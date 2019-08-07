 "Були люди, які перші два дні прийшли і більше не приходили. Ходили в SPA і показували, що вони тут відпочивають", - глава KSE Милованов про навчання "слуг народу" в Трускавці

Про це в інтерв'ю УП повідомив почесний президент Київської школи економіки та заступник голови ради Нацбанку України Тимофій Милованов, інформує Цензор.НЕТ.

"Були люди з експертних груп чи люди, які мали західну освіту чи навіть працювали або зараз працюють з урядом, мають напрацювання. Їм певні напрямки були не потрібні. Вони ходили на щось інше. Але була частина депутатів… От у мене була розмова з одним мажоритарником. Він у перший день сказав: "Що це за фігня? Це дитячий садок". А на сьомий день - у мене навіть є відео, де він розповідає: "Я змінив свою точку зору, це супер все, фантастика, як корисно!". А були люди, які перші два дні прийшли і більше не приходили. Можемо аналізувати за "домашками". Першу "домашку" здали 80%, другу десь 72%. Так завжди падає. Зараз подивимося, скільки третю здадуть. Я очікую, що ми десь 50-60% сертифікатів видамо з усіх, хто брав участь. Але були люди, які ходили у SPA і показували, що вони, в принципі, тут відпочивають. Такі теж були. Але переважна більшість ходила, відсотків десь 80", - розповів він.

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"Думаю, ми їм допомогли розуміти більше, що в себе включає робота народного депутата, дали їм якийсь старт. Це тільки початок. Те, що можна було дати за перший тиждень, дали. Тепер їм треба продовжувати вчитися… Ми їм написали Learning management system, у них є електронний кабінет, це система управління навчанням. Там вони зможуть електронно цей тест пройти. Вони там, до речі, "домашки" ще підвантажують і отримують зворотній зв'язок через неї. Вони мають здати ще третю "домашку", це пояснювальна записка - у неї дедлайн 6 серпня. Четвертий тест триватиме до 10 серпня. До 15 вересня вони отримають зворотній зв'язок і отримають або не отримають сертифікати, залежно від результатів. Сама електронна система буде їм доступна до 1 вересня 2020 року. І ми ще будемо два рази, здається, оновлювати матеріали. Зараз ми збираємо з усіх викладачів, інструкторів матеріали, які вони хочуть додати, і заливаємо в цю електронну систему", - додав Милованов.