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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
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 Зеленський проводить термінову нараду у зв'язку із загибеллю українських воїнів на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський проводить нараду із силовиками через обстріл, здійснений найманцями РФ 6 серпня в районі Павлополя на Донбасі, унаслідок якого загинули четверо українських воїнів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, нарада відбувається в Офісі президента України.

На нараді, крім президента, присутні, зокрема, начальник Генерального штабу Руслан Хомчак, представники ключових підрозділів ЗСУ, секретар РНБО Олександр Данилюк.

Нагадаємо, 6 серпня, в районі проведення операції об'єднаних сил на Донбасі через обстріл з боку найманців РФ четверо українських військових дістали поранення, несумісні з життям.

Також читайте: Загибель чотирьох українських військових може призвести до загострення на Донбасі, - Безсмертний

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141632
 
 
 Топ коментарі
 
По итогам совещания примут решение отойти назад еще на пару-тройку километров и отремонтировать еще пару мостов для удобства вылазок сепарских ДРГ на нашу территорию...
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Через сутки((((((((((( быстро лять(((((((((((
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Теперь за всё в стране отвечает Зеленский и лайном в него будут кидаться. Почему то в пороха можно было, а в него нельзя что ли? Привыкайте отгребать.Заслужили.
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Існує певна логіка дій на фронті і ця логіка не вписується у ті уявлення про світ, які притаманні Зеленському. Війна - це справа кількох ворогуючих сторін, а не однієї. Теорія ігор стверджує, що найкраща тактика - це "око за око". Де там та "Вільха" з "Нептунами" ?
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вільх поки що обмаль ,а нептуни -одиничні екземпляри..
Подякуємо шаленій роботі Укороборонпрому Порошенко -Гладковського... ((

а от артилерію великих калібрів на позиції виводити пора...
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Для клоуна це просто " прикрий інцидент".....

Йому головне пляж, шаурма і пріколи з бурятом Богданом !
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Всех участников совещания в броники и в Станицу,на восстановление укреплений на мосту и заминирования разминированного.И вообще,решение этого совещания будет показателем АДЕКВАТНОСТИ нового гаранта и самое главное - способно ли новое военное руководство защищать страну или будет угождать людям,которые в военных вопросах не разбираются,от слова ВООБЩЕ.Но не удивлюсь если оно закончится решением - НЕ СМОТРЯ НА ПРОВОКАЦИИ,СО СТРОНЫ НЕЗАКОННЫХ ФОРМИРОВАНИЙ,МЫ,КАК СТОРОНА ЗАИНТЕРЕСОВАННАЯ В МИРЕ, ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЬ РАЗМИНИРОВАНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ МОСТА...
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Ох и *********** вы порохоботы! В лучшем случае будут ваши языки на Бессарабке продавать по цене свиных. Толкаете ведь страну к Колиивщине своей тупой жадностью, которая делает вас неспособными остановиться за метр до края пропасти. Ну уехала кормушка, ну не хватайся зубами за не мертвой хваткой - ведь так можно и без головы остаться...
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Послушай, мразь, погибли наши Украинцы, а ты шестеришь на неукраинского зебила?
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будеш посилати на..уй і ображати -сам попи...дуєш на..уй у бан,Єврокозак...
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А шо, Портнов на нас в суд подаст, а одна из его екс-жён судей приговор с расстрелом вынесет?
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И решили на этом СНБО что надо дать жесткий ответ врагу: Президент должен немедленно посетить Одессу и прогуляться по пляжу в протестных труселях в зелёный горошек, а в хот-дог ему не положат мяса. И это всё немедленно выложить в фейсбук и инстаграм - пусть враг страдает. Смарт-блондинки будут просто в восторге
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А тем временем "лнр" отжимает Станично-Луганский район, и территорию Счастья https://censor.net.ua/v3141586 Зеленський проводить термінову нараду у зв'язку із загибеллю українських воїнів на Донбасі - Цензор.НЕТ 4054
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Что, обсуждают размер обеспокоенности и длину сигнала даунбасским мразям и *****?
Или просто мажут попы ваЗЕлином?
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Настоящий херой вот . Четырёхкратно откосивший от армии . !!! Теперь вот , говнокомандует всеми военными . Зеленський проводить термінову нараду у зв'язку із загибеллю українських воїнів на Донбасі - Цензор.НЕТ 9041 . Зеленський проводить термінову нараду у зв'язку із загибеллю українських воїнів на Донбасі - Цензор.НЕТ 5002 .
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бісить навіть "рєчь" цього сцикла...17 днєй "пєрєміріє"...Яке , *****, пєрєміріє, якщо обстріли не припинялися ЖОДНОГО дня!?????? кожного дня- 300-ті хлопці!!! Гнида, воно скоротило на 1000(тисячу!!!!) військових медиків!!!! Про харчування хлопців по НАТівським стандартам припинено!!! "Вєсь мір увідєл, кто нє хочєт міра"...Мля, я в шоці!! А ти, гниль зєлєна, сумнівався, хто цього миру не хоче??? Сподівався, що "нє стрєлять" приведе до позитивних результатів ??? Чмо сцикливе! Його навіть сєпарські шавки з ЛДНРу чморять, як лайно! Зневажають !Піаніст загребучий! Йди на...Біля роялю поприсідай, "лайнокомандуючи", там твоє місце...Бо від памперсів твоїх смердить, "воїн" кварталівського бидла!
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Да, это был ПРЕЗИДЕНТ!!!

А сейчас...…. сопля зеленая.....
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Зробить савєщяніє у укатіт на Бєнєному самольотіку на пляжі одеські їсти шаурму і сматрєть свати с лігай смєха !
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От і маємо список капітулянтів. Ви ще сєпарам понтонні переправи організуйте де мостів немає.
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На савєщянії приняли постанову про вибачення клоуна перед Кадировим !
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ИМХО, срочное - это через 30 минут (не больше) после происшествия.
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Да, Вова, да. Не президент ты - тряпка.

Уходи.
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Когда он поймет, что на войне воевать нужно.
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никогда, потому как его мир, - мир где бабки решают все.
обосрать Украину за бабки, емея ее паспорт - зелупа первая сволочь которая єто делала на всех заграничных концертах.
о чем вы говорите ...клоун и воевать...
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на жаль ,ТАКІ настрої у суспільстві згідно опитувань -Народ хоче миру..
бо народ не лише патріоти..Він у більшості і вата,і просто сільські рагулі,і заробітчани,...
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Это и следовало ожидать от раболепных 🤡🤢🐒 олигархов и гебни кровавой,но это ещё цветочки.....
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Потім буде глибоке занепокоєння:
- Владімір Владіміровіч, развє так можно? У ніх же матєрі! Павліяйтє на баєвіков, пажалуста!
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ну надо ш решить шо куда в пятницу бухать -нюхать идти .на симпозиум .
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До чувака похоже доходит как до жирафа....долго....
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Дубінскій: "Нєт нікакова крізіса! Ані проста піз.....ять ваши дєньхі!"
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Я даже знаю какое вынесут решение на совещании: "Просто надо перестать стрелять!"
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Там вообще мутная история, взрыв за 5 км от передка, что случилось никто не видел, прибежал командир и увидел воронку и 4 тела, откуда этот командир взял что стреляли из РПГ с прикрепленной миной вообще загадка.
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спасіба,товаріщ военконсультант "команди зе"...за обьяснєніє...
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ага...сами себя подорвали...что бы чуваку с ксивой презЕдента в штаны насрать...да..??
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А " постучать фуем по роялю" для Гавнокомандующєго Вафкє Сцикуну - СЛАБО ?!
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Переможемо нарадами російських ворогів!
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есть версия, что потери небоевые. правду знать нужно.
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