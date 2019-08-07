 За минулу добу загинули 4 українські воїни, 1 - поранений. Найманці РФ застосовують заборонені 120-мм міномети, - пресцентр ООС

Про це йдеться у зведенні пресцентру ООС станом на 07:00 7 серпня 2019 року, передає Цензор.НЕТ.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив шість обстрілів позицій Об'єднаних сил:

поблизу Богданівки з озброєння БМП, станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;

двічі поряд із Павлополем з ручного протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета;

двічі поблизу Водяного – зі стрілецької зброї;

поблизу Лебединського зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні тричі:

двічі неподалік Травневого – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;

у районі населеного пункту Південне із забороненої Мінськими угодами зброї – міномета калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

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Унаслідок ворожих обстрілів чотири військовослужбовці загинули та один дістав поранення.

Від початку поточної доби обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.

"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - запевнили в штабі ОС.