 В Україну почали поставляти препарати для онкохворих, куплені за гроші держбюджету-2019, це рекордно швидко, - МОЗ

Це рекордно оперативні поставки, яких МОЗ України вдалося досягти завдяки ефективним процедурам державних закупівель через міжнародні організації, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.
У Державному бюджеті на 2019 рік на закупівлю ліків передбачено 6,6 млрд грн, з них на напрям дорослої онкології - понад 1,3 млрд грн. Загалом сьогодні 90% препаратів у напрямку дорослої онкології купуються дешевше, ніж у 2014 році.
У власти теперь - успешные бизнесмены; а закупка лекарств для онкобольных - только убыток для бюджета; оно им надо ?
Остальной 3,14здёж с твоей стороны рассматриваю как разочарованность медицинской мафии тем фактом что рушится безобразная постсоветская коррумпированная система.
Только хлорированная вода в водопроводе никуда не делась (хлор ерез кожу работат как канцероген), пальмового масла завозят всё больше - превратили сыр, сметану, всю выпечку, мороженое в прямой канцероген. Курильщики курят где хотят - никто не гоняет.
Ведь она заставила раки не рости и послушно ждать 7 месяцев когда она закупит антираковые препараты
В ККУ на такие действия есть несколько статей и не только службова халатнисть и оставление больных без мед помощи в заведомо опасном состоянии
насколько известно все простые украинцы оплачивают всю химию из своего кармана
Бутусов сделай запрос и опубликуй тут имена и должности тех пациентов что получили бесплатно химию за 2018 год
либо это топ чиновники либо лекарства разворовываются и продаются больным а СМИ типа цензора нагло врут
Курение - 90% всех случаев рака лёгких, ротовой полости, мочевого пузыря.
Алкоголь даёт рак желудка, поджелудки, печени.