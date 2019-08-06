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Все про:ВР (5288) недоторканність (423) Арахамія (13) Слуга народу (204)

 10-15% мажоритарників від "Слуги народу" не хочуть скасування депутатської недоторканності, - Арахамія

На виборах партія "Слуга народу" обіцяла скасування депутатської недоторканності. Але зараз від 10 до 15% депутатів, що перемогли на мажоритарних округах, виступають проти цього.

Про це можливий керівник майбутньої фракції партії "Слуга народу" в парламенті Давид Арахамія заявив в інтерв'ю Радіо НВ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Він нагадав, що партія на виборах обіцяла скасування депутатської недоторканості. За його словами, на сьогодні деякі особи, зокрема, бізнесмени, йдуть у депутати саме за недоторканністю.

Арахамія зазначає, що серед майбутніх депутатів від партії є ті, хто проти її скасування. "Їх десь 15% серед мажоритарників. Серед "списочників" таких набагато менше. А мажоритарники кажуть: "Я ж мажоритарник, це мій округ, мої люди за мене проголосували, чому я повинен бути підзвітним?". Я думаю, що ми просто з цим будемо працювати. Нам тут дуже важлива підтримка суспільства", - сказав він.

Говорячи про кандидатів від партії, які мають "проросійські", "антимайданні" погляди, Арахамія зазначив, що має з ними світоглядний конфлікт.

За його словами, в основному, це мажоритарники. "Проросійський вектор не впливовий взагалі. Моя оцінка - 1%, а можливо, 2%. І це умовно проросійські - це не люди, які кажуть, що нам треба йти до Росії, а говорять "що не все так однозначно, треба розбиратися…", - зазначив він.

Читайте також: Система штучного інтелекту "Великий брат" стежитиме за голосуванням депутатів від "Слуги народу", - Арахамія

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141607
 
 
 Топ коментарі
 
О )))
То коаліція провалить це голосування ?
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10-15% мажоритарщиков от "Слуги народа" не хотят отмены депутатской неприкосновенности, - Арахамия - Цензор.НЕТ 8047 Понятно...значит отмены неприкосновенности не будет....это все бала "божья роса"...на морды зебобиков....
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Так что изменилось вообще, зебилы?
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понятное дело они же переобувшиеся порохоботы
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а может они жулики, сутенеры и просто гопники? откуда ты знаешь биографию мажорщиков от СП?
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Они теперь зе-слуги .!! А кем они были раньше , уже не важно . Нехрен было порохоботов набирать в зе-командУ .!! 10-15% мажоритарщиков от "Слуги народа" не хотят отмены депутатской неприкосновенности, - Арахамия - Цензор.НЕТ 8733 .
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арахамия просто врет - все 100% слуг урода НЕ хотят отмены неприкосновенности. Иначе зачем они в дУпататы пёрлись ..
Это как обицянки вазелина "первым законом подписать импичмент".. и - 2 месяца лежит закон, а шмаркля "пошутил"
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И только свиньи блока поросвинка хотят себе неприкосновенности. Да порохоботик?
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зебил, тебе же лично вазелин через арахамию сказал - НЕ ХОТИМ отменять неприкосновенность. Просто "божья роса" была ДО выборов, и ты вдоволь её нахлебался 10-15% мажоритарників від "Слуги народу" не хочуть скасування депутатської недоторканності, - Арахамія - Цензор.НЕТ 4037
Так что - терпи, терпило.. над зебилами ржут все))
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Не свыня. Зебил это твой моск))) И Он у тебя не работает.
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зебил обиделся на правду 10-15% мажоритарників від "Слуги народу" не хочуть скасування депутатської недоторканності, - Арахамія - Цензор.НЕТ 2315.. Ну, тебе же ДО выборов говорили что так и будет, а ты чем думал - ж*опой как всегда) с соответствующим содержимым вместо "моСха".
А мы еще ржали с ватников рашки, когда в Украине - зебилы НАМНОГО тупее кацапов
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Scorpman Y хорошо у тебя просвинок порошенковский пердак рвануло 10-15% мажоритарників від "Слуги народу" не хочуть скасування депутатської недоторканності, - Арахамія - Цензор.НЕТ 4483
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по себе судишь, аж выскочил "передастом"? браво! 10-15% мажоритарників від "Слуги народу" не хочуть скасування депутатської недоторканності, - Арахамія - Цензор.НЕТ 6200
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по тебе сужу, 10-15% мажоритарників від "Слуги народу" не хочуть скасування депутатської недоторканності, - Арахамія - Цензор.НЕТ 9656 только по тебе шоколадный.
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зебил, ты зашкварился на собственных ощущениях.. 10-15% мажоритарників від "Слуги народу" не хочуть скасування депутатської недоторканності, - Арахамія - Цензор.НЕТ 4490
Да и шмаркля тебя одобряет10-15% мажоритарників від "Слуги народу" не хочуть скасування депутатської недоторканності, - Арахамія - Цензор.НЕТ 4490

10-15% мажоритарників від "Слуги народу" не хочуть скасування депутатської недоторканності, - Арахамія - Цензор.НЕТ 643
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зебил, ВСЁ что тебя волновало после 23 часов - это мысли и ощущения "подорванного пердака" - настолько. что ты не удержалось и первым же постом поведало всему миру об этом. Чисто по фрейду
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соя могу тебя расстроить,я за ЮВТ голосовал и на президентских и на парламентских 10-15% мажоритарників від "Слуги народу" не хочуть скасування депутатської недоторканності, - Арахамія - Цензор.НЕТ 6285
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зебил, открою тебе секрет - бабко йуля НЕ участвовала во втором туре президентских выборов.. 10-15% мажоритарників від "Слуги народу" не хочуть скасування депутатської недоторканності, - Арахамія - Цензор.НЕТ 6129
впрочем, боров настолько туп, что "голо-совал" за неё..
или это зебилы уже так отмазываться начали.. спустя 2 месяца
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и заметь, зебил.. НИКАКОГО фотошопа из лахти (как у тебя) .. И откуда вы такие тупые беретесь-то, с расейскими зашкварами?))
10-15% мажоритарників від "Слуги народу" не хочуть скасування депутатської недоторканності, - Арахамія - Цензор.НЕТ 7415
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О )))
То коаліція провалить це голосування ?
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зихер! как в прошлом, будущем и в настоящем!
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тобто пеердвиборчі обіцянки потрохи з пам'яті зникають ?
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)))) а во всей предыдущей истории было когда нибудь по другому?
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и не будет! всё давно уже перевалило за критические черты. да, печалько. но такова горькая правда ((((.
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Само собой . Иначе , какой смысл был лезть к кормушке . ! .
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"пЕС" не позволит этого сделать - так ведь, Ксения?
Как раз хватит депутатов переломить ситуацию - Пете ведь нечего бояться?!
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думаю, не дійде навіть до порядку денного.
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петрилло уже обманул народ с этим обещанием. если и вы обманите у вас будет дорога туда же куда и соевым.
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Сегодня один хмырь от партии СН (фамилию не запоминают - дурным голову забивать) на ZIK тоже был против отмены депутатской неприкосновенности. Мотивация - неприкосновенность депутата залог его защиты от подкупа олигархами 10-15% мажоритарщиков от "Слуги народа" не хотят отмены депутатской неприкосновенности, - Арахамия - Цензор.НЕТ 3324. Вот такой бред несут "новые" лица в Раде 10-15% мажоритарщиков от "Слуги народа" не хотят отмены депутатской неприкосновенности, - Арахамия - Цензор.НЕТ 4644
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Вот как раз в таких случаях надо обязательно фамилию запоминать

А лучше прямо ссылкой пульнуть, контрольным
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По ТВ ящику смотрю исключительно спорт и хистори. А тут на кухне ЗИК в эфире и как раз про депутатскую неприкосновенность.разглагольствует. Мне что надо было за блокнотом бежать чтобы фио очередного недоумка записать?
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Ой а там ниже одна порохососка пишет что это было по Зику и это была номер 5 из СН, Галина Янченко

Фамилию, допустим, не запомнил, а что это женщина была, а не мужчина, тоже не смог понять?

Хмырь блин
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За хмыря, падаль зебильная ответишь. Я еще перед всякой швалью не отчитывался. Сбегай на СФ поплачь
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Хмырь это была (с)
Вы ж написали что там по ТВ выступал хмырь

Я и процитировала это.

Я ж не из вашей 5% ылиты, мне оскорблять людей не нужно.
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А так вы просто попались на брехне, и пытаетесь спрятать это за оскорблениями

И да, спасибо за угрозы, очень страшно 😂😁
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.И шо вы им сделаете ? Аж ничего . 10-15% мажоритарщиков от "Слуги народа" не хотят отмены депутатской неприкосновенности, - Арахамия - Цензор.НЕТ 2270 .Ваше дело теперь , следующие 5 лет , сидеть и молча вязать крючком .
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Понятно...значит отмены неприкосновенности не будет....это все бала "божья роса"...на морды зебобиков....
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Так а почему не будет? 15% среди мажоритарщиков. Среди "списочников" таких гораздо меньше

Источник: https://censor.net.ua/n314160?
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Для отмены нужно минимум 300 голосов.... а их у зебобиков нет даже с учетом тех 15%...
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И все одно не хватит.... 10-15% мажоритарщиков от "Слуги народа" не хотят отмены депутатской неприкосновенности, - Арахамия - Цензор.НЕТ 9732 Без "зажисть" не обойтись....
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Арахнид - балабол! Нужна не поддержка общества, а большенкство при голосовании!!! Которого у вас предостаточно!!!
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Нет у них конституционного большинства ( неприкосновенность прописана в Конституции).....а еще и минус 15% ....неприкосновенность они не отменят....
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10 -15% это ерунда. Главное что большинство - за!
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большинство, а точнее все 100% за депутатскую неприкосновенность)
Просто зебилов заранее готовят к невозможности отмены
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вот эти 10-15% не совсем дураки - остальные идиоты....
По мне пускай в ВР будут уголовники, чем ВР превратится в бесправное стадо зависимое от карательных органов...
Во многих дем.странах есть депутатская неприкосновенность, как предохранитель от диктатуры...
Кто не верит - гуглите...
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И в тех странах такое криминализированное общество? В тех странах есть немалая прослойка граждан живущих по понятиям? В тех странах большая часть граждан считает само-собой разумеющимся что
- не подмажешь, не поедешь
- Не обманешь не продашь.
И это в тех странах люди несут "сало" шобы их дитяти не засчитали косяки в школе\универе и вообще?
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Так что изменилось вообще, зебилы?
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лехко понять, кем были эти дипутаны-бизнесмены в штормовые 90е и более позние годы, включая текущее время. хотя, скорее всего, там все такие. те, которые решают для себя оставаться человеками, не вляпуются во власть. карочи, о депутанах и депутанках - лучше ничего.
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Зачем слугам иметь в своем составе господ?
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Это те 15% которые заплатили большие взносы.....а им теперь это все нужно отбить...и заработать...
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ЗЄкидали: народ паматросіть і бросіть.
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Хай гуляють ті 10-15%. Все одно з депутатів ніякої України користі, як подивитись на результати їх діяльності. Одні капості й розвал - усі досягнення. Хай хоч за гратами побудуть.
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Чёйта у него вид, как у срущего кота? 10-15% мажоритарщиков от "Слуги народа" не хотят отмены депутатской неприкосновенности, - Арахамия - Цензор.НЕТ 8677
10-15% мажоритарщиков от "Слуги народа" не хотят отмены депутатской неприкосновенности, - Арахамия - Цензор.НЕТ 7734


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Рукі прочь от непрікосновенності!
Обіцянка-цяцянка!
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10% от 254 - это 25 человек

Их обязательно добавит ПЕС. Ведь они же прогрессивные, за равенство перед законом и верховенство права.

Я права, соя? 😁
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да, мы поняли вас, зебилы: без Пороха и ЕС - "слуги урода" ПУСТОЕ МЕСТО.. 10-15% мажоритарщиков от "Слуги народа" не хотят отмены депутатской неприкосновенности, - Арахамия - Цензор.НЕТ 2210
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ты чучело сегодня утомишься? круглые сутки на всех ветках срешь)))
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работа там такая.. в лахти: лалала, францеска, лизовская и прочая шелупонь под одним ником - бригадным подрядом пашут
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Не 10...а 15....и это только среди можаратиращиков...плюс еще процентов 5 списочников(товаришЧ алахания об этом говорит)...итого 20 процентов...а это от 254... 50 рыл.....в сухом остатке 204 голоса....если прибавить ЕС...Голос и Батькивщину (даже если все будут за...а ведь и там могут быть против)...то все одно не хвататет.....только "Зажисть" может спасти зебобиков....
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Зебобиков? А остальным неприкосновенность отменять не надо? Механизм отзыва депутатов прописывать не надо? Тебя лично все устраивает?!!
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Механизм отзыва депутата при закрытых списках прописать невозможно.....
Неприкосновенность депутатов лично меня ни как не напрягает...если они совершат уголовное преступление...то их и сейчас легко привлечь к ответственности....
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А Избирательный кодекс с открытыми списками...который Рада уже приняла...зебобик не подписывает...как не подписывает он и закон о ВСК...в котром прописана процедура импичмента президента.....
Так что все эти обещалки от зебобиков...это просто обещалки от зебобиков....
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15% мажоритарщиков + 5% списочников = 20% от общего количества??? 10-15% мажоритарників від "Слуги народу" не хочуть скасування депутатської недоторканності, - Арахамія - Цензор.НЕТ 6269
Вы это серьезно??? Что у вас в голове вообще вместо мозга с такой логикой??
Как можно просто суммировать проценты от РАЗНЫХ групп?
15% мажоритарщиков - это 15% от 130 нардепов-мажоритарщиков = 19-20 человек.
5% от списочников - это 5% от 124 нардепов-списочников = 6 человек.
Итого 25-26 человек, а вовсе не 50!
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Тобто 85-90% хочуть відміни недоторканості ??????? 10-15% мажоритарщиков от "Слуги народа" не хотят отмены депутатской неприкосновенности, - Арахамия - Цензор.НЕТ 8147
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арахамия "чуток" приврал.. 15% открыто НЕ хотят.. остальные 85% слуг урода - тоже не хотят отмены, но.. не открыто 10-15% мажоритарщиков от "Слуги народа" не хотят отмены депутатской неприкосновенности, - Арахамия - Цензор.НЕТ 3427
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та да, а сколько их еще переметнется.
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если зелики стали ездить по ушам, значит опять какие-то мутки задумали
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Ну, за неприкосновенность новых "слуг народа" 10-15% мажоритарщиков от "Слуги народа" не хотят отмены депутатской неприкосновенности, - Арахамия - Цензор.НЕТ 9144.!
10-15% мажоритарщиков от "Слуги народа" не хотят отмены депутатской неприкосновенности, - Арахамия - Цензор.НЕТ 2451
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Опубликуйте список уродцев, сделайте выборы повторно по этих "ребятках". А еще лучше выгоните их взашей. Народ поверил ЗЕЛЕНСКОМУ,а не каждему, отдельно-взятому НОНЕЙМУ. Вы без него НОЛЬ.
НЕ нравилась политика партии? ДО выборов могли выразить свою "позицию". Заменили бы быстро. Теперь "оно" - умничает. Может хотите как дурачок гаврилюк "кнопочку жмакать" за копеечку?
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ты дурачек или зебил?))) тебя уже использовали, ты больше не нужен, понимаеш?
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идешь по пути пЭци? он также как ты думал. Оказалось что дурачок был пЭцьо. Или не так все кончилось? И еще тебе дурику не понять, что очень многие голосовали не ЗА Зеленского, а ПРОТИВ шоколадного глаза. Разницу чуэш? А после, уже народ будет давать на следующих выборах оценку правлению. Вот и все.
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ты собрался 500 лет жить, что ошибки будешь исправлять аж через 5 лет?))) смотри что бы через год не стоял на коленях перед порохом и не просил его вернуться. вот я не знаю, может зеля пойдет правильным путем и я сниму перед ним шляпу
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порохом? за что этому скоту снимать шляпу? за "игральные залы" по всей стране? за обвал гривны с 8 до 28? за "рефинанс" левых банков? за рыгоаналов СРАЗУ после его президенства в составе БПП? за свинаручков? за разгул преступности? за что именно? А сколько свыночолых выродков еще осталось по всей Украине?
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список начинается с зеленского 10-15% мажоритарщиков от "Слуги народа" не хотят отмены депутатской неприкосновенности, - Арахамия - Цензор.НЕТ 3268..
этот уродец тоже орал ДО выборов - "первым подпишу закон об импичменте".. и - два месяца не подписывает. Стесняется или чернила кончились? 10-15% мажоритарщиков от "Слуги народа" не хотят отмены депутатской неприкосновенности, - Арахамия - Цензор.НЕТ 3268
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Депутатская неприкосновенность изобретена не вчера, и не в Украине, и не просто так. Она отменена только в нескольких странах мира, в Намибии, например. Лично я категорически против её отмены.
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Лично ваше мнение абсолютно никого не интересует. Судя по ноперу в конце ника - вы очередной бот федеровской 27-ттысячной ботофермы.

А что до неприкосновенности "за бугром", то там существуют и на нее ограничения. Например она распространяется только на политические преследования.
И только у нас депутат может выйти на улицу и начать стрелять в людей и ему за это ничего не будет.

Кроме того вазелина и ко никто за язык не тянул - обещали отменить, то пусть теперь из трусов выпрыгивают, но отменяют.
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Бредятина какая... Даже если вы Папа Римский, не советую выходить на улицу и стрелять в людей - пристрелят и не спросят как зовут. У Вас какие-то странные представления о "неприкосновенности"
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Не трынди) нам уже ваш номер пять рассказала по Зику, что вы вовсю обсуждаете в зеофисе только частичную неприкосновенность, и только если за уголовные преступления... Или тебя вообще никто ни во что в известность не ставит?
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Як неочікувано ! Мабуть не для того і пхалися до Ради щоб красти, лобіювати інтереси злочинного олігархату і ховатися за недоторканністю...

Ці нічим не кращі за порохоригів і антинародофронтівців ! Спадковість злочинної влади зберігається, Система живе !
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а яким він може бути після 400 років москалячого поневолення ?
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Во зебобики сброд себе в депутаты набрали...еще работать не начали...а уже 20% четко определились что пришли в Раду бабло косить....а что будет через год?? Когда остальные во вкус войдут...???
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Вас же предупреждали, что все обещания Зели это сказки для лохов
10-15% мажоритарників від "Слуги народу" не хочуть скасування депутатської недоторканності, - Арахамія - Цензор.НЕТ 5537
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Все таки 15% Слуг народа не такие тупіе как оказалось. Они поняли, что их руками хотят уничтожить Украину и давить будут через открітие уголовніх дел.
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Тоді мандат на стіл і в дупу пенка,а депутатом стає слідуючий по списку,який за скасування недоторканності. 10-15% мажоритарників від "Слуги народу" не хочуть скасування депутатської недоторканності, - Арахамія - Цензор.НЕТ 6505
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