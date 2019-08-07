 "Вони готові і далі вбивати за "русский мир", - Правий сектор закликає прийти на суд у справі про теракт у Харкові

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сторінці "Правий сектор.Харківщина" у Facebook.

"Троє терористів, які вбили чотирьох українців і поранили більше десяти в 2015 році, подали на апеляцію. Ці україноненависники і вбивці не тільки не покаялися, вони впевнені, що їм допоможуть уникнути відповідальності. Вони готові і далі убивати за "русский мир"", - йдеться в повідомленні.



Активісти звернулися з проханням поширити цю інформацію і прийти об 11:30 до Апеляційного суду Харкова на площі Небесної Сотні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загиблий унаслідок теракту в Харкові в 2015 році школяр Данило Дідік сьогодні святкував би 20-річчя

Нагадаємо, 22 лютого 2015 року поблизу Палацу спорту в Харкові під час формування колони для проведення ходи з нагоди річниці перемоги Революції Гідності стався вибух. Унасілідок теракту загинуло двоє людей (зокрема один із координаторів місцевого Євромайдану Ігор Толмачов), було поранено 11 осіб. Згодом ще двоє померли в лікарні. Зокрема, 15-річний школяр Данило Дідік.

26 лютого 2015 року в рамках антитерористичних заходів співробітниками Служби безпеки України затримано трьох жителів області - Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького, Сергія Башликова - за підозрою в здійсненні теракту 22 лютого. Всім трьом оголошено підозру за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) КК України.

За даними силовиків, їх завербували російські спецслужби, вони проходили підготовку в Бєлгороді, і за теракт мали отримати 10 тис. доларів. 22 квітня 2015 року обвинувальний акт було направлено до Фрунзенського райсуду Харкова. Їм загрожує довічне ув'язнення. Всі троє обвинувачених відмовилися визнати провину.

Раніше Харківський апеляційний суд на своїй сторінці у Facebook повідомив, що 8 серпня 2019 року відбудеться розгляд апеляційних скарг обвинувачених у справі про терористичний акт біля Палацу Спорту в Харкові.

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