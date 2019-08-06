 10-15% мажоритарників від "Слуги народу" не хочуть скасування депутатської недоторканності, - Арахамія

Про це можливий керівник майбутньої фракції партії "Слуга народу" в парламенті Давид Арахамія заявив в інтерв'ю Радіо НВ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Він нагадав, що партія на виборах обіцяла скасування депутатської недоторканості. За його словами, на сьогодні деякі особи, зокрема, бізнесмени, йдуть у депутати саме за недоторканністю.
Арахамія зазначає, що серед майбутніх депутатів від партії є ті, хто проти її скасування. "Їх десь 15% серед мажоритарників. Серед "списочників" таких набагато менше. А мажоритарники кажуть: "Я ж мажоритарник, це мій округ, мої люди за мене проголосували, чому я повинен бути підзвітним?". Я думаю, що ми просто з цим будемо працювати. Нам тут дуже важлива підтримка суспільства", - сказав він.
Говорячи про кандидатів від партії, які мають "проросійські", "антимайданні" погляди, Арахамія зазначив, що має з ними світоглядний конфлікт.
За його словами, в основному, це мажоритарники. "Проросійський вектор не впливовий взагалі. Моя оцінка - 1%, а можливо, 2%. І це умовно проросійські - це не люди, які кажуть, що нам треба йти до Росії, а говорять "що не все так однозначно, треба розбиратися…", - зазначив він.
Это как обицянки вазелина "первым законом подписать импичмент".. и - 2 месяца лежит закон, а шмаркля "пошутил"
Так что - терпи, терпило.. над зебилами ржут все))
А мы еще ржали с ватников рашки, когда в Украине - зебилы НАМНОГО тупее кацапов
Да и шмаркля тебя одобряет
впрочем, боров настолько туп, что "голо-совал" за неё..
или это зебилы уже так отмазываться начали.. спустя 2 месяца
То коаліція провалить це голосування ?
Как раз хватит депутатов переломить ситуацию - Пете ведь нечего бояться?!
А лучше прямо ссылкой пульнуть, контрольным
Фамилию, допустим, не запомнил, а что это женщина была, а не мужчина, тоже не смог понять?
Хмырь блин
Вы ж написали что там по ТВ выступал хмырь
Я и процитировала это.
Я ж не из вашей 5% ылиты, мне оскорблять людей не нужно.
И да, спасибо за угрозы, очень страшно 😂😁
Источник: https://censor.net.ua/n314160?
Просто зебилов заранее готовят к невозможности отмены
По мне пускай в ВР будут уголовники, чем ВР превратится в бесправное стадо зависимое от карательных органов...
Во многих дем.странах есть депутатская неприкосновенность, как предохранитель от диктатуры...
Кто не верит - гуглите...
- не подмажешь, не поедешь
- Не обманешь не продашь.
И это в тех странах люди несут "сало" шобы их дитяти не засчитали косяки в школе\универе и вообще?
Обіцянка-цяцянка!
Их обязательно добавит ПЕС. Ведь они же прогрессивные, за равенство перед законом и верховенство права.
Я права, соя? 😁
Неприкосновенность депутатов лично меня ни как не напрягает...если они совершат уголовное преступление...то их и сейчас легко привлечь к ответственности....
Так что все эти обещалки от зебобиков...это просто обещалки от зебобиков....
Вы это серьезно??? Что у вас в голове вообще вместо мозга с такой логикой??
Как можно просто суммировать проценты от РАЗНЫХ групп?
15% мажоритарщиков - это 15% от 130 нардепов-мажоритарщиков = 19-20 человек.
5% от списочников - это 5% от 124 нардепов-списочников = 6 человек.
Итого 25-26 человек, а вовсе не 50!
НЕ нравилась политика партии? ДО выборов могли выразить свою "позицию". Заменили бы быстро. Теперь "оно" - умничает. Может хотите как дурачок гаврилюк "кнопочку жмакать" за копеечку?
этот уродец тоже орал ДО выборов - "первым подпишу закон об импичменте".. и - два месяца не подписывает. Стесняется или чернила кончились?
А что до неприкосновенности "за бугром", то там существуют и на нее ограничения. Например она распространяется только на политические преследования.
И только у нас депутат может выйти на улицу и начать стрелять в людей и ему за это ничего не будет.
Кроме того вазелина и ко никто за язык не тянул - обещали отменить, то пусть теперь из трусов выпрыгивают, но отменяют.
Ці нічим не кращі за порохоригів і антинародофронтівців ! Спадковість злочинної влади зберігається, Система живе !