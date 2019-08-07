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Все про:Зеленський (2305) Ізраїль (312) ЗВТ (78)

 Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди про вільну торгівлю з Ізраїлем

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди між Кабінетом міністрів і урядом Ізраїлю про вільну торгівлю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Угода має набути чинності через 60 днів після ратифікації парламентом України та ізраїльським Кнесетом.

У межах договору будуть скасовані ввізні мита для близько 80% українських промислових товарів з моменту набуття угодою чинності; виникнуть нові можливості для модернізації промислового виробництва в Україні, адже скасування близько 70% ввізних мит на ізраїльську промислову продукцію сприятиме високотехнологічному інвестиційному імпорту; збільшення ізраїльських інвестицій у промисловість, АПК, високотехнологічні сектори, ІТ, інновації; новий трикутник вільної торгівлі Україна-ЄС-Ізраїль, а українські виробники приєднаються до формування глобальних ланцюжків доданої вартості.

Нагадаємо, 21 січня 2019 року Україна та Ізраїль підписали угоду про зону вільної торгівлі. З української сторони документ підписав перший віцепрем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів. За словами першого віцепрем'єр-міністра, українська сторона також очікує розширення українсько-ізраїльського співробітництва в галузі транспортного машинобудування, авіаційної сфери та автомобілебудування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ізраїль входить у топ-20 перспективних ринків для нашого експорту, - Гройсман про підписання ЗВТ із Тель-Авівом

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141649
 
   
 Топ коментарі
 
Они нам президента, а мы им шо?
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Не обзивай так членомкомандуючого по роялю. Зеленский подписал закон о ратификации соглашения о свободной торговле с Израилем - Цензор.НЕТ 270
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ну, тепер некошерна чорна ікра буде у нас по ціні плитки рошена
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Это, я так понимаю, итог сегодняшнего "срочного совещания" ???
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Опять зрада... Шо ж таке трапится? Хотим как при мародёре!!! Верните нам мародёра!!!
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Я уже в предвкушении посмотреть что же мы будем поставлять израильтянам кроме олигархов с деньгами Зеленский подписал закон о ратификации соглашения о свободной торговле с Израилем - Цензор.НЕТ 2104
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Не обзивай так членомкомандуючого по роялю. Зеленский подписал закон о ратификации соглашения о свободной торговле с Израилем - Цензор.НЕТ 270
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Кое для кого гешефт - это все.
Погибшие гои - не в счет...
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І довгу ж поросятам зелену шмарклю у відро закинув той Петро- все ковтають-проковтнути не можуть.Влийте ж їм хоч водички з фонтанчика-хай не квилять,бідні.Жалко ж розовеньких-вони не кацапорилі вшиві,а наші гнидливі-таких в Ізраїль не беруть навіть на шаурму.
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Це ж треба..
Мабуть домовились що Ізраїль не визнаватиме Голодомор геноцидом.
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Вот орали Вальцман, Вальцман - но с евреями как-то не сложилось, Бенью обидел, Гройсманн зуб на него точит ....
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