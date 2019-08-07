 В Україну почали поставляти препарати для онкохворих, куплені за гроші держбюджету-2019, це рекордно швидко, - МОЗ

Це рекордно оперативні поставки, яких МОЗ України вдалося досягти завдяки ефективним процедурам державних закупівель через міжнародні організації, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.

У Державному бюджеті на 2019 рік на закупівлю ліків передбачено 6,6 млрд грн, з них на напрям дорослої онкології - понад 1,3 млрд грн. Загалом сьогодні 90% препаратів у напрямку дорослої онкології купуються дешевше, ніж у 2014 році.

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