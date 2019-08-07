 Порошенко всюди проходить як свідок, жодних підозр йому не вручали, - Луценко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Радіо НВ" заявив генпрокурор Юрій Луценко.
"Чи є до нього (Порошенка. - Ред.) запитання у правоохоронних органів? Є. Чи є серед них безглузді? Маса. Можу сказати тільки одне: на цей момент Петро Порошенко, п'ятий президент України, є свідком у всіх справах. Ніякої підозри йому в установленому порядку не вручено", - повідомив він.
Нагадаємо, Державне бюро розслідувань розслідує можливі факти організації незаконного переправлення через державний кордон України експрезидентом України Петром Порошенком за підробленими документами.
Також у Держбюро розслідувань кажуть, що п'ятий президент фігурує в 11 справах, а в партії "Європейська Солідарність" стверджують, що ДБР немає жодного провадження проти Петра Порошенка.
ты хотел сказать не порошенко а кум ? ( везде проходит как свидетель )
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Кум - сотрудник (начальник) оперативной части в колонии, следственном изоляторе. )))
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Пєстня: "Он вєздє праходіт, как свідєтєль Нєабьятной родіни сваєй..." )))
Везде рядом стоял и никуда свой пейсатый пятак не встромил?
он был президентом или "смотрящим по стране"?
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что пятый президент Украины Петр Порошенко справился со своей основной задачей - спас страну от государства-агрессора России.
Результат на лицо 😀
порошенко ходит как свидетель
необьятной жадности своей..." )))