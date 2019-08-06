 У першому матчі третього відбіркового туру Ліги Чемпіонів київське "Динамо" програло бельгійському "Брюгге"

Склади команд:
"Брюгге" - Сімон Міньйоле, Едуард Соболь, Девід Окереке, Матей Мітровіч, Симон Делі, Ганс Ванаку, Рууд Вормер, Матс Рітс, Персі Тау, Еммануель Бонавентуре (Схрейверс), Клінтон Мата,
Головний тренер - Філіп Клеман (Бельгія).
"Динамо" - Денис Бойко, Сергій Сидорчук, Беньямін Вербич (Де Піна), Віталій Миколенко, Денис Гармаш, Олександр Караваєв (Циганков), Микита Бурда, Віталій Буяльський, Артем Бесєдін (Родрігес), Тамаш Кадар, Томаш Кендзера.
Головний тренер - Олександр Хацкевич (Білорусь).
Арбітр - Хав'єр Естрада Фернандес (Іспанія).
Голи - Ванака - 37.
Тупо не змогли обіграти дворову команду бельгії
Це об'єктивна реальність. В них не те що стабільності давно немає, вони навіть сезону яскравого видати не здатні.
Не хотіла нікого зачепити.
Самій шкода.