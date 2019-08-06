 Обстріл під Павлополем свідчить про бажання РФ і її найманців загострити конфлікт, - українська сторона СЦКК

Про це йдеться в повідомленні української сторони СЦКК, оприлюдненому пресцентром ОС, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, 6 серпня, в період з 10:20 до 10:30 противник обстріляв позиції українських захисників в районі населеного пункту Павлопіль, внаслідок обстрілу загинуло четверо військовослужбовців. Встановлено, що вогонь окупанти вели з напрямку населеного пункту Українське, застосувавши при цьому ручний протитанковий гранатомет. Цей факт ще раз свідчить про цілеспрямовані дії збройних формувань Російської Федерації і їх найманців щодо подальшого загострення конфлікту, небажання дотримуватися режиму припинення вогню і свідоме невиконання Мінських домовленостей", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні в районі с. Павлопіль Волноваського району Донецької області загинуло 4 воїни 36-ї бригади морської піхоти. Солдати займалися інженерним обладнанням позицій взводного-опорного пункту, коли бойовики підступно відкрили вогонь з ручного протитанкового гранатомета.
Серед загиблих четверо морських піхотинців з 36-ї окремої бригади, двоє з них - уродженці Чернігівської області Олександр Шарко і Владислав Рак.
А не констатувати 4 вбивства як прикрий факт дрібного порушення.
зебілам похвалитись особливо нічим.
Враг за сутки один раз нарушил "режим тишины" на Донбассе, потерь в ВСУ нет. У противника - трое "двухсотых", - штаб Я так понял в ответ не стреляли, да?
23.07.19 12:38Бойцы 93-й бригады уничтожили позицию российских оккупантов в районе Авдеевской промзоны. ВИДЕО беспилотника
пара минут.
теперь ты начинаешь рассказывать мне о том что НЕ СТРЕЛЯЮТ В ОТВЕТ, и то что ВИДЕО - ЭТО ДО ЗЕЛЕНСКОГО.
"Окопуються, користуються нашим перемир'ям і наближаються ближче, а у нас приказ не стріляти, тільки спостерігати", - розповів військовослужбовець ЗСУ Михайло.
Армійцям не до вподоби перспектива зближення з окупантом. "Ми спостерігаємо, спостерігаємо, спостерігаємо. Якщо вже вони почнуть нас закидати гранатами, тоді вже, якщо встигнемо, можемо оборонятися, якщо залишимось живими", - зазначив Михайло.
підіть постійте там мішенью.
а дурний народ обрав такого дурного головнокомандувача.
що це за вояк , що дозволяє забрати в себе зброю ? схоже 2014 рік так нічому і не навчив ?
І багато вже засудили , за саботаж і зраду , в Криму і на початку АТО на Донбасі ..?!
1) Отказ от вопроса по Крыму.
2) Принятие закона о особом статусе Донбасса
3) Приостановление евроинтееграции и ввода стандартов НАТО
4) Принятие закона об амнистии. бывшим боевикам
5) Снятие претензий по искам к "Газпрому"
6) Снятие санкционных ограничений на торговлю.
После того как Украина снимает претензии по искам "Газпрому" - начинается переговорный процесс о новом договоре на транзит.
Со стороны РФ решаются вопросы - германская цена на газ, полная загрузка транзита, кредитная линия на закупку газа, уход войск РФ с территории Донбасса.
А Зеленському хочеться сказати, що легко бачити і критикувати недопрацювання і помилки інших. І не поможуть ніякі переговори за участю норманської четвірки. Тільки сильна армія, розвиток ракетного озброєння, удари у відповідь по ворогу. І за втрачені життя теж доведеться стати на коліна і просити вибачення, як Порошенко.
Призначена для гарантованого ураження танка, вартістю 4 мільйона доларів.
Вінстон Черчилль.
Ждали вас в тапках в 14 году в Изварино,а так же тучу других диванных полководцев границу перекрывать,но вы так и не появились.
Пришлось соглашения заключать.
Хтось з вас БРЕШЕ.
"Я вас раздавлю!", - кричал Путин на Порошенко в Минске.
Экс-президент Франции Олланд детально описал переговоры в мемуарах
Политик вспоминает, что президенты России Владимир Путин и Украины Петр Порошенко часто переходили на повышенный тон. При этом глава Кремля прямо угрожал лидеру Украины и выдал тот факт, что его войска атакуют украинские силы на Донбассе.
"Порошенко с Путиным постоянно повышали голос друг на друга. Российский президент так разнервничался, что стал угрожать окончательно раздавить войско своего визави. Это выдало, что российские войска на Востоке Украины есть. Путин спохватился и взял себя в руки", - вспоминает Олланд.
https://censor.net.ua/news/3083731/ya_vas_razdavlyu_krichal_putin_na_poroshenko_v_minske_eksprezident_frantsii_olland_detalno_opisal_peregovory
камікадзе..
просто не хочеться заглиблюватись в ваші випорожнення.
йди адміна потроль.