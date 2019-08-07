 Зеленський сьогодні в Туреччині зустрінеться з Ердоганом

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це повідомили в пресслужбі глави держави.
Під час першого дня візиту Зеленський відвідає Анкару. Президент має намір зустрітися з представниками української та кримськотатарської громади в Туреччині.
Також увечері 7 серпня біля Зеленського заплановані переговори з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Після переговорів відбудеться спільна пресконференція лідерів двох країн.
Крім того, очікується, що наступного дня, 8 серпня, глава Української держави зустрінеться із Вселенським Патріархом Варфоломієм у Стамбулі.
Поки що Олександрович, не відхиляється від шляху Олексійовича.
Мокшанське ***** у ігнорі.
😁
Флот у Турции - не чета "чф рф" - разбросают эти ржавые лоханки как будто на учениях.)
теперь главное - что оденет первая леди-Лена под любимые босоножки
угадал??? не?
Я так понимаю Эрдоган это повод и прикрытие, не удивлюсь если основной мотив этой поездки какой-то очередной юморной фестиваль
Гарвард?
Вночі прилетів. Відпочив, тепер з новими силами ганятиме зешелупонь.
і навіть не полежить на пляжику в Анталії?
сидить чмо на дивані і марить, що воно у когось щось віджало
смішно, правда?
ги
"мы"!!!!
У "вас"!!!!
Да наш Куприк аж трипещет от ащущения своей причастности к ВЕЛИКОМУ......
С тупой попкой Коломойского он ничего серьезного решать не станет. Не та весовая категория у ЗЕлупы.
Турция один из двух основных союзников Израиля в Азии, а следовательно, и Америки.
Хороший президент, аж плакать хочется.
ррванет!!!
🤑
Уже списал?
В глаза родным смотреть не будешь?
Главнае шобы не стриляли, да?