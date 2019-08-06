 10-15% мажоритарників від "Слуги народу" не хочуть скасування депутатської недоторканності, - Арахамія

Про це можливий керівник майбутньої фракції партії "Слуга народу" в парламенті Давид Арахамія заявив в інтерв'ю Радіо НВ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Він нагадав, що партія на виборах обіцяла скасування депутатської недоторканості. За його словами, на сьогодні деякі особи, зокрема, бізнесмени, йдуть у депутати саме за недоторканністю.

Арахамія зазначає, що серед майбутніх депутатів від партії є ті, хто проти її скасування. "Їх десь 15% серед мажоритарників. Серед "списочників" таких набагато менше. А мажоритарники кажуть: "Я ж мажоритарник, це мій округ, мої люди за мене проголосували, чому я повинен бути підзвітним?". Я думаю, що ми просто з цим будемо працювати. Нам тут дуже важлива підтримка суспільства", - сказав він.

Говорячи про кандидатів від партії, які мають "проросійські", "антимайданні" погляди, Арахамія зазначив, що має з ними світоглядний конфлікт.

За його словами, в основному, це мажоритарники. "Проросійський вектор не впливовий взагалі. Моя оцінка - 1%, а можливо, 2%. І це умовно проросійські - це не люди, які кажуть, що нам треба йти до Росії, а говорять "що не все так однозначно, треба розбиратися…", - зазначив він.

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