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 Політика України, Суспільство
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Все про:ліки (293) Мінздоров'я (916) поставки (35) онкологія (35)

 В Україну почали поставляти препарати для онкохворих, куплені за гроші держбюджету-2019, це рекордно швидко, - МОЗ

Препарати для хворих на рак пацієнтів, закуплені за кошти держбюджету, незабаром будуть розподілені в регіони. Перші ліки, закуплені через міжнародну організацію Crown Agents, вже поставили в Україну.

Це рекордно оперативні поставки, яких МОЗ України вдалося досягти завдяки ефективним процедурам державних закупівель через міжнародні організації, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.

У Державному бюджеті на 2019 рік на закупівлю ліків передбачено 6,6 млрд грн, з них на напрям дорослої онкології - понад 1,3 млрд грн. Загалом сьогодні 90% препаратів у напрямку дорослої онкології купуються дешевше, ніж у 2014 році.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 4 тисячі флаконів препарату для лікування раку крові незабаром розподілять по Україні, - Супрун

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141616
 
   
 Топ коментарі
 
Это ненадолго. Заменят Супрун на какого-нибудь зелебобика, и все реформы будут немедленно прекращены.
У власти теперь - успешные бизнесмены; а закупка лекарств для онкобольных - только убыток для бюджета; оно им надо ?
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Это бесценно наблюдать как у зелупенцев, медмафии и кацапов рвутся днища с новостями о Супрун. Значит она делает все правильно. Жаль конечно, что с приходом слуг коломойского в минздрав, государство будет покупать лекарства с переплатой 1000% как это было до нее. Ведь коломойша должен отбивать средства вложенные в выборы слуг
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соевые боты пока не могут додуматься, как под этой новостью обхезать Зеленского.
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Никак, так как зебоба ни к чему хорошему отношения, как обычно, не имеет
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не называй петю зебобой. ты дешёвый кацапо-соевый бот.
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Это ненадолго. Заменят Супрун на какого-нибудь зелебобика, и все реформы будут немедленно прекращены.
У власти теперь - успешные бизнесмены; а закупка лекарств для онкобольных - только убыток для бюджета; оно им надо ?
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молодец, говномётчик, заработал еще 20 российских копеек.
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Это ты называешь реформами,когда счётная палата при проверке МОЗ обнаружила то что они покупали лекарства на 40% дешевле от их реальной стоимости,открой глаза или приедь в Украину из Англии и поживи тут посмотри ,купишь Мерседес-Бенц с 600 или БМВ 7-й серии дешевле на 40% от их стоимость?Или купи квартиру которая везде стоит 100 000 у.е а ты её купишь за 60 000 ,крейду нам толкают в аптеках которая безполезна.Да кстати ,а ты знаешь кто брат у Супрун?напоминаю он работаю в ЦРУ ,и не удивительно что она и.о уже 5-й год и никто эту смерть с косой не выгонит к себе на родину в Канаду,пусть там реформирует.
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Не понял - в чём проблема закупок по минимальной цене ? Это же экономия для госбюджета. И что такое "реальная цена" ? Есть оптовые цены по которым производитель продаёт лекарства. Есть затраты на перевоз. Если удалось на этом сэкономить - прекрасно.
Остальной 3,14здёж с твоей стороны рассматриваю как разочарованность медицинской мафии тем фактом что рушится безобразная постсоветская коррумпированная система.
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Так я у тебя спросил ты купишь что нибудь дешевле от РЕАЛЬНОЙ стоимости на 40 % дешевле?Экономия на простых гражданах вот её реформа ,ни при одной власти такого бардака в медицине не было как при этой которую смерть отпустила посцать.Давай ответь на мой вопрос со второй попытки.
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Бесят такие люди которые не живут в Украине и пишут какая тут жизнь,это тоже самое что я буду писать какая прекрасная жизнь в Зимбабве там не проживая В Україну почали поставляти препарати для онкохворих, куплені за гроші держбюджету-2019, це рекордно швидко, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2615
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Препараты - это хорошо.
Только хлорированная вода в водопроводе никуда не делась (хлор ерез кожу работат как канцероген), пальмового масла завозят всё больше - превратили сыр, сметану, всю выпечку, мороженое в прямой канцероген. Курильщики курят где хотят - никто не гоняет.
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Чим менше стає корів, тим більше стає молочних продуктів. Доведено Україною.
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Пора сопрун нобелевскую премию давать
Ведь она заставила раки не рости и послушно ждать 7 месяцев когда она закупит антираковые препараты
В ККУ на такие действия есть несколько статей и не только службова халатнисть и оставление больных без мед помощи в заведомо опасном состоянии
насколько известно все простые украинцы оплачивают всю химию из своего кармана
Бутусов сделай запрос и опубликуй тут имена и должности тех пациентов что получили бесплатно химию за 2018 год
либо это топ чиновники либо лекарства разворовываются и продаются больным а СМИ типа цензора нагло врут
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А що, раки ростуть після Нового року? Чи ліки випивають і зїдають На новий рік що першого числа потрібно закуповуватись?
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А я думав, рекорд десь 0,1 сек. від початку року. А воно вісім місяців!
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Не за деньги бюджета, а за деньги налогоплательщиков... И не "быстро", а целых 7 месяцев чиновники тянули с закупкой...
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Это бесценно наблюдать как у зелупенцев, медмафии и кацапов рвутся днища с новостями о Супрун. Значит она делает все правильно. Жаль конечно, что с приходом слуг коломойского в минздрав, государство будет покупать лекарства с переплатой 1000% как это было до нее. Ведь коломойша должен отбивать средства вложенные в выборы слуг
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Я не понимаю что происходит, надо разбираться почему столько онкобольных?! Надо устранить саму причину. Может продукты на химии, может загрязнение воздуха, воды.
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Причины номер один и номер два: курение и алкоголь.
Курение - 90% всех случаев рака лёгких, ротовой полости, мочевого пузыря.
Алкоголь даёт рак желудка, поджелудки, печени.
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