают друг друга в лицо!)
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Элементарно, Ватсон: Одарченко предусмотрительно раскладывал яйца по разным корзинам. Такая-вот идейная целеустремленность "слуги народа" ...
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Да уж....весь сброд собрался в ВР по спискам и под знаменами партии "слуга урода"....
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Слуги і окупаційна платформа , це одна промосковитська шобла. А мудрий нарідіот проголосував за проживання українців в тюрмах Сибіру .Жах.
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