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 Політика України
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Все про:ГПУ (3122) Рябошапка Руслан (64)

 Я не почуватимуся не на своєму місці, - Рябошапка відповів, чи готовий стати Генпрокурором

Заступник глави Офісу Президента України Руслан Рябошапка спокійно ставиться до перспективи свого призначення на посаду Генерального прокурора України.

Про це в інтерв'ю 24 каналу заявив заступник керівника ОП Руслан Рябошапка, передає Цензор.НЕТ.

"Мені здається, що це питання не зовсім, можливо, скромне і не зовсім коректне. Я не відчуваю жодного дискомфорту в тому, що мені доведеться робити на посаді Генерального прокурора, якщо цей факт відбудеться. Тобто, я не можу говорити, що ця робота для мене некомфортна або буде доставляти якийсь дискомфорт з тим, що я нібито почуватимуся не на своєму місці. Цього немає", - заявив Рябошапка, відповідаючи на запитання чи бачить він себе Генеральним прокурором.

Говорячи про необхідні зміни в органах прокуратури в цілому, він зазначив: "Першочергові наші зміни передбачають можливість оновлення самого офісу генерального прокурора, тобто Генпрокуратури, оновлення всієї системи. На рівні керівництва місцевих прокуратур - дуже швидко ... Потім вже створення механізму селекції, добору прокурорів у місцевих, регіональних прокуратурах".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військова прокуратура буде однією з тих сфер, які підлягають змінам. Я не бачу необхідності в її існуванні, - Рябошапка

Водночас заступник голови ОП вказав на побажання, щоб "у цю професію зайшло багато людей, у яких немає прокурорського досвіду".

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що заступник глави Офісу Президента Рябошапка розглядається як один із кандидатів на посаду генпрокурора України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141648
 
   
 Топ коментарі
 
Ряба шапка на всє рукі ат скукі.
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Руслан Рябошапка. Родился в пгт Зеленогорское Любашевского района Одесской области. В 1998 году окончил Международный Соломонов университет, получил квалификацию специалиста по правоведению.
Международный Соломонов университет был создан в 1992 году тремя энтузиастами - талантливым ученым Александром Тетельбаумом, а также крупными украинскими бизнесменами - Марком Эпштейном и Романом Шапшовичем.

Ви знаете, оказывается, в Украине сразу же после провозглашения независимости появились "крупные украинские бизнесмены"...
По замыслу Тетельбаума, это должно быть не только место, где смогут трудоустроиться еврейские ученые-педагоги, но учебное заведение, где молодые люди будут получать качественное образование с элементами еврейского воспитания - изучать свой язык, свою историю, свою культуру.

Только мне кажется, что еврейский мальчик подтягивает своих?
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Вони завжди своіх за вуха тягнули на теплі місця
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тепер є вже два таких тандеми... прошу бути уважним)
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ну, кто первый запостит картинку параши того и лайки...
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ну, баканов же чувствует...в чём проблемы?..и луценко вписывался...а под матиоса создали целую структуру)
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Канешна место то хлєбноє. Подачкі с запоребріка рядом не стоят
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Ось до нього і прийдуть ХТО ВБИВ ГАНЗЮК і ще багато з чим, нехай готується давати відповідь.
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-Военный следователь Бернис был прежде всего светский человек, обольстительный танцор и распутник, -Он постоянно забывал обвинительный материал, и это вынуждало его придумывать новый, он путал имена, терял нити обвинения и сучил новые, какие только приходили ему в голову (с)
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не потянет он такой ноши. только падонок югик может хряпнуть стакан и давать интервью о борьбе с злочиннистю.
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Усі такі пля впевнені.... Правду кажуть, що дурак усе знає і до усього готовий.
А можно дізнатись про результати діяльності цього чмошника у НАЗК? Це ж він, разом із іншими "фахівцями" за три роки аж 40 декларацій перевірив і сам собі премії по 250 тис/міс виписував?
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Боже ж мой, сколько "не" в такой короткой фразе: не совсем (2 раза, Карл!), не ощущаю, не могу, некомфортная, не на своем месте, нет. Если сюда же прибавить "мне кажется" и "возможно" напрашиваются выводы об уверенности в себе и в своих силах.
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народ очікує таких же результатів, які показала Лаура Ковеши з Румунії. Садити всіх винних кожного дня, не дивлячись на персони - мерів, міністрів, ректорів, чиновників та інших. Руслане, не підведи!
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я бы хотел, шоб не как в Румынии, а как в Швеции
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а в Швеции изначально выбирают в парламент умных людей,
которые пишут такие законы,
что просто не надо сажать людей пачками за коррупцию.
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Рябошапка-Выпускник ВУЗа Международный Соломонов университет (МСУ).МСУ был создан ученым Тетельбаумом и бизнесменами - Эпштейном и Шапшовичем. По замыслу Тетельбаума это учебное заведение, где молодые люди будут получать образование с элементами еврейского воспитания - изучать свой язык, свою историю, свою культуру. Что сделает сразу изучивший свою культуру но не служивший в армии Рябошапка-известно.Разгонит военную прокуратуру к такой то матери.
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Руслан Рябошапка. Родился в пгт Зеленогорское Любашевского района Одесской области. В 1998 году окончил Международный Соломонов университет, получил квалификацию специалиста по правоведению.
Международный Соломонов университет был создан в 1992 году тремя энтузиастами - талантливым ученым Александром Тетельбаумом, а также крупными украинскими бизнесменами - Марком Эпштейном и Романом Шапшовичем.

Ви знаете, оказывается, в Украине сразу же после провозглашения независимости появились "крупные украинские бизнесмены"...
По замыслу Тетельбаума, это должно быть не только место, где смогут трудоустроиться еврейские ученые-педагоги, но учебное заведение, где молодые люди будут получать качественное образование с элементами еврейского воспитания - изучать свой язык, свою историю, свою культуру.

Только мне кажется, что еврейский мальчик подтягивает своих?
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Вони завжди своіх за вуха тягнули на теплі місця
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Почему не Сакварелидзе? Ни кто не знает этого небритого.
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Коротко о новости: Зеленский ввел Рябошапку в ОПУ. Рябошапка считает себя на своем месте.
(ОПУ - офис президента Украины)
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та нехай буде хоч 400 разів єврей. Аби навів порядок та посадив злочинців до тюрми, конфіскувавши все вкрадене майно та гроші. Національність в данному випадку значення не має.
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Этот если станет главпрокурором, точно еще пол Франции скупит.
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Удачи на будущем новом поприще! На зло шакАладнЬІм рЬІгоАналам и др. гниющим кучмисчтам и кремлядьско-путлеровским холуям!!!
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