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Все про:Чехія (252) найманець (187)

 Громадянину Чехії загрожує 20 років за ґратами за участь у бойових діях на Донбасі

За версією слідства, Лукаш М. воював у лавах незаконного збройного формування "ДНР" у другій половині 2015 року. Після цього він повернувся додому, в Карлові Вари.

Детективи з чеського Національного центру протидії організованій злочинності висунули проти 25-річного Лукаша Н. обвинувачення в тероризмі. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання Denik N.

За слова слідчих, житель Карлових Вар Лукаш Н. долучився до терористів у другій половині 2015 року. Йому тоді було трохи більше 20 років.

"Національне центральне управління з боротьби з організованою злочинністю ініціювало судове переслідування однієї людини за терористичний напад у зв'язку з конфліктом на сході України", - підтвердив інформацію Мартін Бєлий з Вищої державної прокуратури в Празі.

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"Це чоловік із Карлових Вар, який брав участь у бойових діях проти української армії. Ми не будемо розкривати більш детальну інформацію, в тому числі про порядок його поїздки в Східну Україну", - додав він.

Після участі в бойових діях Лукаш Н. повернувся в рідні Карлові Вари, влаштувався на роботу і зараз живе зі своєю дівчиною в одній з муніципальних квартир.

Участь у бойових діях на боці терористів карається в Чехії тюремним ув'язненням терміном від 12 до 20 років.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141646
 
   
 Топ коментарі
 
20 лет!!!!
А у нас сепаратюг выпускают пачками через пол года отсидки....

Портнов и Лукаш стараются во всю...
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Приємно, що в Європі є Чехія, з дійсно братським народом, а не тільки путлєрівська шлюха Італія.
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Этот скорее всего из прокремлёвских чешских националистов которых спонсирует хуйло.
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20 лет!!!!
А у нас сепаратюг выпускают пачками через пол года отсидки....

Портнов и Лукаш стараются во всю...
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Спасобо за это Наде Савченко и популистам в раде ее поддержавших.
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то ж люби друзи нашего зеленого гидранта....
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Чому тільки Портнов і Лукаш, а "судді", велику частину з яких призначив Барига? А прокурви під керівництвом ставлеників Бариги? А мусорня паскуди Сабакова? Та й Ющ-Дрищ теж таких "суддів" напризначав немало, не кажучи вже про Чучму та Овоча. Не Лукаш і Портнов запроторили за грати більше 8000 тис. в основному добровольців АТО перших років війни, а всі ці "судді" та барижний прокурв Матіос з своїми мундирними мерзотниками.
Те ж буде продовжуватись і далі, як пердзидент Зюзя хоча б не переполовинить склад так званого "суддівського" корпусу, в що я не вірю.
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Приємно, що в Європі є Чехія, з дійсно братським народом, а не тільки путлєрівська шлюха Італія.
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А в нас зрадникам та найманцях умовні терміни дають.
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а у нас получив би год условно прі самом тяжолом раскладє
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і норми у нас застаріли і судді не з того тіста. прикро і гидко за державні справи.
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Уточняй кто и когда. Ты же помнишь?
Да, и про суды рэформованные рэформатором не забываем, ок
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"После этого он вернулся домой, в Карловы Вары."
Источник: https://censor.net.ua/n3141646

А этому "представителю животного мира" чего не хватало в его родном городе-курорте?
Неужто не нашел иного способа тугриков заработать или во всю голову болен "русским миром"?
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Этот скорее всего из прокремлёвских чешских националистов которых спонсирует *****.
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Прямо даже стесняюсь спросить, за какой такой "братский народ" воевал, а теперь будет отсиживать, этот дебил. Урка он, а не националист.
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А у нас при потрошиной гниде таким условно давали.
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Повернувся в Карлові Вари. А чого не росію, ну й лугандонія нормально.
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20 лет? За что? За то что просто убивал людей? Год условно дайте ему или вообще по программе *тебяждутдома* как в Украине.
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А наші суки випускають вбивць захисників України через рік два завдяки дебілому закону Савченко діям друзів команди Зе Портнова і Лукаш.
А суддям соратникам і співучасникам вбивць злодіїв, корупціонерів, казнокрадів теж в суд і довічне або геть з судової системи.
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