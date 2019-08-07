 МЗС РФ заявляє, що Україна винна СНД понад 300 млн рублів, - РосЗМІ

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це російській газеті "Известия" повідомили в МЗС РФ.
У МЗС РФ повідомляють, що розмір заборгованості перед єдиним бюджетом СНД і порядок її погашення визначаються рішенням Ради глав урядів Співдружності. Однак поки такого рішення щодо України ухвалено не було.
Відомство також зазначило, що жодних офіційних повідомлень про вихід України зі Співдружності до Виконкому СНД не надходило і жодних перешкод для повноцінної участі України в справах Співдружності немає.
"Питання про продовження роботи в Співдружності цілком залежить від політичної волі нової української влади", - повідомили в міністерстві.
Нагадаємо, Україна з 2014 року взяла курс на вихід з СНД.
Експрезидент Порошенко у квітні 2018 року ініціював остаточний вихід України з СНД.
Також колишній президент заявив про відкликання українських представників з усіх органів СНД і підписав указ про введення в дію рішення РНБО про остаточне припинення участі України в роботі статутних органів СНД.
********
Совєцьке Нєкачествєнне Гамно
************
Поддєрживаю! )))
І всю Україну обкрадав і дурив!
Розкажіть це комусь адекватному і доведіть що це вірно
Компанія "Яндекс" придбала ексклюзивні права на показ в інтернеті на території Росії серіалу "Слуга народу", в якому виконав головну роль діючий президент України Володимир Зеленський
Серіал можна подивитися по підписці на російському сервісі "КиноПоиск", який належить "Яндексу" і який заблоковано в Україні.
З них нехай за борги беруть.
Я про репарации за оккупацию Крыма и уничтоженный Донбасс, а вы про что?
я більше скажу: також немає ніяких офіційних підтверджень про вступ України до цього клубу невдах
а, якщо вже зовсім по гамбурзькому рахунку, то покажіть спочатку договір про т.з. "воз'єднання України з Росією"
"Панамские власти приняли решение о начале официальных уголовных процедур… о том, что Порошенко и его окружение использовали Панаму для сокрытия преступных доходов, активов и собственности, неуплаты налогов в украинский бюджет и отмывания похищенных у украинского государства средств", - написал юрист на своей странице в Facebook.
У нас его зубожЫлы получают при каждом презе, а Роисе пора привыкать к этому на государственном уровне.
Если Украина не была членом СНГ - то какие нахрен документы о выходе ей надо подавать?
Машка Захерова от бояры совсем головой поехала...
Согласно п. 1 и 3 ст. 104 конституции РСФСР 1978 года, ратификация данного соглашения находилась в компетенции Съезда народных депутатов РСФСР, поскольку оно затрагивало государственное устройство России как союзной республики СССР и тем самым влекло за собой изменения в российскую конституцию. Съезд, вплоть до момента своего разгона 4 октября 1993 года, отказывался ратифицировать данное соглашение.
В сентябре 1992 года группа народных депутатов РСФСР во главе с Сергеем Бабуриным направила в Конституционный суд Российской Федерации ходатайство о проверке конституционности постановления Верховного Совета РСФСР от 12 декабря 1991 года «О ратификации Соглашения о создании Содружества Независимых Государств»[111][112]. Это обращение так и не было рассмотрено[113] из-за силового разгона Съезда народных депутатов России в октябре 1993 года[112].
Упоминания о конституции и законах СССР оставались в конституции РФ - России (РСФСР) (ст. 4, 102 и 147) вплоть до принятия конституции РФ в декабре 1993 года[114].
В связи с отказом Съезда народных депутатов РСФСР ратифицировать соглашение о создании СНГ комитет Госдумы ФС РФ по делам СНГ и связи с соотечественниками 5 марта 2003 года пришёл к заключению, что Российская Федерация де-юре не является государством - учредителем СНГ и государством - членом СНГ[43].
- хачу дань... за 12 лэт!...
(мультик)
То Россия заявляет,что ей кто-то за что-то должен,сама же не выдавая того,что присудили суды и проводя постоянную политику грабежа..Вот и сейчас какой-то мнимый долг.Расчёт этим заявлением сделан на российскую публику,которой пытаются объяснить обеднение " неотданными долгами"...Лицо у этой России не треснет от таких денежных "долгов" ? )
Кстати, это ведь не с хунтой был договор? Это же по словам ПТН совсем другое государство, ведь так? Его представитель мается в Ростове