 Обстріл під Павлополем свідчить про бажання РФ і її найманців загострити конфлікт, - українська сторона СЦКК

Про це йдеться в повідомленні української сторони СЦКК, оприлюдненому пресцентром ОС, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 6 серпня, в період з 10:20 до 10:30 противник обстріляв позиції українських захисників в районі населеного пункту Павлопіль, внаслідок обстрілу загинуло четверо військовослужбовців. Встановлено, що вогонь окупанти вели з напрямку населеного пункту Українське, застосувавши при цьому ручний протитанковий гранатомет. Цей факт ще раз свідчить про цілеспрямовані дії збройних формувань Російської Федерації і їх найманців щодо подальшого загострення конфлікту, небажання дотримуватися режиму припинення вогню і свідоме невиконання Мінських домовленостей", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, сьогодні в районі с. Павлопіль Волноваського району Донецької області загинуло 4 воїни 36-ї бригади морської піхоти. Солдати займалися інженерним обладнанням позицій взводного-опорного пункту, коли бойовики підступно відкрили вогонь з ручного протитанкового гранатомета.

Серед загиблих четверо морських піхотинців з 36-ї окремої бригади, двоє з них - уродженці Чернігівської області Олександр Шарко і Владислав Рак.