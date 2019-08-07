 Спортсменка Марина Діхтяр, у якої рідкісна форма раку, потребує допомоги

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє Олександр Хоменко.
Під час першого курсу хіміотерапії Марині відкачали від 5 до 10 літрів асциту (рідина, яка збирається між раковими пухлинами в животі і тисне на всі органи. - Ред.)
"При цьому рідина пішла і з м"язів, ну і тепер скаче температура, але хіміотерапія, я так зрозумів, - це чучуть як велика бомба. Ворога вона знищить канєшна, але разом із ним і мирне населення може зачепити. Для цього разом із хімією Марина і крапає імунопрепарат, який коштує у кілька разів дорожче за хімію і власне тому такий рахунок за один курс - понад 200 тисяч грн", - розповідає Хоменко.
Наступний курс призначений на 13 серпня.
Реквізити для допомоги:
Приватбанк:
5168 7423 5913 4404
Дихтяр Марина
Аваль-банк
4188 3710 2351 6199
MoneyGram/ WesternUnion:
Maryna Dikhtiar
PayPal:
ludmila.vlasova777@gmail.com, выбрать Send to family/ friends и указать HELP to Dikhtiar Marina Marusya
Это,еще раз подчеркну,моё личное мнение,вполне возможно и никому не интересное.
Чисто по людски-жалко девчёнку.Совсем молоденькая еще.От этого и грустно.
З.Ы.
К Вам претензий никаких.Если написанное Вами правда-это печально.(
https://ichilovtop.com/disease/lechenie-peritonealnoj-mezoteliomy/
Мезотелиома плевры отличается крайне агрессивным течением. Без лечения средняя продолжительность жизни больных составляет 5-6 месяцев, при применении химиотерапии и лучевой терапии продолжительность жизни увеличивается до 9-13 месяцев. Наилучшие результаты достигаются после проведения радикальных операций совместно с химиотерапией. Здесь удается достичь 3-летней выживаемости в 18% случаев, 5-летняя выживаемость составляет в среднем 6,2%.
У неё брюшина, что во много раз опаснее .
Эта форма рака очень агрессивная и выживаемость сведена к нулю.
Максимум год ...
Одна надежда только на Бога ...