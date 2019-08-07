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 Політика України
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Все про:неонацизм (14) С14 (52)

 Суд у Києві задовольнив позов організації С14 проти "Громадського ТБ", яке назвало організацію "неонацистською"

Господарський суд Києва задовольнив позов націоналістичної організації С14 проти телеканалу "Громадське", який назвав С14 "неонацистською" організацією.

Як передає Цензор.НЕТ, про це "Громадське" повідомило 6 серпня.

Суддя Юлія Картавцева вирішила, що поширена "Громадським" інформація шкодить репутації С14.

Телеканал зобов'язали опублікувати рішення суду і стягнути на користь націоналістичної організації 3,5 тис. грн судового збору.

"Рішення є помилковим і незаконним, воно запроваджує кричущу тенденцію, яка пригнічує свободу слова. Ми будемо його оскаржувати", - зазначила адвокат "Громадського" Оксана Чайковська.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "С14" і "Національний корпус" - групи ненависті, - Держдеп США

У суді представник С14 наголошувала, що організація є не неонацистською, а націоналістичною.

"Громадське" стверджує, що неонацистською С14 називали Reuters, The Washington Post, парламент Великої Британії.

Причиною позову став твіт англомовної служби "Громадського" від 4 травня 2018 року, стверджує телеканал. Тоді представники С14 силою привели до Служби безпеки України бразильця Рафаеля Лусваргі, який воював за бойовиків на Донбасі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141615
 
 
 Топ коментарі
 
Знаете, ни один нацист не угрожал меня убить за украинскую речь. Ни один нацист не стрелял по моему городу из миномета. Ни один нацист не отнял у моих знакомых имущество. А вот антифашисты и коммунисты - сделали все вышеперечисленное.
Так что баньте на здоровье, но я буду поддерживать украинских неонацистов, буде таким появиться. Они - щит между мной и "антифашисткими" бандами на востоке.
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ФСБ ведет скрытую борьбу против НАЦИОНАЛЬНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ УКРАИНЫ.
Потому всех , кто пытается обозвать национальные организации , надо лишать лицензии или гнать в суд
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Ссылаются на факт насильственной доставки в суд Лусварги? А результат, знаете? Лусварги "впаяли" тюремный срок.(кажется, 14 лет), за то, что он принимал участие в боевых действиях, направленных на "нарушение территориальной целостности Украины...". Теперь вопрос: "Громадське" - оно, против "территориальной целостности Украины"?!...
А в отношении Лусварги - меня тешит то, что бывший бразильский полицай будет сидеть в НАШЕЙ тюрьме... Бананов ему, точно, не достанется...
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Дійсно, що є спекуляція термінами штибу нацистські, фашистські... Цікаво інше: чому у С14 так мало дій проти справжніх ворогів України?
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"Причиной иска стал твит англоязычной службы "Громадського" от 4 мая 2018 года, утверждает телеканал. Тогда представители С14 силой привели в Службу безопасности Украины воевавшего за боевиков на Донбассе бразильца Рафаэля Лусварги. "
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Це відомо, але ваш коментар не несе нової інформації. Всього вам доброго подалі від мене Суд в Киеве удовлетворил иск организации С14 против "Громадського ТВ", которое назвало организацию "неонацистской" - Цензор.НЕТ 9186
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ФСБ ведет скрытую борьбу против НАЦИОНАЛЬНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ УКРАИНЫ.
Потому всех , кто пытается обозвать национальные организации , надо лишать лицензии или гнать в суд
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Навряд чи нова влада буде це робити, якщо самі допускають висловлювання, які ображають національні почуття українців.
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Всех кто против национального возрождения Украины СМЕЛО ЗАПИШЕМ В АГЕНТЫ ФСБ
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Все верно. Официально для СМИ - только националисты. Между собой - что угодно.
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Я теж надіявся, що вони порвуть зелебобіків та іншу вату.😏
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Якісь вони мутні, незрозумілі. З"являться і знов кудись зникають.
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Тому і програли вибори. Було би більше дій проти Медведчука і подібних, то могли би об'єднавшися з іншими пройти у ВР.
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Нацдружини під російськими кураторами, схоже, що і нацкорпус також.
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правильно, какие они нацисты, так, прыщи подростковые
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Ну себя то они считают нацистами.
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Знаете, ни один нацист не угрожал меня убить за украинскую речь. Ни один нацист не стрелял по моему городу из миномета. Ни один нацист не отнял у моих знакомых имущество. А вот антифашисты и коммунисты - сделали все вышеперечисленное.
Так что баньте на здоровье, но я буду поддерживать украинских неонацистов, буде таким появиться. Они - щит между мной и "антифашисткими" бандами на востоке.
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У нас не чутно про неонацистів, а є перебільшена толерантність.
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Казалось, что С14 были приятно удивлены, когда их назвали их "неонацистами" . А тут на тебе ... хозяйственный (?!) суд.
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Нацизм имеет два абсолютно чётких признака по которому его можно идентифицировать.
1) Нацисты провозглашают свою нацию превосходящей, а все остальные нации, живущие на планете - неполноценными.
2) Нацисты провозглашают необходимость отжима чужих территорий и порабощения населения которое там живёт.

Если организация не провозглашает пунктов 1 и 2, то она не является нацистской.
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Від С14 я не чув перерахованих вами цілей чи програм. Хоча і самих дій було дуже мало. Тому питання про доцільність їхніх заяв є до "Громадського".
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Нужно бы выяснить: чьи деньги стоят за этой организацией, "кто оплачивает банкет".
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По пунктах 1 і 2, нацистською є не "організація", а російська федерація.
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У вас в Одесі Суд в Киеве удовлетворил иск организации С14 против "Громадського ТВ", которое назвало организацию "неонацистской" - Цензор.НЕТ 4106 У вас на Хацапєтовці вже кинули палити Бєломорканал, Димитрику
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Каким в жопу российским шовинистам? Шовинизм это тоже часть нацисткой идеологии. Я против такой идеологии в любой стране. Патриотизм поддерживаю, но не национализм и тем более нацизм. Согласен что РФ сейчас имеет все признаки государства с нацисткой идеологией, и я не хочу чтобы Украина на неё стала похожа.
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Мальчик, ты разницу, между "шовинизмом" и "национализмом" , понимаешь? "Националист" возносит свою нацию, показывая своё превосходство, её достижениями... "Шовинист" доказывает своё превосходство путём унижения иных наций, противопоставляя их, своей...
А теперь, посмотри на политику России, с 17-го века, и по сегодняшний день...
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Виявляється - неонацисти не ******* щоб їх називали неонацистами?
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Їх так називають москалі, за те що виконують роботу СБУ та заважать ФСБ.

Суд в Киеве удовлетворил иск организации С14 против "Громадського ТВ", которое назвало организацию "неонацистской" - Цензор.НЕТ 7288
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Вот пля, кругом одни агэнты пукина Суд в Киеве удовлетворил иск организации С14 против "Громадського ТВ", которое назвало организацию "неонацистской" - Цензор.НЕТ 593

В Государственном департаменте США "С14" и "Национальный корпус" назвали "группами ненависти" и заявили, что те произвольно задерживали людей при очевидном согласии правоохранительных органов. https://censor.net.ua/n3116658
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Кто-то говорил про агентов пукіна? Лишь констатация фактов. Давайте всех тех кто, противостоит сепарам в тилу и просто борется за права обычных, людей называть "группами ненависти"! Комплекс второсортности наше всё!
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Группы ненависти и нацисты - это не одно и то же.
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Если это реальный пост Громадського, то они ответственны за обзывание организации, тем более, что отношение к коммунизму и нацизму нашло отображение в законах. Какой дурень и на догоду кому обозвал С14 на английском neo-nazi?
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Так..Москальня любить щоб їх іменували переможцями фашизму.
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Раніше я з задоволенням слухав, та дивився випуски цієї передачі. Та після того, як Роман звідтов пішов Громадське, як таке, вмерло.
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Ссылаются на факт насильственной доставки в суд Лусварги? А результат, знаете? Лусварги "впаяли" тюремный срок.(кажется, 14 лет), за то, что он принимал участие в боевых действиях, направленных на "нарушение территориальной целостности Украины...". Теперь вопрос: "Громадське" - оно, против "территориальной целостности Украины"?!...
А в отношении Лусварги - меня тешит то, что бывший бразильский полицай будет сидеть в НАШЕЙ тюрьме... Бананов ему, точно, не достанется...
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Леваки просравшие рейтинг ради своих личных фин интересов
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Не знаю як щодо територіальної цілісності, але деякі журналісти громадського вважають неполіткоретним термін "сепаратист"...
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Хробацьке - левачье, гомосексуалисты и любители русни
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У Слузі народу близько 2% нардепів з потенційно проросійською позицією - Арахамія....некоторые депутаты закрываются за советскими взглядами,когда нет Родины Украины,а есть ссср и они есть советские(граждане Украины) , и что деньги и животный страх делают их такими Суд в Киеве удовлетворил иск организации С14 против "Громадського ТВ", которое назвало организацию "неонацистской" - Цензор.НЕТ 6346
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От чогось зразу пригадується, як Станко з Хробацького на майстер-класі в 2014 чи 2015 розповідала, що сєпарів ні в якому разі не можна називати сєпарами і терористами. Ібо неполіткоректно!

Тобто Хробацьке не називає сєпарів сєпарами, але при цьому називає націоналістів неонацистами... Це точно український канал???
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Вручітє хто-небудь "Грамадскаму" за високіє достіжєнія в борьбє с украінскім буржуазним націоналізмом нєо-націзмом ету почьотную награду в відє Пєрєходящіво знамєні.


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Станко с Хробацького нашла наконец-то тайные тюрьмы СБУ?
За три месяца новой власти уже могла бы найти то, в чем она обвиняла предыдущую власть.
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Баканову не дозвонится не как- ибо линия занята ловцами чертей
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