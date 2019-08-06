 Луценко: В "амбарній книзі" Партії регіонів навпроти прізвища Манафорта стоїть підпис нардепа Геллера

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі Радіо НВ заявив генеральний прокурор Юрій Луценко.

"В "чорній касі" навпроти прізвища Манафорта стоїть підпис діючого депутата Верховної Ради, громадянина України Геллера. Цей факт встановлено експертизою, і цього не міг не знати пан Ситник (глава Національного антикорупційного бюро, - Ред.), оголошуючи, що є докази отримання цих коштів безпосередньо Манафортом", - сказав глава ГПУ.

Водночас Луценко підкреслив, що існують інші докази проти Манафорта.

"З офшорних юрисдикцій він отримував кошти, схожі на ті (за розмірами), про які йшлося в "чорній касі", але сама "чорна каса" не могла бути таким доказом", - сказав генпрокурор.

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