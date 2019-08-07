 Зеленський проводить термінову нараду у зв'язку із загибеллю українських воїнів на Донбасі

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, нарада відбувається в Офісі президента України.
На нараді, крім президента, присутні, зокрема, начальник Генерального штабу Руслан Хомчак, представники ключових підрозділів ЗСУ, секретар РНБО Олександр Данилюк.
Нагадаємо, 6 серпня, в районі проведення операції об'єднаних сил на Донбасі через обстріл з боку найманців РФ четверо українських військових дістали поранення, несумісні з життям.
Подякуємо шаленій роботі Укороборонпрому Порошенко -Гладковського... ((
а от артилерію великих калібрів на позиції виводити пора...
Йому головне пляж, шаурма і пріколи з бурятом Богданом !
Или просто мажут попы ваЗЕлином?
А сейчас...…. сопля зеленая.....
Уходи.
обосрать Украину за бабки, емея ее паспорт - зелупа первая сволочь которая єто делала на всех заграничных концертах.
о чем вы говорите ...клоун и воевать...
бо народ не лише патріоти..Він у більшості і вата,і просто сільські рагулі,і заробітчани,...
- Владімір Владіміровіч, развє так можно? У ніх же матєрі! Павліяйтє на баєвіков, пажалуста!