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 Луценко: В "амбарній книзі" Партії регіонів навпроти прізвища Манафорта стоїть підпис нардепа Геллера

У так званій "амбарній книзі" Партії регіонів навпроти прізвища американського політтехнолога і консультанта Віктора Януковича Пола Манафорта стоїть підпис нардепа Євгена Геллера.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі Радіо НВ заявив генеральний прокурор Юрій Луценко.

"В "чорній касі" навпроти прізвища Манафорта стоїть підпис діючого депутата Верховної Ради, громадянина України Геллера. Цей факт встановлено експертизою, і цього не міг не знати пан Ситник (глава Національного антикорупційного бюро, - Ред.), оголошуючи, що є докази отримання цих коштів безпосередньо Манафортом", - сказав глава ГПУ.

Водночас Луценко підкреслив, що існують інші докази проти Манафорта.

"З офшорних юрисдикцій він отримував кошти, схожі на ті (за розмірами), про які йшлося в "чорній касі", але сама "чорна каса" не могла бути таким доказом", - сказав генпрокурор.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141609
 
 
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А, где архив из пруда межигорского? Тварь картавая
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пока в украине расследуют эту амбарную книгу манафорт уже отсидит в сша))
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хотілось погратись в геополітику, підмазатись до демократів, отримати грантів, тому й топили за Клінтон. але прийшов Трамп. злопам'ятний Трамп) Ситника вже й на допити ФБР викликає і це може стати початком кінця його кар'єри. а може й свободи...
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