 МЗС РФ заявляє, що Україна винна СНД понад 300 млн рублів, - РосЗМІ

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це російській газеті "Известия" повідомили в МЗС РФ.

У МЗС РФ повідомляють, що розмір заборгованості перед єдиним бюджетом СНД і порядок її погашення визначаються рішенням Ради глав урядів Співдружності. Однак поки такого рішення щодо України ухвалено не було.

Відомство також зазначило, що жодних офіційних повідомлень про вихід України зі Співдружності до Виконкому СНД не надходило і жодних перешкод для повноцінної участі України в справах Співдружності немає.

"Питання про продовження роботи в Співдружності цілком залежить від політичної волі нової української влади", - повідомили в міністерстві.

Нагадаємо, Україна з 2014 року взяла курс на вихід з СНД.

Експрезидент Порошенко у квітні 2018 року ініціював остаточний вихід України з СНД.

Також колишній президент заявив про відкликання українських представників з усіх органів СНД і підписав указ про введення в дію рішення РНБО про остаточне припинення участі України в роботі статутних органів СНД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майже 61% українців підтримав би на референдумі вступ до Євросоюзу, а об'єднання з країнами СНД – майже 27%, - опитування