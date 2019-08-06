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Все про:Бабченко Аркадій (171) Герман_Борис (32)

 Суд відмовився випустити організатора "вбивства" Бабченка Германа з колонії

Захист клопотав про звільнення Германа у зв'язку з важким захворюванням. Повний текст рішення суду обіцяють оприлюднити завтра.

Рішення Ірпінський міський суд ухвалив ще 2 серпня. Поки в Єдиному реєстрі судових рішень оприлюднено тільки його короткий варіант, повідомляє Цензор.НЕТ.

Повний текст рішення мають оприлюднити 7 серпня. Оскаржити його можна впродовж тижня.

Справу розглядали в режимі відеоконференції з Бучанською виправною колонією № 85, де Герман відбуває покарання.

Після затримання Герман наполягав на своїй невинності і говорив, що співпрацює зі Службою безпеки. Пізніше він визнав свою провину і був засуджений до 4,5 року позбавлення волі.

Вирок Герману засекречено Генеральною прокуратурою.

Нагадаємо, 29 травня повідомлялося про вбивство в Києві російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка.

30 травня стало відомо, що Бабченко живий. СБУ провела спецоперацію з метою затримання замовника замаху.

Глава СБУ Грицак заявив: "Спецслужби РФ заплатили за вбивство Бабченка $40 тисяч, організатора затримано". СБУ також опублікувало розмову між виконавцем і замовником вбивства Бабченка: "Сумочка у тебе готова? Тобі ж треба буде дати інструмент". Крім того, відомство оприлюднило кадри затримання замовника "вбивства" Бабченка: "Зараз усе розповімо".

31 травня суд заарештував на 60 діб Германа, підозрюваного в організації вбивства Бабченка.

Генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що інсценування вбивства Бабченка допомогло слідству отримати список із 47 потенційних жертв, на яких планувався замах.

18 червня суд залишив Бориса Германа під вартою.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141611
 
   
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Мужик думал бабок и Бабченко срубить полегкому. Но попал на 4,5года тюрьмы.
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Слюшай ара, а ты случайно не питарок гундяевский, отсосник кремлевского параноика людоеда???
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Посадите к нему Бабченко, два гебнявых агента пусть сидят вместе
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Бабченко понял, что на его самом деле грохнут. Потому что это намного выгодней. И сразу "ожил".
А этот клоун попал в козлы отпущения.
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а этот клоун пусть сидит и думает, за что ему так в жизни не повезло связаться с соевой бандой )))
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