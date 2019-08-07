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 Політика України
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Все про:депутат (927) навчання (128) Милованов Тимофій (7) Слуга народу (204)

 "Були люди, які перші два дні прийшли і більше не приходили. Ходили в SPA і показували, що вони тут відпочивають", - глава KSE Милованов про навчання "слуг народу" в Трускавці

Тижневі курси в Трускавці для нардепів від "Слуги народу" - це лише початок. Тепер їм треба продовжувати вчитися.

Про це в інтерв'ю УП повідомив почесний президент Київської школи економіки та заступник голови ради Нацбанку України Тимофій Милованов, інформує Цензор.НЕТ.

"Були люди з експертних груп чи люди, які мали західну освіту чи навіть працювали або зараз працюють з урядом, мають напрацювання. Їм певні напрямки були не потрібні. Вони ходили на щось інше. Але була частина депутатів… От у мене була розмова з одним мажоритарником. Він у перший день сказав: "Що це за фігня? Це дитячий садок". А на сьомий день - у мене навіть є відео, де він розповідає: "Я змінив свою точку зору, це супер все, фантастика, як корисно!". А були люди, які перші два дні прийшли і більше не приходили. Можемо аналізувати за "домашками". Першу "домашку" здали 80%, другу десь 72%. Так завжди падає. Зараз подивимося, скільки третю здадуть. Я очікую, що ми десь 50-60% сертифікатів видамо з усіх, хто брав участь. Але були люди, які ходили у SPA і показували, що вони, в принципі, тут відпочивають. Такі теж були. Але переважна більшість ходила, відсотків десь 80", - розповів він.

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"Думаю, ми їм допомогли розуміти більше, що в себе включає робота народного депутата, дали їм якийсь старт. Це тільки початок. Те, що можна було дати за перший тиждень, дали. Тепер їм треба продовжувати вчитися… Ми їм написали Learning management system, у них є електронний кабінет, це система управління навчанням. Там вони зможуть електронно цей тест пройти. Вони там, до речі, "домашки" ще підвантажують і отримують зворотній зв'язок через неї. Вони мають здати ще третю "домашку", це пояснювальна записка - у неї дедлайн 6 серпня. Четвертий тест триватиме до 10 серпня. До 15 вересня вони отримають зворотній зв'язок і отримають або не отримають сертифікати, залежно від результатів. Сама електронна система буде їм доступна до 1 вересня 2020 року. І ми ще будемо два рази, здається, оновлювати матеріали. Зараз ми збираємо з усіх викладачів, інструкторів матеріали, які вони хочуть додати, і заливаємо в цю електронну систему", - додав Милованов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141635
 
 
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А зачем проффесорам учиться? Если у них електорат такой же.
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на счёт профессоров не знаю , но написать своё имя и фамилию с маленькой буквы , это признак "большого" ума …
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Зе - возьми меня в команду и я тебе гарантирую второй срок, ибо придёт время и ты на второй срок захочешь.
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Слуги народу вчились торчати в Трускавці в найдорощому готелі Ахметова... Бидло схаває !
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Учиться необходимо. Даже на вашем хуторе можно учиться дистанционно. Это повышает уровень доходов людей и государства.
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Только полный зебилоидиот может на полном серьезе рассуждать о недельных курсах, при том что там в общей массе птушники, как об каком то обучении)))
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Надо это электронное обучение распространить на всех местных депутатов и чиновников. Чем выше компетентентность и профессионализм, тем выше эффективность.
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Зачем было ехать аж в Трускавец для электронного обучения?
Тем более, в статье написано, что не все обучающиеся ходили на занятия.
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Тобто реально навчалась лише маленька купця майбутньої правлячої коаліції.
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Ні, не маленька, а 80%.
Але не факт, що чомусь навчилась.
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но точно факт что до сих пор никто даже не пробовал учить депутатов
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бо всі були більш менш підготовлені.
побачимо, як ці працюватимуть.
а раптом все непогано складеться
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Ніхто про твоє здоров'я не подбає, якщо не подбаєш сам.
Це ж курортний Трускавець, а не якась Глеваха.
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Если преподователи из Киевской школы экономики, то эти курсы - мини-МВА от КШЭ.
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-Ваше образование?
-Трускавец. Зелёный диплом.(с ФБ ©)
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90% депутатів потрібно лише навчитися нажимати в залі сесійних засідань. на одну із трьох кнопок. написання якісного законопроекту вимагає такого рівня кваліфікації...
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Проектуй не проектуй, все рівно отримаєш ... нуль. Це і про зебілів.
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Примут законы...И будут ходить на работу. А НЕТ, так нафиг с поля.
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Дипломи трускавецького університету "ріксос" можна визнавати не чинними
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З усього стада зє-баранів і зє-овець ці "слуги урода" виявилися наймудрішими. Дійсно, навіщо займатися дуркою коли можна просто на халяву відпочити в Трускавці . А що б тиснути кнопки по команді багато розуму не потрібно. Це ще було доведено академіком Павловим.
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Думал, верховная рада имени парубия - это дно. И тут снизу постучали...
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Ну с Парубиём то всё ясно. А тут надо посмотреть.
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Мда-ааа... Країну очікують неймовірно ідіотичні речі з приходом "слуг урода" до влади.
Зєбіли можуть затарюватися півасиком і вафлями
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Ученье - зло. То ли дело шествия патриотов. Главное повторять кричалки.
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Слухачі курсів отримали дипломи університетутрускавця "Ріксос" з підписом ректора унівєрсітєта Амєтова Ріната Ліанідавічя !
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чув, що дехто утік з курсів, бо лектор був учений "козак" гаврилюк
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соевые вафлы, по вашей логике депутат должен за бабло тупо жать кнопки по приказу сывочолго гетьмана?
*********...
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