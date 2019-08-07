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 Політика України, Події
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 Хвилю нападів на активістів зупинили смерть Гандзюк та постійні нагадування про неї, - волонтерка Худецька

Хвилю нападів на активістів зупинили два чинники: смерть Катерини Гандзюк і "люди, які вже рік не дають спокою всім, хто причетний до замовлення, організації, виконання та покривання цього нападу".

Про це в написала волонтерка Ольга Худецька, передає Цензор.НЕТ.

"Ціна нападу на активіста\волонтера стала наочною. І виявилась дуже навіть великою. Всі, хто раніше подумував собі таку думку щодо занадто надокучливих активних співгромадян, вже рік мають можливість спостерігати який вигляд матимуть наслідки для замовників і всіх причетних. Статистика нападів стрімко поповзла донизу", - пише вона.

"Що мене вражає - так це люди з числа волонтерів, небайдужих та активних громадян, чиї кумири додумались вляпатись в захист та відмазування замовників нападів на Катю. Кумири відтак отримали повну пазуху самі знаєте чого, а їхні небайдужі й активні послідовники, замість питати зі своїх кумирів за неадекват, не придумали нічого кращого, ніж послідовно, тупо і упорото мочити ініціативу, яка не дає спокійного життя нікому з причетних до замовного смертельного нападу на громадську діячку", - зазначає Худецька.

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Вона наголошує, що смерть Катерини Гандзюк "майже напевно врятувала від такої ж долі когось із них".

"Я звертаюсь до кожного свого знайомого, з яким нас колись звела доля на полях Майдану, тактмеду чи атошечки, і який не витримав критики свого улюбленого, наприклад, Порошенка (або Авакова, Луценка, поліції, you name it) у справі Каті, і тепер через це плодить єрєсь про піар на крові і політичне замовлення. Пекло, через яке пройшла Катя, врятувало тебе і твоїх близьких від ескалації хвилі нападів на активних громадян. Весь цей двіж довкола нападу на Катю робить все, щоб ніколи і нікому не прийшло в голову повторити щось подібне. Ти правда хочеш, щоб ми зупинились?" - запитала Худецька.

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Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою. 4 листопада потерпіла померла в лікарні.

4 грудня оголошено підозру раніше судимому громадянину Олексію Левіну. Пізніше Левіна оголосили в розшук.

28 січня 2019 року батько загиблої Віктор Гандзюк заявив, що з підозрюваним співпрацюють голова Херсонської облради, член партії "Батьківщина" Владислав Мангер, голова Херсонської обласної державної адміністрації, член "Блоку Петра Порошенка" Андрій Гордєєв та його заступник Євген Рищук.

11 лютого главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.

7 травня правоохоронці затримали 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк: В'ячеслава Вишневського, Віктора Горбунова, Володимира Васяновича, Сергія Торбіна та Микиту Грабчука. Через кілька місяців обвинувачені визнали свою вину, а прокуратура змінила їм підозру з убивства на умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.

6 червня суд ухвалив вирок виконавцям. Координатора нападу на Гандзюк Сергія Торбіна засудили до 6 років і 6 місяців позбавлення волі, а Микиту Грабчука, який безпосередньо вилив на Гандзюк кислоту, - до 6 років в'язниці. Володимир Васянович та В'ячеслав Вишневський отримали вирок 4 роки ув'язнення, Віктор Горбунов - 3 роки.

15 лютого суд заарештував Мангера з правом застави в 2 млн 497 тис. грн. Того ж дня глава Херсонської облради вийшов із СІЗО під заставу, а 18 лютого він вийшов на роботу.

3 квітня Шевченківський райсуд Києва зобов'язав Мангера носити електронний браслет і здати закордонний паспорт.

31 травня Мангеру пом'якшили і продовжили запобіжний захід. 25 червня суд знову зобов'язав Мангера носити браслет і здати закордонний паспорт.

24 липня стало відомо, що ГПУ зупинила розслідування проти Мангера та Левіна у справі про вбивство Гандзюк.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141618
 
 
 Топ коментарі
 
Эти нападения крышевал шоколадный мародер на пару с прокурором алкоголиком! Пора называть вещи своими именами!
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Или то,что мародер не у власти.
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Я помню те времена, когда из "Гади", делали "Жанну д"Арк"... Даже я "повелся"... А потом сравнил её поведение с поведением других наших людей, в российских судах... И понял, что там - "смердит"... Точно так же, "смердит" и здесь. Когда только прошла информация о нападении на неё, я написал, что тут "пахнет дерьмом" - на подобные должности, в администрациях, "абы кого", не ставят... Девочка "решала вопросы" (или свои, или начальства), и "попала под раздачу"... Так мне тут, пытались "глаза выдрать", доказывая, какая она "героиня", "волонтёрша", и тому подобное... "Гадю", вспомните, прежде, чем "рвать задницу, на британский флаг"...
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Волна нападений остановится только тогда, когда заказчик и исполнитель будут получать по 15 лет каждый.
Бабе заплатили люди Мангера за статью, чтобы сбить общественный резонанс.
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Исполнитель должен получать пожизненное за убийство.
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Нападение не единичны!Без вскрытия глубинных источников и уничтожения их все это будет повторятся
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Активисты нападали на других активистов. Делили бабки.
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Навряд чи когось навчить жорстока смерть Гандзюк. Волну нападений на активистов остановили смерть Гандзюк и постоянные напоминания о ней, - волонтер Худетская - Цензор.НЕТ 6060
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Активисты, может вас всех на фронт отправить ? Там каждый день гибнут парни, защищая ваше право засовывать селёдку за воротник оппонентов.
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А вони хочуть навчатися у Ріксосі Прикарпаття.
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Эти нападения крышевал шоколадный мародер на пару с прокурором алкоголиком! Пора называть вещи своими именами!
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Этот политический заказ от приблуд Майдана,которые хапнули власть и держлись ее липкой жвачкой своей сладкой ваты более 5-и лет,должен быть раскрыт и виновные пороссяки наказаны!
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Схоже це і було метою всіх цих замахів.
Спровокувати протести проти діючої влади, послабити її позиції на міжнародній арені.
Що ми отримали - нещабаром портнови під прикриттям авакова почнуть закривати патріотів "по закону".
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мародер із кумом алкашем хотіли придушити активістів для того щоб вони не заважали красти
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Можливо,що й нова влада опуститься до диктату "Свідків покращення"8 грн-28 грн за 1 долар.Поки що окрім заяв Богдана погіршення немає.Однак апокаліптичний синдом попередників ще не вщух.Розумію,як каже Василь Расевич."Опинитися поза владною обоймою і втратити важелі прямого впливу для таких людей - це персональна трагедія. А життя без влади і надприбутків - це їхній особистий апокаліпсис. Тому вони й намагаються представити особисту трагедію як біду для цілої держави й суспільства".
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Я це погіршення немає? А чому ціни ростуть майже кожен день. Може у тебе в Гамериці вони і стабільні, а тут ні.
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Я помню те времена, когда из "Гади", делали "Жанну д"Арк"... Даже я "повелся"... А потом сравнил её поведение с поведением других наших людей, в российских судах... И понял, что там - "смердит"... Точно так же, "смердит" и здесь. Когда только прошла информация о нападении на неё, я написал, что тут "пахнет дерьмом" - на подобные должности, в администрациях, "абы кого", не ставят... Девочка "решала вопросы" (или свои, или начальства), и "попала под раздачу"... Так мне тут, пытались "глаза выдрать", доказывая, какая она "героиня", "волонтёрша", и тому подобное... "Гадю", вспомните, прежде, чем "рвать задницу, на британский флаг"...
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Найцікавіше не те,що Гандзюк виявилася звичайною чиновницею-рішалою в течії кон'юнктури,а те,що не знайшлося ЖОДНОГО журналіста,що насмілився б написати про це.Куди вони поділися ,за Кучми ж ще були журналісти-розслідувачі ?
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"Журналісти-розслідувачі" "закінчились"... Залишились "журнашлюхи", я кі працюють у режимі "Чево изволите?..."...
Товариш розповідав - до редактора однієї з газет, прийшов молодий співробітник. Редактор його інструктує, як провести інтерв"ю, які питання ставить, на що звернуть увагу... А той каже: "Ви мені, тільки скажіть, ЯКІ САМЕ СЛОВА, людина повинна сказть у інтерв"ю?...".
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Нападения прекратились тогда, когда в них отпала необходимость(почему пропала догадайтесь сами). Когда необходимость появится снова, даже не сомневайтесь, все вернется. И никакие неравнодушные граждане не помогут. Нельзя же быть наивным идиотом и думать, что "цена нападений стала чересчур большой". Не стала и не станет. Здесь совсем другие мотивы. От слова СОВСЕМ.
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На смерті Гандзюк октівізди змогли непогано підняти бабулєсів,вибори скінчилися,коли ще буде така нагода .
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Войну нападений на актиистов остановили закончевшиеся выборы. Порошенко проиграл, и нападать на активистов для его дискредитации уже нет смысла.
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Тут ни одна причина - думаю главная причина это предвыборная компания. Нападения на активистов остановились потому, что потрошиной гниде перед выборами нужно было играть в патриота и главного националиста, поэтому я и уверен, что нападения на активистов курировались с Банковой как на конкурентов.
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Вообще-то, статистика нападений пошла вниз после изгнания шокохряка.
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Роблячи такий висновок,пані волонтер пише дурню,бо вони,,утиски, патріотів,тобто добровольців,волонтерів, а тепер вже майже три роки і АТОвців,почалися ще з розгону Майдану і НІКОЛИ не закінчувались і Гандзюк тільки одна з декількох тисяч!."Справа" лежить значно глибше,ніж багато хто про це пише і говорить!. Вирішення цього питання ,захист честі,гідності,та ОСОБЛИВО життя цих категорій буде вирішено тільки тоді,коли оці категорії об*єднаються і почнуть давати відповідну відсіч,навіть із застосуванням сили!.Все інше - це звичайнісенькі шмарклі додолу і написання листів до "Спортлото",бо це роблять внутрішні ВОРОГИ і ніякі "роз*яснювальні",агітаційні міроприємства - не допоможуть!.
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