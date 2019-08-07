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 Політика України, За кордоном
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Все про:МЗС РФ (508) Росія (19263) СНД (49)

 МЗС РФ заявляє, що Україна винна СНД понад 300 млн рублів, - РосЗМІ

Міністерство закордонних справ Росії заявило, що заборгованість України перед СНД перевищила 300 млн рублів (близько $4,6 млн).

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це російській газеті "Известия" повідомили в МЗС РФ.

У МЗС РФ повідомляють, що розмір заборгованості перед єдиним бюджетом СНД і порядок її погашення визначаються рішенням Ради глав урядів Співдружності. Однак поки такого рішення щодо України ухвалено не було.

Відомство також зазначило, що жодних офіційних повідомлень про вихід України зі Співдружності до Виконкому СНД не надходило і жодних перешкод для повноцінної участі України в справах Співдружності немає.

"Питання про продовження роботи в Співдружності цілком залежить від політичної волі нової української влади", - повідомили в міністерстві.

Нагадаємо, Україна з 2014 року взяла курс на вихід з СНД.

Експрезидент Порошенко у квітні 2018 року ініціював остаточний вихід України з СНД.

Також колишній президент заявив про відкликання українських представників з усіх органів СНД і підписав указ про введення в дію рішення РНБО про остаточне припинення участі України в роботі статутних органів СНД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майже 61% українців підтримав би на референдумі вступ до Євросоюзу, а об'єднання з країнами СНД – майже 27%, - опитування

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141625
 
 
 Топ коментарі
 
Что такое СНГ????
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Совєцьке Нєкачествєнне Гамно
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Ну можна и градами им отдать, пришлем ракетки.
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Что такое СНГ????
********
Совєцьке Нєкачествєнне Гамно
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А ХУ ХУ не ХО ХО сенеге???
************
Поддєрживаю! )))
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Кацапы, можем вам показать, где рукав пришивается. Короче, идите-ка на путена.
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правильной дорогой направил правильной)
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Как , должек за газ в 3 лярда, покоя не дает москалям. Всякую куйню выдымываюи. ))
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Любое дело надо доводить до конца. Как говорил проф. Преображенский, "мне нужна бумажка. Насьоящая, фактическая. Броня! Что бы никакой Швондер..."и далее по тексту. Сказали "Украина выходит и вышли, юридически правильно оформили и все -ПНХ!
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Ага, и этот ублюдок ещё миллионы из бюджета получать будет из за 3.14дарасов , которые умудрились за выражину проголосовать.
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А сколько стоит человеческая жизнь украинца, нидерландца? "В январе 2018 г. родственники 25 погибших выиграли в США суд против экс-министра обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игоря Гиркина, каждому из заявителей он должен выплатить по $20 млн."
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И толку? У него даже наследников нет( при таких долгах наследником никто не захочет стать) что бы хоть что то получить.
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Щас, погасим, токо губозакаточную машинку купите для начала!!!
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Так прикол в том, что Украина действительно официально не вышла из СНГ. И это за пять лет...
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Прикол в тому, що Україна з 1991 року так і не ратифікувала статут СНД, а тому НІКОЛИ не була повноцінним членом організації, а мала лише статус спостерігача... Учіть матчасть!
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ну так керував друг х.йла який там ще бізнес в ліпецьку мутив.
І всю Україну обкрадав і дурив!
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Телепузик зеленый, а чего цены в магазинах ростут?
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Та неее. Сватов точно не в липецке снимали, вы ошиблись!
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ага у воюючого президента бізнес із країною окупантом?
Розкажіть це комусь адекватному і доведіть що це вірно
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Так точно! У воюючого президента бізнес із країною окупантом -
Компанія "Яндекс" придбала ексклюзивні права на показ в інтернеті на території Росії серіалу "Слуга народу", в якому виконав головну роль діючий президент України Володимир Зеленський
Серіал можна подивитися по підписці на російському сервісі "КиноПоиск", який належить "Яндексу" і який заблоковано в Україні.
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Если Украина неспособна выйти от куда то, то как она будет куда то вступать?
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Представники тодішньої України якраз на росії - зірів, янукович..
З них нехай за борги беруть.
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300 лямов фублей, да спишите с долга за оккупацию Крыма и войны на Донбассе.
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И признаем официально крым кацапский?
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Как одно вяжется с другим?
Я про репарации за оккупацию Крыма и уничтоженный Донбасс, а вы про что?
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Кацапы за анексию Крыма когда бабло отдадите.
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никаких официальных уведомлений о выходе Украины из Содружества в Исполком СНГ не поступало и никаких препятствий для полноценного участия Украины в делах Содружества нетИсточник: https://censor.net.ua/n3141625

я більше скажу: також немає ніяких офіційних підтверджень про вступ України до цього клубу невдах
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підпису представника України не було ні під договором про створення СРСР, немає його і під договором про СНГ
а, якщо вже зовсім по гамбурзькому рахунку, то покажіть спочатку договір про т.з. "воз'єднання України з Росією"
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Нехай віддадуть гроші за окупацію лу-гандасу і 300 років окупації України
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Специальный прокурор республики Панама возбудил уголовное дело по возможному отмыванию средств экс-президентом Украины Петром Порошенко. Об этом сообщил бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.

"Панамские власти приняли решение о начале официальных уголовных процедур… о том, что Порошенко и его окружение использовали Панаму для сокрытия преступных доходов, активов и собственности, неуплаты налогов в украинский бюджет и отмывания похищенных у украинского государства средств", - написал юрист на своей странице в Facebook.
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Обращайтесь в Стокгольмский арбитраж. Давно кацапов там не вертели на предмете, похожем на Путлера.
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Це така кацапська мстя за те що українські представники в ПАРЄ нагадали про борг кацапії. Налякали їжака голою сракою.
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Есть такое хвойное дерево - сосня.

У нас его зубожЫлы получают при каждом презе, а Роисе пора привыкать к этому на государственном уровне.
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МЗС РФ заявляє, що Україна винна СНД понад 300 млн рублів, - РосЗМІ - Цензор.НЕТ 6056 Украина: После ратификации Соглашения о создании Содружества Независимых Государств, Украина не подписала Устав СНГ[43]. Поэтому, она не являлась государством - членом СНГ, относясь к государствам - учредителям Содружества[62][63].

Если Украина не была членом СНГ - то какие нахрен документы о выходе ей надо подавать?
Машка Захерова от бояры совсем головой поехала...
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Когда Сбербанк ссср отдаст деньги Украине (включая меня).
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Тимошенко же выплатила 1000 гривен. Мало что ли?
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Блее того

Согласно п. 1 и 3 ст. 104 конституции РСФСР 1978 года, ратификация данного соглашения находилась в компетенции Съезда народных депутатов РСФСР, поскольку оно затрагивало государственное устройство России как союзной республики СССР и тем самым влекло за собой изменения в российскую конституцию. Съезд, вплоть до момента своего разгона 4 октября 1993 года, отказывался ратифицировать данное соглашение.
В сентябре 1992 года группа народных депутатов РСФСР во главе с Сергеем Бабуриным направила в Конституционный суд Российской Федерации ходатайство о проверке конституционности постановления Верховного Совета РСФСР от 12 декабря 1991 года «О ратификации Соглашения о создании Содружества Независимых Государств»[111][112]. Это обращение так и не было рассмотрено[113] из-за силового разгона Съезда народных депутатов России в октябре 1993 года[112].
Упоминания о конституции и законах СССР оставались в конституции РФ - России (РСФСР) (ст. 4, 102 и 147) вплоть до принятия конституции РФ в декабре 1993 года[114].
В связи с отказом Съезда народных депутатов РСФСР ратифицировать соглашение о создании СНГ комитет Госдумы ФС РФ по делам СНГ и связи с соотечественниками 5 марта 2003 года пришёл к заключению, что Российская Федерация де-юре не является государством - учредителем СНГ и государством - членом СНГ[43].


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Ну так исключите "за неуплату членских взносов"!
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При порохе даже рот не расскрывали,а при зеленском уже предъявы пошли.Почувствовали ,что слабак и теперь будут прессовать этого зеленого президента.
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Вот выплатим Бене всё, тогда и к снг перйдём. В очередь, собачей мамы дети. МЗС РФ заявляє, що Україна винна СНД понад 300 млн рублів, - РосЗМІ - Цензор.НЕТ 6149
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При Пепсі за ПЯТЬ років не спромоглися вийти з СНД...
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Співдружність Незалежних Держав створена 8 грудня 1991 року в садибі Віскулі (Біловезька пуща, Білорусь) як господарський, політичний та економічний союз Білорусі, Росії та України. 21 грудня на умовах Алма-Атинської угодиприєднались ще вісім колишніх республік СРСР (Азербайджан, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Таджикистан, Туркменістан та Узбекистан). 23 жовтня 1993 року до СНД приєдналася Грузія. 26 серпня 2005 року зі складу СНД вийшов Туркменістан. Україна є співзасновницею СНД, але Статут організації Україна не ратифікувала, тому формально Україна була лише спостерігачем, а не членом СНД. 14 серпня 2008 року парламент Грузії прийняв рішення залишити СНД, і, згідно зі Статутом СНД, 18 серпня 2009 року Грузія офіційно перестала бути членом Співдружності. 19 березня 2014 року Україна оголосила про початок процедури виходу з СНД. 9 травня 2018 року президент України Петро Порошенко заявив, що підписав указ про відкликання представників країни з усіх статутних органів СНД та фактично з 19 травня 2018 року Україна вийшла з даної структури. У серпні представництво України при СНД було закрито. 6 лютого 2019 року посол України в Мінську Ігор Кизим заявив про завершення процесу виходу Києва з координаційних органів Співдружності Незалежних Держав.
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Та це все вроджена азійська жадібність москалів. А ще ординськи скрепи. Не паказують, що Богдан підписав у Переяславі, а верещать "воссоединение"! Москалі - брехуни, це всі знають.
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есть же пример, ПАСЕ, вот как вернётся Украина в снг, так и через пару месяцев заплатят. Так что пускай подождёт то снг.
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Чем не повод выйти раз и навсегда из "СНГ" ? Казалось бы - вполне логично. Но, не с нашей трусливой быдлоЫлитой.
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Кацапам не відомо, що раніше ніж вимагати, треба виконувати забов'язання. Наприклад про визнання кордонів республік срср. Тому пропоную призначити відповідальним за ці питання Пана Дещицю. Він добре розтулмачить, впевнений, позицію України що до снг взагалі і мацковії на чолі з ії фюрером зокрема.
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Все "долги" Украины за счет погашения из бюджета РФерии , в счет понесенных убытков. ( а в общем то за--пу им кон-кую)
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Не знаю что там Украина должна, но мне по сберкнижке совковой ничего не вы платила " приемница совка" , там конечно раздавали какие то копейки когда то, но проблема в том что по тому что у меня сгарело, я мог пол машины купить, а то что выдавали, штук двадцать -хлеба кирпичика. Унижаться в очереди за то что решили кинуть, не стоило. Так где мои деньги ,рашисты?
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В 1996 году на это предполагалось потратить 132 миллиарда гривен. Однако программе не удалось развернуться, и компенсации были разовыми. Может, некоторые даже вспомнят "Юлину тысячу" - массовую выплату по 1000 гривен накануне выборов в 2008. (Народное название было придумано в честь прежнего премьер-министра Юлии Тимошенко).

МЗС РФ заявляє, що Україна винна СНД понад 300 млн рублів, - РосЗМІ - Цензор.НЕТ 157
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России что что-то заявить,что что-то объявить-одинаково.То она заявляет себя "остатком СССР" и сбивает бестолковые умы в других республиках,объявив,что борется "за воссоединение республик",особенно славянских.На самом деле Путин просто возомнил себя последователем российских императоров и борется за восстановление империи российской,в которой нет голоса и права подчинённых народов.
То Россия заявляет,что ей кто-то за что-то должен,сама же не выдавая того,что присудили суды и проводя постоянную политику грабежа..Вот и сейчас какой-то мнимый долг.Расчёт этим заявлением сделан на российскую публику,которой пытаются объяснить обеднение " неотданными долгами"...Лицо у этой России не треснет от таких денежных "долгов" ? )
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Кому должна - всем прощает...
Кстати, это ведь не с хунтой был договор? Это же по словам ПТН совсем другое государство, ведь так? Его представитель мается в Ростове
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я знову ж, в 2983-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!
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В ООН Украина была и есть, а насчёт какого-то СНГ, так никогда Украина в этом и не состояла. Влажные мечты эРэФии все это.
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Заявка с надеждой , что зе поползёт в снг . И к сожалению это вполне возможно.
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