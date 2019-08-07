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 Розмінування в районі Станиці Луганської триває, - ОБСЄ

Роботи з розмінування території біля зруйнованого моста на ділянці розведення сил біля Станиці Луганської тривають.

Про це повідомляється в опублікованому у вівторок звіті СММ ОБСЄ в Україні, передає Цензор.НЕТ.

"Вранці 5 серпня команда СММ бачила, як група з розмінування Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у складі 10 осіб на трьох транспортних засобах (включно з бронеавтомобілем) заїхала на ділянку розведення. Спостерігачі бачили, що зазначені сапери мали щупи та металошукачі, зрізали рослинність на ділянці, а також виконували роботи з розмінування у смугах приблизно за 125 м з обох сторін від дороги, з північної сторони зруйнованої частини мосту біля н. п. Станиця Луганська (15 км на північний схід від Луганська), рухаючись в напрямку північного краю ділянки розведення", - йдеться в звіті.

Зазначається, що того ж дня команда СММ бачила дев'ять найманців РФ (у трьох з них були нарукавні пов'язки з написами "СЦКК"), які йшли від блокпоста незаконних збройних формувань на південь від моста в напрямку зруйнованої частини моста.

"Вдень члени патруля Місії бачили саперів із непідконтрольних урядові районів, які виконували роботи за допомогою щупів та металошукачів на захід від південного дерев’яного трапа, встановленого над зруйнованою секцією мосту, а також одного члена збройних формувань, який стояв неподалік", - повідомили в місії.

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Після закриття о 18:00 контрольного пункту в'їзду-виїзду Збройних сил України та блокпоста збройних формувань спостерігачі чули 2 вибухи, оцінені як контрольовані підриви невибухлих боєприпасів поряд із південним дерев’яним трапом, встановленим над зруйнованою секцією мосту на ділянці розведення".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141628
 
 
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а вот и ответ Зеленского на убийство четверых морпехов, разминируем свои позиции. Малороссы устали от войны
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Яке щастя !!!! Тепер сєпарам для занять в тирі можна буде підходити до наших позицій на дитячу відстань. Що б вже напевно...
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Ппрєчєнков тепер може не лише приїхати в ОРДЛО і бостріляти "укропвІв" ж кулемета без жодного шансу бути підстреленим, але й після цього зможе приїхати у Київ на гастролі, як і Добронравов і інша шобла.
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Все робиться для сепарського задоволення.
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Ну правильно, Дейнега вчера приезжал, а там мины вот и пожаловался не гоже лидерам лугандонии рисковать жизнью.
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Сепарасти переходять через міст і розказують,що це їхня територія,а розмінування триває
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В результате только одного обстрела , среди белого дня, во время" бессрочного перемирия", убито 4 и ранен один боец ВСУ. А у нас разминирование, отвод войск, демонтаж укреплений, толпы "страждущих сограждан" бегающих через линию фронта туда сюда ( нет бы только в строну Украины), за второй пенсией ( в добавок к ДНРоЛНРовской еще и украинскую), за продуктами и т. д. ( в стан "бЕндеровцов и жи-о Хфасш--тов"). Покажите мне пример в мире и истории чего то подобного.
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Пора українцям брати владу в свої руки, бо через півроку Зебіл-малорос здасть цілком Донецьку і Луганську області.
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