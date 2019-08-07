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Все про:організована злочинність (20) Польща (1872) суд (5404) викрадення автівки (130)

 Українці організували міжнародне злочинне угруповання і викрадали автомобілі в Польщі

Окружний суд у Перемишлі судить українців, які організували міжнародне злочинне угруповання і викрадали елітні автомобілі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Польське радіо".

"У незаконних діях обвинувачено 32 особи, в тому числі троє українців. 17 із них утворили міжнародну злочинну групу, яка діяла з 2012 по 2014 рік. Членами злочинної групи, якою керував українець, було двоє співробітників Бескидського відділу Прикордонної служби в Перемишлі, - повідомила речниця Національної прокуратури Польщі Єва Бялік.

Прокуратура встановила, що підсудні заволоділи 17 автомобілями класу люкс, які вкрадено на території Німеччини та Швеції. Це були переважно нові автомобілі, щойно зареєстровані, з малим пробігом. Після ввезення цих автомобілів до Польщі відбувалося перебивання ідентифікаційних знаків, до того ж використовувалися VIN коди легально зареєстрованих у Росії та Україні автомобілів цих самих марок. Згодом машини вивозили за східний кордон і продавали.

Обвинувальний акт, крім участі в організованій злочинній групі та продажу автомобілів, містить також обвинувачення в контрабанді цигарок з України до Польщі та корупції. Більшість обвинувачених визнали свою вину. Їм загрожує до 10 років в’язниці.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141645
 
   
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Они устали от войны. Понять и простить...
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а потом под кабмином требовали дешёвую растаможку .
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три із 32 - і зразу "українці", може якось політкоректніше тра' писати, бо чорномазих тут стидліво подають без національності та імені, а українців скопом записали в бандіти
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шануймося, та ми ж сама хороша, сама роботяча нація. якшо не патріот, не активіст, або не волонтер--ти покидьок.
а може давно пора замислитись хто ми і які ми?
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а чому українці, а не громадяни однієї з країн Східної Європи?
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ничего необычного..порохоботы не умеют честно жить...
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