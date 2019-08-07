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 "Вони готові і далі вбивати за "русский мир", - Правий сектор закликає прийти на суд у справі про теракт у Харкові

"Правий Сектор Харківщина" закликає патріотів, активістів та небайдужих харків'ян мобілізуватися на 8 серпня на 11:30 і прийти до Апеляційного суду Харкова на площі Небесної Сотні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сторінці "Правий сектор.Харківщина" у Facebook.

"Троє терористів, які вбили чотирьох українців і поранили більше десяти в 2015 році, подали на апеляцію. Ці україноненависники і вбивці не тільки не покаялися, вони впевнені, що їм допоможуть уникнути відповідальності. Вони готові і далі убивати за "русский мир"", - йдеться в повідомленні.

Активісти звернулися з проханням поширити цю інформацію і прийти об 11:30 до Апеляційного суду Харкова на площі Небесної Сотні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загиблий унаслідок теракту в Харкові в 2015 році школяр Данило Дідік сьогодні святкував би 20-річчя

Нагадаємо, 22 лютого 2015 року поблизу Палацу спорту в Харкові під час формування колони для проведення ходи з нагоди річниці перемоги Революції Гідності стався вибух. Унасілідок теракту загинуло двоє людей (зокрема один із координаторів місцевого Євромайдану Ігор Толмачов), було поранено 11 осіб. Згодом ще двоє померли в лікарні. Зокрема, 15-річний школяр Данило Дідік.

26 лютого 2015 року в рамках антитерористичних заходів співробітниками Служби безпеки України затримано трьох жителів області - Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького, Сергія Башликова - за підозрою в здійсненні теракту 22 лютого. Всім трьом оголошено підозру за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) КК України.

За даними силовиків, їх завербували російські спецслужби, вони проходили підготовку в Бєлгороді, і за теракт мали отримати 10 тис. доларів. 22 квітня 2015 року обвинувальний акт було направлено до Фрунзенського райсуду Харкова. Їм загрожує довічне ув'язнення. Всі троє обвинувачених відмовилися визнати провину.

Раніше Харківський апеляційний суд на своїй сторінці у Facebook повідомив, що 8 серпня 2019 року відбудеться розгляд апеляційних скарг обвинувачених у справі про терористичний акт біля Палацу Спорту в Харкові.

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Вони готові і далі вбивати за русский мир, - Правий сектор закликає прийти на суд у справі про теракт у Харкові 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141641
 
   
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Если не ошибаюсь, то это давний инцидент, но фотография идеальная. Типичный, эталонный любитель рюзкого мира во всей своей красе.
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Хлопці, а вам не здається, що ваш «поєзд ушол» ?
Ще 21 квітня.
І ви радісно, з плювками у слід, його провели?
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наглість і безкарність прокацапських злодіїв в Україні за потуранням так званих "судів"зростає як сніжна куча настає час вбивати покидьків по всій країні потрібні суди Лінча!
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Потрошина гнида так ни одного врага народа Украины и государственности не посадила. Почему? Потому, что эта гнида и есть самый настоящий враг Украинского народа1
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Треба не мітингувати а діяти. Якщо влада імпотентна в боротьбі з ворогами то вступає в дію патріотична частина населення і викидає зрадників на смітник історії. Пора всіх хто проти України, вбивць захисників України... викинути з держави за зраду і допомогу агресора або довічне. Може Зе все таки виправить ситуацію і не буде потурати зрадникам і вбивцям і ці зрадники найдуть собі гідне місце на зоні терміном так на пожиттєве.
А суддям якщо будуть соратниками і співучасниками вбивць злодіїв, корупціонерів, казнокрадів теж суд і довічне або геть з судової системи.

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не гони - им некогда - они пулемёт чистят... "Вони готові і далі вбивати за "русский мир", - Правий сектор закликає прийти на суд у справі про теракт у Харкові - Цензор.НЕТ 3756
как там памятник жукову в Харькове?
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"Вони готові і далі вбивати за "русский мир", - Правий сектор закликає прийти на суд у справі про теракт у Харкові - Цензор.НЕТ 3364 Чорна канарка@bla_ck_canary17 мин

А що це за повальне виправдовування Зе в постах в фб у Доніка, Марко, Пузанова після загибелі 4 морпехів: що Зе не винен, бо це війна. А ще винні ті, хто кругом нього і неправильно йому все розповідають. Що це за х@йня про нерозумного хлопчика, якого всі тримають в нєвєдєнії.
"Вони готові і далі вбивати за "русский мир", - Правий сектор закликає прийти на суд у справі про теракт у Харкові - Цензор.НЕТ 7905

"Вони готові і далі вбивати за "русский мир", - Правий сектор закликає прийти на суд у справі про теракт у Харкові - Цензор.НЕТ 4196

"Вони готові і далі вбивати за "русский мир", - Правий сектор закликає прийти на суд у справі про теракт у Харкові - Цензор.НЕТ 4536
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не тревожьте яроша - зброю чистит. уже пять лет
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