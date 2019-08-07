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Все про:Військова прокуратура (550) Рябошапка Руслан (64)

 Я не бачу необхідності в існуванні військової прокуратури, - Рябошапка

Заступник глави Офісу Президента Руслан Рябошапка, якого Володимир Зеленський назвав претендентом на пост Генпрокурора, заявив, що не бачить необхідності в існуванні в Україні військової прокуратури і військової юстиції в цілому.

Про це в інтерв'ю 24 каналу  ззаявив заступник керівника ОП Руслан Рябошапка, передає Цензор.НЕТ.

"Чи потрібна військова юстиція в цілому. Анатолій Матіос каже взагалі, що нам потрібна ціла вертикаль: починаючи з військових слідчих, військових прокурорів, закінчуючи військовими судами. Я в цьому абсолютно не впевнений, я завжди був опонентом цього: і військових судів і військової юстиції як системи в цілому. Я не думаю, що в цьому є аж така необхідність. Можливо, військова прокуратура буде теж однією з тих сфер, які будуть підлягати змінам. Моя позиція в тому, що я не бачу необхідності в існуванні військової прокуратури", - заявив Рябошапка.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141643
 
   
 Топ коментарі
 
геніально!
я теж вважаю, що військова прокуратура буде тільки заважать "розпродавати надлишкове майно армії"
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рябошапка нам нужен как рыбе шапка...
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Нам треба більше всяких шоу по зєлєвізору. З жартами типу плінтуса. Лисого перебрати в папугу, зєлю в пітушка, жирного в колобка ото сміху буде
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так, цей ієрогліф буде символізувати закінчення епохи бідності
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зебилошобла, чтож вы так спешите самоубиться...
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так порохоботы должны радоваться, а не огорчаться--3ий майдан все ближе и ближе?
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так они уже у власти, зачем им ЗЕ!майдан?ну разве что Зе!Антимайдан...речь про порохоботный майдан, о котором уже довно идут разговоры, правда без конкретики
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Дайте денег,а народ найдется.Желательно к зиме,нет огородов.
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ну майданы же собираются не за деньги, а за идею?
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А у меня вообще уже стойкое ощущение, что кацапы за пять лет не смогли устроить зй майдан, и зебобу поэтому нам подсунули, чтобы уде наверняка -так как этого подонка долго явно терпеть не будут
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что значит "подсунули"?он вроде не из кацапских агентов, может из бениных разве что...беня хоть и рассказывает о гражданском конфликте никаких других проросийских высказываний не делает, даже против изменений в конституцию для донбасса...если кого и подсунули кацапы, то медведчука...ну и еще раз выскажу свой тезис, что приход зеленского это прежде всего не его победа, а поражение действующей но тот момент власти и ее главы в частности
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то есть гражданские "усталиотвайны" и "прекратитьстрелятели" будут судить военных?
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геніально!
я теж вважаю, що військова прокуратура буде тільки заважать "розпродавати надлишкове майно армії"
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Ну, расформируют, разгонят, а завтра придет в ОПУ (офис президента Украины, если что) новый зам главы Чорношапка или Мендель, и ему покажется, что нужна военная прокуратура - что, все по новой? И все за счет бюджета (народа)? Збсь, слуга.
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А что там с программой презЕдента на первые сто дней...о которой волала какая то рябая шапка три месяца назад...?? Осталось 23 дня....успеете не достающие 5% дописать???
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и куда же упырь коррупционер матиос приспособится?
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Ты б лучше сездил на Петровку и купил себе какой-нибудь диплом.
Бо у югы был хоть политехнический и опыт работы в МВД, а после ПТУ генпрокурора могут и не назначить.
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хтось бачив в реалі роботу матіоса? крім особисто нажитого майна?
люди постарше пам'ятають ВАІ( військова автоінспекція) вона з'ївлялась на тих дорогах де військові перевозили зерно під час косовіці. вони не підчинялись ДАІ і була така сяка гра в перетягування канатів. єдине, що якщо засуджували військового то набагато серьйозніше за цивільного.
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просто непонятно, как будет осуществляться правосудие у военных, в таком случае...чисто гражданскими судами?так они там могут всех участников ато засудить по формальным причинам--вп то введено не было
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я не матіос , але моя думка, що закон повинен бути один для всіх. Єдине, що я давно наголошую в КК повина бути преамбула, а особам особливого статусу ( чиновникам, мєнтам, генералам, владним структурам, можна коригувати далі--строки вдвічі більші.)
суд же встановлює покарання , а не розбір в якій одежі був злочинець? то яка різниця з якми погонами буде людина в клітці?
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суд может судить участника ато по законам мирного времени---за то же изъятие авто или же занятие дома для расквартирования(а за задержание подозрительных особ вообще)---за такое, без режима вп спокойно гражданские суды могут посадить
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Ну если не видеть войны за окном или готовиться капитулировать ,то конечно !
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ИДИОТ!!! Это полный диагноз!!!
США, Израиль, Турция и большинство стран НАТО новой ЗеДебил команде явно не пример!!!!
При том что нужно учесть , что в Украине идет агрессия РФ!!!
"лучшим примером использования военной полиции считается США. Система военной юстиции там независима, четко рассматривает противоправные действия со стороны, как простого военнослужащего, так и офицеров высших рангов ВС США. Сама система действует уже давно. Ее концепция остается неизменной, хотя с течением лет внедрялись незначительные модернизации. В большинстве стран НАТО есть подобные системы (скажем, в Турции).
Именно в США вся эта вертикаль объединена понятием «военная юстиция». Она имеет свою структуру в частях и органах управления, у нее есть функции в период военного положения, в мирное время, в особые периоды. "
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Зе-билам здравый смысл не прописывал доктор.
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- Воооваааа, ну када ми уже будєм дєліть наші дєнгіііі?
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А дела, имеющие гриф секретности, теперь будет рассматривать Окружной суд Киева ?
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А чим займалась військова поокуратура? Ганяла митників по західних кордонах і в одесі...
З цим справиться і поліція...

Просто вже дістали новини: слідчі сбу за сприяння генпрокуратури за участю мвс під процесуальним керівництвом військової прокуратури піймали лоха на хабарі в 200 доларів.
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Что беня матиосу поручил, тем и занималась.
Но это не означает, что военной прокуратуре нечего делать.
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Беня останні три роки в Ізраїлі жив...
А толя в України крав... Все...
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А на что он бедный там жил, если его счета заблокированы и денег только на банку краски?
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При чом Коломойський до теми військової прокуратури?
Куди ви стрілки переводите і для чого? Срач на тему Коломойського в інших гілках форуму...
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Правильно.

Всем же понятно, что Зеленский независим от Коломойского !

А ЗЕмля плоская.
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Ні. Справами військових має займатись виключно військова прокуатура. І суди окремі.
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При Поршенку никакая прокуратура не нужна была, ни одной РЫБЫНЫ. Жили и дальше проживем. Хуже не будет, не партесь, МЫ НА ДНЕ. Спасибо БЫВШИМ.
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Военная прокуратура будет одной из тех сфер, которые подлежат изменениям. Я не вижу необходимости в ее существовании/ Рябошапке, в армии не служившему, что естественно для команды слуг народа Коломойского, уже не хватает полномочий.
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Діла вони розслідують... Пи...діти не мішки носити...
А хто скаже звідки у анатолія матіоса поганяло толя два ляма?)
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ну то, что прокуратура занималась не своими делами и был, допустим, коррупционнымй руководитель не означает, что должна была ликвидирована вся структура...так можно и про набу сказать--толку с них нет, а сытник в коррупционном деле был замешан, давай разгоним и набу?
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Я за. Чесно за. За 5 років скільки вони посадили топ корупціонерів -0.
Якщо у всьому винуваті суди.... То якого х вони судів не половили на хабарях?

Оці всі набу , воєнні прокуратури повинні бути розігнані під нуль як скомпрометовані... І безрезультатні...
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думаю, надо дать еще шанс, но хорошо их перетрусить кадрово и четче полномочия выписать
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А что все эти САП, НАБУ и т.п. - это тоже предмет для серьезного анализа пользы и эффективности и принятия адекватного взвешенного решения??? А страна, наверное, к этой черте уже подошла.
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Рябошапка - амнистия добровольцам и ато-шникам которых засадил матиос со своей сворой антиукраинских помощников будет?
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если там явный криминал, как в случае торнадо--то я сомневаюсь
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А якщо ще й повішають мерзотника "в квадраті" (с) Матіоса, то я буду дуже радий. Та, на жаль, не буде цього, бо такі і новому режиму згодяться.
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Печалька, ктож типерь будит сведетилей на вирталётах на дапрос вазить
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а енергетичну прокуратору я б створив!
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Очередной приступ Зе-дебилизма Військова прокуратура буде однією з тих сфер, які підлягають змінам. Я не бачу необхідності в її існуванні, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 1932
Давайте-давайте, чтоб украинских военных не только даунбасские "гражданские суды" судили, но и следаки-сепары дела заводили. Військова прокуратура буде однією з тих сфер, які підлягають змінам. Я не бачу необхідності в її існуванні, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 8943
Зе-билам не только военная прокуратура не нужна, но и Украина, пожалуй, тоже.
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Приблизно те ж саме хотів сказати. Тому що твоє зауваження - точніше, ніж в 133133 "Зашибись реформа!" та в Салаутдин "в военное время -самое оно"...
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Мудакиос убил военную прокуратуру.
Но она нужна.
расследовать деяния и судить военных, особенно во время войны, нужно специализированно...
Впрочем, если Зебил решил доконать Украину - то все логично...
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Що можна чекати від секти зелених шмарклів, якщо навіть її голова в армії не служила та ще й 4 рази відкосила?
У 2012 році один вже її скорочував, а де він тепер? Правильно, в Ростові. Але ж Ростов теж не безрозмірний...
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Как видно - Цирк у вас гастроли продолжает - клоуны ньюхают, курят и зажигают!
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Согласен на 100%! Никакая это не отдельная ветвь в правовой практике, наказание касается таких же людей, только одетых в военную форму. По такому принципу нужно тогда иметь в стране отдельные прокуратуры для проводников вагонов, моряков или таксистов. А вот стремление к раздуванию штатов с неимоверным количеством руководящего состава со всякими льготами и поблажками (отдельные здания с отдельной охраной, секретари, индивидуальные машины с водителями, дачи и т.п.!) - это у нас осталось с времен СССР!!! А чего стесняться - деньги-то наши, общие!? Военный адвокат или вообще военный юрист - условное обозначение юриста или адвоката, предоставляющего юридические консультации по вопросам прохождения военной службы, мобилизации, демобилизации - о правах и обязанностях граждан в рамках военных правоотношений в правовом поле государства, но объектом остается все равно всё тот же ГРАЖДАНИН! Это специализация, но никак не отдельная Специальность! Аналогия -
ВУЗы выпускают, например, специалистов для машиностроения, но они могут одинаково работать на производствах как техники гражданского предназначения, так и военного!!! Я бы ещё предложил в качестве сокращения безумного расходования бюджета страны отменить отдельные униформы для подобных категорий специалистов, которыми они пользуются разве что только на каких-то официальных сходках или при награждении, зачастую не известно за что (???), но это в рамках страны тоже не слабые бабки!
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Ціх дебілів обрали таки ж самі дебіли. Не може цівільний суд вести справи війскових, це зовсім інша структура, інштй світ, інше розуміння винності.
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