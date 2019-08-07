 Я не почуватимуся не на своєму місці, - Рябошапка відповів, чи готовий стати Генпрокурором

Про це в інтерв'ю 24 каналу заявив заступник керівника ОП Руслан Рябошапка, передає Цензор.НЕТ.

"Мені здається, що це питання не зовсім, можливо, скромне і не зовсім коректне. Я не відчуваю жодного дискомфорту в тому, що мені доведеться робити на посаді Генерального прокурора, якщо цей факт відбудеться. Тобто, я не можу говорити, що ця робота для мене некомфортна або буде доставляти якийсь дискомфорт з тим, що я нібито почуватимуся не на своєму місці. Цього немає", - заявив Рябошапка, відповідаючи на запитання чи бачить він себе Генеральним прокурором.

Говорячи про необхідні зміни в органах прокуратури в цілому, він зазначив: "Першочергові наші зміни передбачають можливість оновлення самого офісу генерального прокурора, тобто Генпрокуратури, оновлення всієї системи. На рівні керівництва місцевих прокуратур - дуже швидко ... Потім вже створення механізму селекції, добору прокурорів у місцевих, регіональних прокуратурах".

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Водночас заступник голови ОП вказав на побажання, щоб "у цю професію зайшло багато людей, у яких немає прокурорського досвіду".

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що заступник глави Офісу Президента Рябошапка розглядається як один із кандидатів на посаду генпрокурора України.