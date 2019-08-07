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 Спортсменка Марина Діхтяр, у якої рідкісна форма раку, потребує допомоги

Два роки тому Марині поставили діагноз - перитонеальна мезотеліома, форма раку, на яку хворіє менше ніж одна людина на мільйон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє Олександр Хоменко.

Під час першого курсу хіміотерапії Марині відкачали від 5 до 10 літрів асциту (рідина, яка збирається між раковими пухлинами в животі і тисне на всі органи. - Ред.)

"При цьому рідина пішла і з м"язів, ну і тепер скаче температура, але хіміотерапія, я так зрозумів, - це чучуть як велика бомба. Ворога вона знищить канєшна, але разом із ним і мирне населення може зачепити. Для цього разом із хімією Марина і крапає імунопрепарат, який коштує у кілька разів дорожче за хімію і власне тому такий рахунок за один курс - понад 200 тисяч грн", - розповідає Хоменко.

Наступний курс призначений на 13 серпня.

Реквізити для допомоги:

Приватбанк:
5168 7423 5913 4404
Дихтяр Марина

Аваль-банк
4188 3710 2351 6199

MoneyGram/ WesternUnion:
Maryna Dikhtiar

PayPal:
ludmila.vlasova777@gmail.com, выбрать Send to family/ friends и указать HELP to Dikhtiar Marina Marusya

Спортсменка Марина Діхтяр, у якої рідкісна форма раку, потребує допомоги 01
Спортсменка Марина Діхтяр, у якої рідкісна форма раку, потребує допомоги 02
Спортсменка Марина Діхтяр, у якої рідкісна форма раку, потребує допомоги 03

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141631
 
 
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Она уже труп. Средняя выживаемость около 1 года.
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Вполне возможно.Но в данном случае эта честность этой бедной девочке не поможет и выглядит она как злорадство и имхо если не можешь помочь,то лучше просто промолчать.
Это,еще раз подчеркну,моё личное мнение,вполне возможно и никому не интересное.
Чисто по людски-жалко девчёнку.Совсем молоденькая еще.От этого и грустно.
З.Ы.
К Вам претензий никаких.Если написанное Вами правда-это печально.(
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Надо детей лечить. А она уже пожила свое.
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И сколько человек вылечили? Могу подсказать - 0.
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Выживаемость
Мезотелиома плевры отличается крайне агрессивным течением. Без лечения средняя продолжительность жизни больных составляет 5-6 месяцев, при применении химиотерапии и лучевой терапии продолжительность жизни увеличивается до 9-13 месяцев. Наилучшие результаты достигаются после проведения радикальных операций совместно с химиотерапией. Здесь удается достичь 3-летней выживаемости в 18% случаев, 5-летняя выживаемость составляет в среднем 6,2%.
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Просто пройди повз, нащо тут ліпити про статистику хвороби, не можеш або не хочеш допомогти, не влазь.
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Мезотелиома плевры , это легкие.
У неё брюшина, что во много раз опаснее .
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Мариночко, боріться. У мого чоловіка, в середині червня, не було надії. Сьогодні він вже бігає на роботу. В Америці казали, що шанс менше 20%. Що попереду, не знає ніхто. «Борітеся - поборете, Вам Бог помагає!»
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В мого кума в дружини рак печінки, воює 8-й рік, головне не здаватись.
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зайдите в холл любого онко диспансера в Украине,-там тысячи тех , кто нуждается в помощи не менее Дихтяр....Ее просьбу о помощи, на общем фоне с онко больными, я рассматриваю как не справедливое....Здесь без все объемной, направленной помощи государства, никакой частной помощью проблему не решить
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Саме тут вирішити, або переводиш трошки грошей або проходиш повз, а не як москалі на гілці, позловтішатись.
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Очень жалко девушку ...
Эта форма рака очень агрессивная и выживаемость сведена к нулю.
Максимум год ...
Одна надежда только на Бога ...
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Картка відповідає прізвищу, перекинув.
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Хвастовство́ - излишнее восхваление своих достоинств, успехов и прочих качеств (иногда мнимых). Хвастливый человек специально выставляет напоказ какие-то свои качества, с целью выделиться среди других, получить одобрение.
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