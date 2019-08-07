 Я не почуватимуся не на своєму місці, - Рябошапка відповів, чи готовий стати Генпрокурором

Про це в інтерв'ю 24 каналу заявив заступник керівника ОП Руслан Рябошапка, передає Цензор.НЕТ.
"Мені здається, що це питання не зовсім, можливо, скромне і не зовсім коректне. Я не відчуваю жодного дискомфорту в тому, що мені доведеться робити на посаді Генерального прокурора, якщо цей факт відбудеться. Тобто, я не можу говорити, що ця робота для мене некомфортна або буде доставляти якийсь дискомфорт з тим, що я нібито почуватимуся не на своєму місці. Цього немає", - заявив Рябошапка, відповідаючи на запитання чи бачить він себе Генеральним прокурором.
Говорячи про необхідні зміни в органах прокуратури в цілому, він зазначив: "Першочергові наші зміни передбачають можливість оновлення самого офісу генерального прокурора, тобто Генпрокуратури, оновлення всієї системи. На рівні керівництва місцевих прокуратур - дуже швидко ... Потім вже створення механізму селекції, добору прокурорів у місцевих, регіональних прокуратурах".
Водночас заступник голови ОП вказав на побажання, щоб "у цю професію зайшло багато людей, у яких немає прокурорського досвіду".
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що заступник глави Офісу Президента Рябошапка розглядається як один із кандидатів на посаду генпрокурора України.
А можно дізнатись про результати діяльності цього чмошника у НАЗК? Це ж він, разом із іншими "фахівцями" за три роки аж 40 декларацій перевірив і сам собі премії по 250 тис/міс виписував?
которые пишут такие законы,
что просто не надо сажать людей пачками за коррупцию.
Международный Соломонов университет был создан в 1992 году тремя энтузиастами - талантливым ученым Александром Тетельбаумом, а также крупными украинскими бизнесменами - Марком Эпштейном и Романом Шапшовичем.
Ви знаете, оказывается, в Украине сразу же после провозглашения независимости появились "крупные украинские бизнесмены"...
По замыслу Тетельбаума, это должно быть не только место, где смогут трудоустроиться еврейские ученые-педагоги, но учебное заведение, где молодые люди будут получать качественное образование с элементами еврейского воспитания - изучать свой язык, свою историю, свою культуру.
Только мне кажется, что еврейский мальчик подтягивает своих?
(ОПУ - офис президента Украины)