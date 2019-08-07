 Громадянину Чехії загрожує 20 років за ґратами за участь у бойових діях на Донбасі

Детективи з чеського Національного центру протидії організованій злочинності висунули проти 25-річного Лукаша Н. обвинувачення в тероризмі. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання Denik N.
За слова слідчих, житель Карлових Вар Лукаш Н. долучився до терористів у другій половині 2015 року. Йому тоді було трохи більше 20 років.
"Національне центральне управління з боротьби з організованою злочинністю ініціювало судове переслідування однієї людини за терористичний напад у зв'язку з конфліктом на сході України", - підтвердив інформацію Мартін Бєлий з Вищої державної прокуратури в Празі.
"Це чоловік із Карлових Вар, який брав участь у бойових діях проти української армії. Ми не будемо розкривати більш детальну інформацію, в тому числі про порядок його поїздки в Східну Україну", - додав він.
Після участі в бойових діях Лукаш Н. повернувся в рідні Карлові Вари, влаштувався на роботу і зараз живе зі своєю дівчиною в одній з муніципальних квартир.
Участь у бойових діях на боці терористів карається в Чехії тюремним ув'язненням терміном від 12 до 20 років.
А у нас сепаратюг выпускают пачками через пол года отсидки....
Портнов и Лукаш стараются во всю...
Те ж буде продовжуватись і далі, як пердзидент Зюзя хоча б не переполовинить склад так званого "суддівського" корпусу, в що я не вірю.
Да, и про суды рэформованные рэформатором не забываем, ок
Источник: https://censor.net.ua/n3141646
А этому "представителю животного мира" чего не хватало в его родном городе-курорте?
Неужто не нашел иного способа тугриков заработать или во всю голову болен "русским миром"?
А суддям соратникам і співучасникам вбивць злодіїв, корупціонерів, казнокрадів теж в суд і довічне або геть з судової системи.