 Донька політв'язня Бекірова закликає кримчан прийти на "суд" над батьком

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Ніщо в цьому житті не вічне, всьому одного разу настає кінець. Часом я прокидаюся посеред ночі і не вірю в те, що відбувається. Ніхто з моєї сім'ї навіть у страшному сні не міг собі уявити, що з мого батька так знущатимуться. Я дуже прошу ВСІХ, хто в Криму, підтримати мого батька. Передати йому дух і сили", - йдеться в повідомленні.

8 серпня о 14.00 у Верховному Суді окупованого Криму відбудеться суд щодо продовження утримання Едема Бекірова.

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Нагадаємо, жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова затримали російські силовики на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в окупованому Сімферополі. Підконтрольний Кремлю "Київський районний суд" Сімферополя заарештував Бекірова.

11 червні 2019 року Європейський суд з прав людини зобов'язав окупаційну владу Криму перевести політв'язня Бекірова в лікарню.

27 липня Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової з проханням невідкладно забезпечити медичною допомогою утримуваного в окупованому Криму кримського татарина Едема Бекірова, якому стає дедалі гірше.

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