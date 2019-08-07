EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України, За кордоном
  947  20
Все про:Велика Британія (1031) ПАРЄ (571) Росія (19243)

 Делегація Великої Британії в ПАРЄ закликає переглянути рішення про повернення Росії, - постпред Івон

Британська делегація в Парламентській асамблеї Ради Європи закликала переглянути рішення про повернення Росії.

Як сказано в тексті заяви, опублікованій постійним представником Великої Британії в ПАРЄ Крістофером Івоном, це пов'язано з масовими затриманнями демонстрантів на акціях протесту в Москві, інформує Цензор.НЕТ.

Він заявляє, що Росія порушила Конвенцію про права людини, а також не має наміру виконувати свої зобов'язання і дотримуватися стандартів Асамблеї.

Британська делегація висловила сподівання, що ПАРЄ розгляне рішення про повернення Росії до роботи в організації на сесії у вересні.

Делегація Великої Британії в ПАРЄ закликає переглянути рішення про повернення Росії, - постпред Івон 01

Читайте також: Після розгону протестів у Москві варто переглянути повернення РФ в ПАРЄ, - глава британської делегації Гейл

Нагадаємо, 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну характеру санкції механізму, в якій запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу. Незважаючи на нічне голосування, явка депутатів була вищою за звичайну. За резолюцію проголосували 118 депутатів, 62 проти, 10 утрималися.

На знак протесту і солідарності з Києвом делегації шести держав: Польщі, Естонії, Литви, Латвії, України, Грузії і частина словацьких парламентаріїв залишили засідання.

2 липня в Україну прилетіла делегація Парламентської асамблеї Ради Європи, яка мала оцінювати хід передвиборчої кампанії в Україні.

Цього ж дня стало відомо, що голова Верховної Ради Андрій Парубій скасував запрошення для Парламентської асамблеї Ради Європи здійснювати спостереження за достроковими парламентськими виборами в Україні.

"Серед міжнародних спостерігачів не може бути представників країни-агресора - Росії, які будуть не спостерігачами, а агентами гібридної війни Путіна. Вплив Росії на українські вибори - будь-яким чином - неприпустимий", - зазначив Парубій.

3 липня президент ПАРЄ Ліліан Марі Паск'є заявила, що Україна має зобов'язання запрошувати Асамблею для спостереження за виборами.

Після цього делегація ПАРЄ заявила, що достроково завершує роботу в Україні і залишає країну.

Також Україна відкликала свого постійного представника в Раді Європи Дмитра Кулебу для консультацій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141614
 
   
 Топ коментарі
 
Британцы молодцы
Они не прощают преступлений раши на своей земле!
Боюсь только, что нежная ПАСЕ опять заговорит о правах тех же задержанных в Москве(( , которых нужно защищать ( хотя путя решил их зачищать)
 показати весь коментар
 
Зараз приїдуть нові зє-делєгати й поб'ють лиця англійцям, за нападки на хозяєв...
 показати весь коментар
 
Британці не продаються, тому продажні кацапи аж всираються з ненависті до них.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Лоббировали возвращение кацапов в ПАСЕ немцы,французы ,италия и прочие-у них пусть и спрашивают.
 показати весь коментар
 
 
а где ж им в таком случае харчеваться,ведь на нарасия мигом перекроет халявную выдачу селёдокъ...
 показати весь коментар
 
 
Британцы молодцы
Они не прощают преступлений раши на своей земле!
Боюсь только, что нежная ПАСЕ опять заговорит о правах тех же задержанных в Москве(( , которых нужно защищать ( хотя путя решил их зачищать)
 показати весь коментар
 
 
Британці не продаються, тому продажні кацапи аж всираються з ненависті до них.
 показати весь коментар
 
 
Зараз приїдуть нові зє-делєгати й поб'ють лиця англійцям, за нападки на хозяєв...
 показати весь коментар
 
 
_Мэй - упоротая мерзавка и дрянь - мало того, что изо вех сил старалась во исполнение хотелок путлера отколоть Великобританию от ЕС, она ещё и одобрила возвращение людоедов в ПАСЕ. Курва!
 показати весь коментар
 
Порядочные люди, в одном зале, с гопником , находиться не будут....
 показати весь коментар
 
 
Гадит в панталоны. А то, неровен час, или Вестминстер сгорит, или химоружием целый город отравят.
 показати весь коментар
 
То поки що, це ви, засраті свиноросси, прилізли гидити на український сайт!
 показати весь коментар
 
 
Чисто технически - лучше Украину включить в состав в состав создания нового еврофайтера ..
 показати весь коментар
 
Respec UК учко-поросные всё успели-и рашу вернуть и неприкосновенность,типа,снять пнули "На новую каденцию",думали-прокатит.Наивные!За такой саботаж-сидеть должны мародёры,причём поголовно.Да кто ж их посатит-смыли и всё,как сладкую вату под струeй воды.
 показати весь коментар
 
Вот было бы показательно на деньги их поставить, исключив их опять.
Взносы же они только недавно оплатили)))
 показати весь коментар
 
Английчане-американцы не потерпят такого,но и бороться вместо украинцев не будут.Уже 5-ть лет,как пороховласти находятся вне объективного познания.Они выдвигают требования на то,чемь не обладают или потеряли,проявляя невежество.Они просто,как анонимы,"пуканьем" "ставьящие подножки",с патологическим стремлением замарать и использовать всех,но не защищать самим народ реально.Оттого народ от таких лгунов быстро устаёт и неумело берёт на себя государственные функции.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору