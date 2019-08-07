 Суд у Києві задовольнив позов організації С14 проти "Громадського ТБ", яке назвало організацію "неонацистською"

Як передає Цензор.НЕТ, про це "Громадське" повідомило 6 серпня.
Суддя Юлія Картавцева вирішила, що поширена "Громадським" інформація шкодить репутації С14.
Телеканал зобов'язали опублікувати рішення суду і стягнути на користь націоналістичної організації 3,5 тис. грн судового збору.
"Рішення є помилковим і незаконним, воно запроваджує кричущу тенденцію, яка пригнічує свободу слова. Ми будемо його оскаржувати", - зазначила адвокат "Громадського" Оксана Чайковська.
У суді представник С14 наголошувала, що організація є не неонацистською, а націоналістичною.
"Громадське" стверджує, що неонацистською С14 називали Reuters, The Washington Post, парламент Великої Британії.
Причиною позову став твіт англомовної служби "Громадського" від 4 травня 2018 року, стверджує телеканал. Тоді представники С14 силою привели до Служби безпеки України бразильця Рафаеля Лусваргі, який воював за бойовиків на Донбасі.
Потому всех , кто пытается обозвать национальные организации , надо лишать лицензии или гнать в суд
Так что баньте на здоровье, но я буду поддерживать украинских неонацистов, буде таким появиться. Они - щит между мной и "антифашисткими" бандами на востоке.
1) Нацисты провозглашают свою нацию превосходящей, а все остальные нации, живущие на планете - неполноценными.
2) Нацисты провозглашают необходимость отжима чужих территорий и порабощения населения которое там живёт.
Если организация не провозглашает пунктов 1 и 2, то она не является нацистской.
А теперь, посмотри на политику России, с 17-го века, и по сегодняшний день...
В Государственном департаменте США "С14" и "Национальный корпус" назвали "группами ненависти" и заявили, что те произвольно задерживали людей при очевидном согласии правоохранительных органов. https://censor.net.ua/n3116658
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=751272588621474&id=182117078870364&__tn__=-R
А в отношении Лусварги - меня тешит то, что бывший бразильский полицай будет сидеть в НАШЕЙ тюрьме... Бананов ему, точно, не достанется...
Тобто Хробацьке не називає сєпарів сєпарами, але при цьому називає націоналістів неонацистами... Це точно український канал???
націоналізмомнєо-націзмом ету почьотную награду в відє Пєрєходящіво знамєні.
За три месяца новой власти уже могла бы найти то, в чем она обвиняла предыдущую власть.