 Українці організували міжнародне злочинне угруповання і викрадали автомобілі в Польщі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Польське радіо".

"У незаконних діях обвинувачено 32 особи, в тому числі троє українців. 17 із них утворили міжнародну злочинну групу, яка діяла з 2012 по 2014 рік. Членами злочинної групи, якою керував українець, було двоє співробітників Бескидського відділу Прикордонної служби в Перемишлі, - повідомила речниця Національної прокуратури Польщі Єва Бялік.

Прокуратура встановила, що підсудні заволоділи 17 автомобілями класу люкс, які вкрадено на території Німеччини та Швеції. Це були переважно нові автомобілі, щойно зареєстровані, з малим пробігом. Після ввезення цих автомобілів до Польщі відбувалося перебивання ідентифікаційних знаків, до того ж використовувалися VIN коди легально зареєстрованих у Росії та Україні автомобілів цих самих марок. Згодом машини вивозили за східний кордон і продавали.

Обвинувальний акт, крім участі в організованій злочинній групі та продажу автомобілів, містить також обвинувачення в контрабанді цигарок з України до Польщі та корупції. Більшість обвинувачених визнали свою вину. Їм загрожує до 10 років в’язниці.

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