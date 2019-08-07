 Загибель чотирьох українських військових може призвести до загострення на Донбасі, - Безсмертний

Загибель чотирьох українських військових унаслідок обстрілу терористами з гібридної армії Росії 6 серпня в районі Павлополя може призвести до складного загострення по всій лінії розмежування в районі бойових дій на Донбасі. Про це сказав представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи на переговорах у Мінську Роман Безсмертний, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Він сказав, що обстріл стався о 10:22 - у світлий час доби, і якщо не знищено камери ОБСЄ, то можна буде побачити, що саме сталося, і отримати докази.
Систематичні порушення безстрокового перемир'я, які призвели до загибелі українських військовослужбовців, ставлять під сумнів перспективність подальшої підтримки так званого "безстрокового припинення вогню", сказав Безсмертний.
За словами Безсмертного, представники незаконних збройних формувань на окупованих територіях Донбасу не в змозі контролювати дії своїх підрозділів і диверсійно-розвідувальних груп.
Він додав, що сьогодні під час зустрічі з людьми, які ухвалюють рішення, рекомендував їм призупинити процес розмінування в Станиці Луганській, оскільки ніхто не може гарантувати безпеку людей, які займаються цим.
Нагадаємо, 6 серпня в районі проведення операції об'єднаних сил на Донбасі через обстріл з боку найманців РФ четверо українських військових дістали поранення, несумісні з життям.
а Зеленскому трудно всё исправить, 5 лет беспредел, коррупция и предательство в армии, везде саботажники вальцмана, новая рада никак не может заработать, плокулол и прочие шестерки поросенко гадят, но все равно, хуже, чем поросенко - не будет, он предатель и клептоман..
1. выступить с обращение к мировым организациям ООН, ОБСЕ, ПАСЕ, ЕС.....и тд. о срыве перемирия и 4-х жертвах этого срыва
2. в наказание за срыв перемирия перекрыть на 10 дней все КПВВ, до полного!!! прекращения огня
3.прекратить разминирование моста и быть готовым подтянуть все отошедшие войска
4.продолжать тянуть эл.кабели и водоводы на освобожденные территории, чтобы спокойно перекрыть воду-свет для кормильцев, но чтоб не пострадали наши
5. моб. связь...присоединяйся к мсте...за наших....или ты еще не определилась за кого ты?
и самое главное - объяснить преЗЕденту, что это не "досадный инцидент", это нарушение (очередное и систематическое) всех договоренностей и надо одеть пиджак и начать думать не как успешный шоумэн, заботящийся о рейтингах, а как преЗИдент Независимой страны
Дуже чіткий і правдивий опис нашої **********! Автору респект!
Rob Maison
Ідемо сотнею колон.
Бажано в різний час.
Військові окремо. Атошники окремо. ООСники окремо. Рускогаварящі окремо. Україномовні окремо. Східняки зліва. Західняки справа. Кияни на шашликах. Православні знизу. Католики зверху. Іудеї по центру. Буддисти на газонах. Протестанти на протесті. Філарет одиночним протестом. Не забувайте перехаркуваться і проклинати один одного. Фото діда НКВДиста на паличці, убитого СС галичинистом обов'язкове. Цурайтеся одне одного і нічому не дайте вас об'єднати. Не воював - не людина. Воював і не сидиш- мабуть мєнтовська шістка. Не мєнтовська, так сєпарська. Їх не саджають. Щось придумаєм. Ярлик, не шеврон. Вішається швидко, хоч і не комуніст. Інстаграмний суші - атентат. Одеський кінофестиваль. Львівський АльфаДжаз. Бомбить і рвуться пукани. Повалій стара курва. Портнов юрист. Бабченко живий. Убили пострілом в потилицю. Втерлись і стрімим. Побільше стрімів. Вони наближають справедливу кару. Як пости Порошенка про Нігояна. Господь всіх накаже. Головне не забувати. ФБ нагадає. Постим. Диваним. Волонтерим. Хлопчики поверніться живими. Свічечка на автарці. Рамочка на котику. Номери карток Привату. Вийобуємся посвідченнями УБД. Стріляєм. А...це ж салют. Все одно в касу. Не залежим одне від одного. Змирились... Мирітеся, поморите.
До Дня Незалежності залишилось 22 дні.
Все решта не лапайте, то на Новий Рік.
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Від себе додам: вонаукраланашефсьо, що ж ви ще хотіли?
Можно было сегодня помолчать, но не получается. На фронте четверо погибших. В разгар отпусков. Кто-то плещется в соленых брызгах, кто-то погибает от разрывов прилетевших с той стороны мин. Президент Зеленский опубликовал свое воззвание к мировым лидерам, что участвуют в Нормандском формате. Говорит, хлебное перемирие длилось всего 17 дней. Надо собираться. Надо разговаривать.
Об этом написала сегодня ночью в Фейсбуке известная публицист и писатель Елена Ксантопулос.
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Опять все тот же вопрос - с кем разговаривать? С теми же - с Меркель, Макроном и Путиным? Не буду про немцев и французов - у них всегда был свой путь, не всегда славный. А вот что касается Путина. Владимир Александрович, это аксиома - Путин начал войну не для того, чтобы ее проиграть. Потешные санкции на Россию (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) не действуют. Уговоры на Путина тоже не подействуют. Вы действительно думаете, что Меркель, опутавшая российским газовым спрутом всю Европу, уговорит Путина уйти с Донбасса и отдать Крым? Или Макрон, на которого насылают то террористов, то «желтые жилеты», то пожар на крыше собора Нотр-Дам? Франция остается одним из ведущих торгово-экономических партнеров России в Европе и мире - что вы хотите от Макрона? Непреклонной позиции?
Впрочем, возможно, ваша надежда смотрит в сторону Коломойского и Нетаньяху? У израильского премьера своя война и свои интересы. Но, если ему, после встреч с Коломойским, вдруг стало интересно помочь Украине, то в чем именно заключается его интерес? В открытии рынка земли?
Как бы там ни было, а Путин уже давно всех имеет в виду. Он это неоднократно доказывал. Мир, если под миром понимать прекращение огня, вполне может настать. Для этого не нужны ни Меркель, ни Макрон. Особый статус для Донбасса, выборы под дулом российских автоматов, автономия, их представители в нашей Раде, своя полиция, суды и внешняя политика, но наши пенсии, наша социалка, наши инвестиции в восстановление региона, а также наше согласие на то, что через этот регион и его особый статус Россия постоянно будет влиять на курс и политику Украины - это не мир, это возвращение в российское стойло. Опять, в который раз с 1654 года…
Разве вы не знаете, почему после развала СССР, Европа забрала только три республики - Эстонию, Латвию и Литву? Потому что все остальное было негласно объявлено российским. Россия поставила свое клеймо на Азербайджане, Армении, Молдове, Грузии и Украине. Скажите, Европа как-то вмешалась в акты российской агрессии на территориях суверенных государств? Нет. Почему вы думаете, что она вмешается сейчас? Пять лет большой срок, чтобы сделать выводы. Меркель с Путиным заканчивает Северный Поток 2. Этот проект сделает Германию еще богаче, потому что Германия станет тем хабом, откуда российский газ потечет по трубам в другие европейские страны. Германия будет получать за посредничество, но не это главное. Главное состоит в крантике, который всегда можно прикрутить. Северный поток 2 - это почти неограниченная власть для Германии.
Что вы хотите от этих людей? Как они могут нам всем помочь? Если вы не положите к ногам Путина свое согласие на его условия, переговоры опять ни к чему не приведут.
С начала вашей инаугурации прошло два с половиной месяца. Я слышала обо всем - о переезде ОП, об обучении будущих нардепов в Трускавце, о пари насчет мостов и дорог, о том, что нашим премьером может оказаться Коболев, о «большом брате» Арахамии, о шуточном увольнении Богдана. Я только не слышала о том, что все силы были брошены на укрепление наших позиций на фронте. Так чтобы ни одна пуля и ни один осколок не достал наших солдат. Это возможно сделать. Так можно прекратить потери.
После чего перенести центр внимания на внутреннего врага и нужны народа. Осень будет не легкой.
А вообще-то, для того, чтобы понять, что происходит, надо взять карандаш и лист бумаги и начать писать историю ошибок. Начиная с того, что отдали третий ядерный арсенал, потом решили делить Черноморский флот и военно-морскую базу в Севастополе, потом продление аренды, так-называемые Харьковские соглашения. Ошибка на ошибке. Украина все эти годы как будто специально старалась не состояться. Одна глупость за другой, если не сказать предательство. У Украины нет ни авиации, ни флота, ни системной территориальной обороны.
Найдите специалистов. Они есть. Перестаньте тасовать порошенковские кадры. Посадите мародеров. Признание Коломойского в том, что на встрече с Порошенко было заключено «перемирие», симпатий вам не добавляет. Я понимаю, что Беня играет с Петей в кошки-мышки, однако пять лет порошенковского режима и наши людские потери на фронте, делают эту игру ненужной и неинтересной. Нельзя бегать по кругу. Иногда надо подумать. Что вам дал развод войск? Ничего. Может, стоит удивить противника строительством укреплений? И пусть заплатят за электроэнергию.
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Если хотим, наконец, стать независимой и суверенной державой, надо укрепляться на востоке и освобождаться изнутри. Это единственный путь.
Все остальные компромиссы встанут в один ряд с предыдущими ошибками.
Коломойский - как же без него? - дал большое интервью российскому РБК. Его лексика насчет России была если не дипломатически выверенной, то справедливой : «Если бы не было России и она убралась восвояси», «собрали манатки и валите к себе», «нам до задницы ваш газ», «вы нанесли нам уже столько вреда и ущерба», «лишили нас половины ВВП военными действиями, вы закрыли для нас инвестиции от цивилизованных стран», «только после того, как ваши дорогие вооруженные силы покинут нашу территорию и свалят», «вам надо свалить просто».
Говоря о Крыме: «Ну не знаю, когда России надоест страдать от санкций… Должна быть ситуация а-ля 1991 год, когда СССР распался. Никто не ожидал, но он распался».
Игорь Валерьевич выражений не выбирает и злит россиян. Поделом им. Но злить одно дело, а дело делать - другое. А пока мы узнали о том, что президент Зеленский будет летать на самолетах Коломойского. Одна-единственная авиакомпания «Роза Ветров» (Windrose) участвовала в тендере на осуществление авиаперевозок первых лиц государства и одна-единственная его выиграла. Финансировать перевозки будет государственное авиационное предприятие Украина.
Так что пока до укреплений на фронте руки не доходят. Лучше прикрыться не приносящими результатов переговорами. Это называется имитация. Увы, Владимир Александрович…
Кстати, насчет перевозчика для первых лиц - а мы думали, что вы Голобородько…
сайт економік-пророк -"зливний бачок"...
Так отож, доказательства еще нужно получить, а украинской прессе уже все ясно. Вообще как то зарегистрирован факт выстрела с вражеской стороны, или только взрыв мины 62 мм в украинском окопе? Про выстрел из миномета речи не ведут, так может быть, мина в окоп попала вообще без доставки с той стороны?