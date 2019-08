 Спортсменка Марина Діхтяр, у якої рідкісна форма раку, потребує допомоги

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє Олександр Хоменко.

Під час першого курсу хіміотерапії Марині відкачали від 5 до 10 літрів асциту (рідина, яка збирається між раковими пухлинами в животі і тисне на всі органи. - Ред.)

"При цьому рідина пішла і з м"язів, ну і тепер скаче температура, але хіміотерапія, я так зрозумів, - це чучуть як велика бомба. Ворога вона знищить канєшна, але разом із ним і мирне населення може зачепити. Для цього разом із хімією Марина і крапає імунопрепарат, який коштує у кілька разів дорожче за хімію і власне тому такий рахунок за один курс - понад 200 тисяч грн", - розповідає Хоменко.

Наступний курс призначений на 13 серпня.

Реквізити для допомоги:

Приватбанк:

5168 7423 5913 4404

Дихтяр Марина



Аваль-банк

4188 3710 2351 6199



MoneyGram/ WesternUnion:

Maryna Dikhtiar



PayPal:

ludmila.vlasova777@gmail.com, выбрать Send to family/ friends и указать HELP to Dikhtiar Marina Marusya











