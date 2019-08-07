 Зеленський проводить термінову нараду у зв'язку із загибеллю українських воїнів на Донбасі

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, нарада відбувається в Офісі президента України.

На нараді, крім президента, присутні, зокрема, начальник Генерального штабу Руслан Хомчак, представники ключових підрозділів ЗСУ, секретар РНБО Олександр Данилюк.

Нагадаємо, 6 серпня, в районі проведення операції об'єднаних сил на Донбасі через обстріл з боку найманців РФ четверо українських військових дістали поранення, несумісні з життям.

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