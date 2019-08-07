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Все про:Зеленський (2305) Туреччина (884) Ердоган (253)

 Зеленський сьогодні в Туреччині зустрінеться з Ердоганом

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 7 серпня, вирушить до Турецької Республіки з офіційним дводенним візитом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це повідомили в пресслужбі глави держави.

Під час першого дня візиту Зеленський відвідає Анкару. Президент має намір зустрітися з представниками української та кримськотатарської громади в Туреччині.

Також увечері 7 серпня біля Зеленського заплановані переговори з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Після переговорів відбудеться спільна пресконференція лідерів двох країн.

Крім того, очікується, що наступного дня, 8 серпня, глава Української держави зустрінеться із Вселенським Патріархом Варфоломієм у Стамбулі.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141638
 
   
 Топ коментарі
 
Кормящая мать ЗеверенышаЗеленский сегодня в Турции встретится с Эрдоганом - Цензор.НЕТ 9604
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я більше скажу: Турція - батьківщина шаурми
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Порошенко с семьей ? Та они через Турцию транзитом пролетели...
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Собаки лают, а Зеленский работает в интересах Украины. После того как за него проголосовало 73% украинцев.
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А що порохоботи?
Поки що Олександрович, не відхиляється від шляху Олексійовича.
Мокшанське ***** у ігнорі.

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Кормящая мать ЗеверенышаЗеленский сегодня в Турции встретится с Эрдоганом - Цензор.НЕТ 9604
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Песики-мироточим!!!
😁
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Та не, они начали шаурмировать и роялировать!
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Сдай.те им в Крым в аренду. А там пусть сами перегавкиваются с парашниками Зеленский сегодня в Турции встретится с Эрдоганом - Цензор.НЕТ 2309
Флот у Турции - не чета "чф рф" - разбросают эти ржавые лоханки как будто на учениях.)
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Кто то встречается с президентами, а кто то со следователями. Во как в жизни бывает, а многие думали СВЯТОЙ с небес явился. Но почему то многие поубавились.
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Ердоган його не похлопав по плечу/щоці панібратськи?
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все это фигня!
теперь главное - что оденет первая леди-Лена под любимые босоножки
угадал??? не?
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Из-за сцыкливого поведения нового гаранта, оккупанты безнаказанно убивают наших морпехов, а Зеленский оп Турциям мотается.
Я так понимаю Эрдоган это повод и прикрытие, не удивлюсь если основной мотив этой поездки какой-то очередной юморной фестиваль
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Ердоган пригласил перетерет о украинском Крьіме.А Патриарх благословлять будет.Поро хоботьі-овса!
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Наконец-то Зе пожрякает настоящей турецкой шаурмы...
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Подытожим . Зе с Эрдоганом встречается , а Порошенко в бегах за границей Зеленский сегодня в Турции встретится с Эрдоганом - Цензор.НЕТ 4696
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Мощные у сои познания о Турции.
Гарвард?
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а хіба те, що шаурма родом з Турції - це не все, що потрібно знати зелебобікам, що закінчили папін вуз?
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Каждому свое. Тебе и того много
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ты настолько туп, что не понимаешь, что в Трускавце соевых мразей небыло
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У мене для тебе погана новина, Куприк.

Вночі прилетів. Відпочив, тепер з новими силами ганятиме зешелупонь.
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Це тепер так зайняття ананызмом называється?! А як же Марына?!
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Ну да, Турция это Мекка для любителей шаурмы и красных труселей, оленклюзи однозначно.
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тю, а шо ж так?
і навіть не полежить на пляжику в Анталії?
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Нехило мы у вас власть отжали ? А - ааа ? А дальше еще интереснее будет . Гундяйчик , не расслабляй булочки Зеленський сьогодні в Туреччині зустрінеться з Ердоганом - Цензор.НЕТ 8286
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слухай смішну історію:
сидить чмо на дивані і марить, що воно у когось щось віджало
смішно, правда?
ги
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Ой млять......
"мы"!!!!
У "вас"!!!!
Да наш Куприк аж трипещет от ащущения своей причастности к ВЕЛИКОМУ......
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..."мы" - это кто, вася? Зеленський сьогодні в Туреччині зустрінеться з Ердоганом - Цензор.НЕТ 9955 Походу, лично ты способен только сопли из носа выковыривать и по клаве их размазывать... Зеленський сьогодні в Туреччині зустрінеться з Ердоганом - Цензор.НЕТ 667 Хотя можешь утешиться своей принадлежностью к 73% - пусть хоть это тебя согреет, зебиленыш... Зеленський сьогодні в Туреччині зустрінеться з Ердоганом - Цензор.НЕТ 8991
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так два дня четвер п'ятниця на Ердогана, а вихідні ніхто ж не відміняв - якраз на пляжику і відпочине.
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На всю школу юных дарований в Трускавце. Зеленський сьогодні в Туреччині зустрінеться з Ердоганом - Цензор.НЕТ 4382 желательно белые...
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Эрдоган такой же псевдоцарь, как и *****.

С тупой попкой Коломойского он ничего серьезного решать не станет. Не та весовая категория у ЗЕлупы.
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Станет, на станет, так перед ******** на ромашке погадаешь. А лучше на "виагру" не поскупись.
Турция один из двух основных союзников Израиля в Азии, а следовательно, и Америки.
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Кроме горькой обиды на успешного человека в твоих словах ничего нет.
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Шаурму буде жрать,в Туреччині вона смачніша
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Там его никто по щечке не потрепает. Эрдоган дядька серьезный! Так что шуточки и гримаски не пройдут. Главное чтобы Анкару не перепутал со Стамбулом )
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Что сказать об Эрдогане, это такой же "путин" только более мелкий ( региональный), отличается мало чем ( во внутренней и внешней политике). Играет в "султана" на фоне слабых соседей и утверждающий авторитарный режим правления себя любимого , но при этом когда РФ запретила ввоз помидоров и тур поток туристов, стремглав полетел в Питер на поклон к Северному "царьку". Поездка Зе к нему.. чисто протокольная, а по сути бессмысленная, даже по поводу судьбы крымских татар.
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Пацаны на фронте гибнут, а он по Одессам, по Турциям катается...…

Хороший президент, аж плакать хочется.
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4 поездки на море за 4 месяца и 1 раз в Трускавец..... Слуга Народа кто не вкурсе.
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Что он ответит на "инцидент" опять будет говорить сепаратисты,или услышим слова русская агрессия и тд,а то в последнее вркмя Зебил вообще кацапов не вспоминает как агрессора в контексте новостей с донбаса
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Песики, да узбагойтесь-ЗЕ от турков прямиком на Мальдивы
ррванет!!!
🤑
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Жалко , что Мустафа Джемилев ошибся с политическим вьібором , а так бьі бьіл в составе официальной делегации от Украиньі. Продвигал бьі насущньіе вопросьі крьімско- татарской общиньі.
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А как же наши погибшие Воины, Зебиленок?
Уже списал?
В глаза родным смотреть не будешь?
Главнае шобы не стриляли, да?
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7 августа Минобороны Турции сообщило о начале официальной приемки поставленного Россией зенитно-ракетного комплекса С-400. Процесс займет предположительно около двух месяцев, после чего будет подписан акт о приеме-передаче, и ЗРК станет собственностью Турции. Комплекс находится на базе ВВС Мюртед в окрестностях Анкары. В него входят два дивизиона с общей численностью 24 ПУ по 4 ракеты каждая, что по расчетам Турции должно обеспечить надёжную ПРО в случае залпа полного комплекта КР Томагавк с американского эсминца класса Арли Берк. Соглашение о поставках Турции С-400 было подписано в 2017 году и стало ответом на отказ США поставить Анкаре американские комплексы Patriot. Сумма контракта С-400 составила 2,5 миллиарда долларов.
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