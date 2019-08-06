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Все про:Бельгія (96) Динамо (115) Ліга чемпіонів (111) футбол (727)

 У першому матчі третього відбіркового туру Ліги Чемпіонів київське "Динамо" програло бельгійському "Брюгге"

У першому матчі третього відбіркового раунду Ліги чемпіонів УЄФА київське "Динамо" поступилося в Бельгії "Брюгге" - 0:1. Поєдинок у відповідь відбудеться 13 серпня в столиці України.

Склади команд:

"Брюгге" - Сімон Міньйоле, Едуард Соболь, Девід Окереке, Матей Мітровіч, Симон Делі, Ганс Ванаку, Рууд Вормер, Матс Рітс, Персі Тау, Еммануель Бонавентуре (Схрейверс), Клінтон Мата,

Головний тренер - Філіп Клеман (Бельгія).

"Динамо" - Денис Бойко, Сергій Сидорчук, Беньямін Вербич (Де Піна), Віталій Миколенко, Денис Гармаш, Олександр Караваєв (Циганков), Микита Бурда, Віталій Буяльський, Артем Бесєдін (Родрігес), Тамаш Кадар, Томаш Кендзера.

Головний тренер - Олександр Хацкевич (Білорусь).

Арбітр - Хав'єр Естрада Фернандес (Іспанія).

Голи - Ванака - 37.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141612
 
   
 Топ коментарі
 
ДК "залег на дно в Брюгге" ... физрука пора увольнять...В первом матче третьего отборочного тура Лиги Чемпионов киевское "Динамо" проиграло бельгийскому "Брюгге" - Цензор.НЕТ 1509
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такої кількості помилок від Динамо я ще не бачив!
Тупо не змогли обіграти дворову команду бельгії
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за 90 минут у Динамо только ОДИН удар в створ ворот!!!! это пздц В первом матче третьего отборочного тура Лиги Чемпионов киевское "Динамо" проиграло бельгийскому "Брюгге" - Цензор.НЕТ 9148
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Ужасная игра от ДК ! Как теперь это развидеть
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Зажирели они имхо - зачем им играть, их все устраивает
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ДК "залег на дно в Брюгге" ... физрука пора увольнять...
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п.с. Это было чисто бельгийское убийство ... В первом матче третьего отборочного тура Лиги Чемпионов киевское "Динамо" проиграло бельгийскому "Брюгге" - Цензор.НЕТ 2161
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такої кількості помилок від Динамо я ще не бачив!
Тупо не змогли обіграти дворову команду бельгії
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за 90 минут у Динамо только ОДИН удар в створ ворот!!!! это пздц
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та які помилки..., - команда почала грати в свою гру ..
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Динамо не тягне на Лігу Чемпілнів.
Це об'єктивна реальність. В них не те що стабільності давно немає, вони навіть сезону яскравого видати не здатні.
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яка там Ліга Чемпіонів- Динамо ледь ноги по полю тягне ...
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Я чудово розумію почуття вболівальників - прикрість, невдоволення, розчарування.
Не хотіла нікого зачепити.
Самій шкода.
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новая "рабочая" схема от физрука: - бревно -впереди, бревно-посередине, брёвна сзади В первом матче третьего отборочного тура Лиги Чемпионов киевское "Динамо" проиграло бельгийскому "Брюгге" - Цензор.НЕТ 4146, -экспериментатор хренов..
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У Динамо К то команда по сути неплохая - но есть одно слабое место - это тренер... В первом матче третьего отборочного тура Лиги Чемпионов киевское "Динамо" проиграло бельгийскому "Брюгге" - Цензор.НЕТ 8663
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давно пора бульбашу картошку в колхозе тренировать...уже ж сам аж просится на выход..
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На все 10500 % это поражение тренера...Выставить непонятный стартовый состав(видать хотел сыграть на ноль) потом начал хаотично что-то менять(пошла немного игра но нет сыгранности) вот и итог... Хац сам не уйдет , а что делать чтобы помочь ему я не знаю..
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чемпионов мира Супрягу и Булеца заслали в "Днепр-1", а у самих впереди,( не в атаке, а впереди), два бревна еле ноги переставляют...
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Послушайте прессуху Хаца после матча - он невменяемый !!! "Вот - но мы просто хотели усилить атаку, даже не думая о том, чтобы сохранить тот счет, который был.. уровень готовности футболистов динамо -хорошо цеплялся за мяч " - сказал Хац...занавес! .. та оставьте его уже в Брюгге недоношенного с "динамовским сердцем" ..Позор
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