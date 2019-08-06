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Все про:іспити (57) Супрун Уляна (497)

 Супрун закликала розслідувати саботаж міжнародного іспиту для студентів-медиків

З 1 по 3 липня студенти медичних університетів третього курсу спеціальності "Медицина" складали міжнародний іспит з основ медицини — IFOM. Однак іспит супроводжувався значним спротивом і саботажем.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написала в Фейсбуці в.о. міністра освіти Уляна Супрун.

"Іспит складало 10 099 студентів. Не з’явились 2783. При цьому переважна більшість — 2194 студенти не прийшли на іспит без поважної причини. ...Жодного разу за всю історію проведення іспитів державної атестації ми не стикались з таким спротивом і саботажем, як під час проведення IFOM", - зазначила Супрун.

До прикладу, пише вона, студенти ХНУ ім. Каразіна у перший день здачі іспиту перекрили вхід в університет. Аудиторії, де повинні були проходити іспити, були зачинені. Пізніше аудиторії відкрили, проте комп'ютери не були готові для роботи, а деякі зовсім не працювали.

Студенти Івано-Франківського медичного університету (ІФНМУ), за словами Супрун, перекрили вхід в університет, бігали з камерами, знімали тих студентів, які намагалися йти складати іспит з погрозами, якщо ті підуть.

"Були також погрози спостерігачам, студенти вривалися в аудиторії, де проходили іспити. І це лише невелика частина прикладів", - підкреслила очільниця МОЗ.

Крім цього, додала вона, в перший день здачі іспиту одному з іноземних студентів з Йорданії Аль-Шлюль Мохаммаду Абед Аллах Мохаммаду вдалося сфотографувати близько 50 тестових завдань і поширити їх в мережі. Тобто студенти, що здавали пізніше, мали можливість побачити деякі питання заздалегідь.

"Характерним для цього IFOM є те, що в переважній більшості, студенти, які саботували іспит і не прийшли на нього, — це студенти-іноземці. По суті ті, хто приїхав в Україну не отримувати знання лікаря, а просто придбати диплом. Бо тут до впровадження цього іспиту така опція завжди була", - підкреслює Супрун.

Але IFOM, наголошує вона, це повністю незалежний іспит, який виключає таку можливість.

"І його введення означає фактично нову еру в медичній освіті в Україні. Це кінець епохи продажу дипломів лікаря. Для всіх", - підкреслила Супрун.

За її словами, зараз потрібно "буквально вигризати кожну зміну в медичній освіті. Роками в цій системі була стагнація. Не відбувалося жодних змін, в той час як деякі медичні університети за ці десятиліття перетворилися на феодальні володіння їхніх ректорів, які всіляко намагалися зберегти статус кво та протидіяти змінам", - додала Супрун.

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"До речі, координувала процес зі зриву іспиту колишня багаторічна очільниця Центру тестування МОЗ України — Ірина Булах. Людина, яка "гарантувала" прозорість і чесність тестування КРОК для студентів медиків, виявилась головним противником непідкупного тесту", - розповіла керівниця міністерства.

За її словами, "корупціонери, які збагачуються на продажі медичних дипломів, — це загроза для кожного українця".

"Ми добре побачили наскільки сильний цей монстр і чітко ідентифікували головних дійових осіб. Тепер будемо вживати заходів, щоб притягнути їх до відповідальності. Всіх, хто причетний до саботажу, буде покарано", - запевнила Супрун.

Вона розповіла, що створюється міжвідомча комісія, що розслідуватиме порушення та розроблятиме необхідні зміни до чинних нормативних документів, щоби не допустити такі порушення у майбутньому. Відповідальність за них буде більш жорсткою.

"Ми захищатимемо права чесних студентів, які попри саботаж і поширення фейків прийшли і склали іспит. Ті, хто саботували (їх було значно менше), порушили права чесних студентів. Своїми діями вони захотіли взяти в заручники більшість, яка готова рухатись вперед. Лише для того, щоби утримати їх у тому болоті, в якому зараз знаходиться медична освіти в Україні", - написала Супрун.

Вона подякувала "тим чесним студентам, які попри все прийшли і склали іспит".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141606
 
   
 Топ коментарі
 
А ты лечиться к тем кто экзамен сдать не может.
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Игорь Валерьевич очень брутальный пионервожатый. Супрун призвала расследовать саботаж международного экзамена для студентов-медиков - Цензор.НЕТ 9449
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А в чем проблема для талантливого врача сдать тест? В чем проблема для студента который УЧИТСЯ слать тест. А нет проблемы в этом, есть только проблема что кто то на этом не заработал, и те кто давал заработать пролетели! И реально это шаг вперёд.
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Игорь Валерьевич очень брутальный пионервожатый. Супрун призвала расследовать саботаж международного экзамена для студентов-медиков - Цензор.НЕТ 9449
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А ты лечиться к тем кто экзамен сдать не может.
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вчились за сало ))
щоб лікувати росісю.
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да, уезжай чтобы подобные дебилы могли и дальше покупать мед. дипломы, а потом убивать людей.
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Знания и профессионализм сейчас не в моде. Дебилы, клоуны, бездарные фотографы, инстаграммеры - вот это левел, вот это наше светлое будущее!
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А в чем проблема для талантливого врача сдать тест? В чем проблема для студента который УЧИТСЯ слать тест. А нет проблемы в этом, есть только проблема что кто то на этом не заработал, и те кто давал заработать пролетели! И реально это шаг вперёд.
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в том что 3/4 вопросов этого экзамена не соответствуют программе 3-го курса украинских медов
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Яка Супрун молодець. Так швидко поставила на ноги українську медицину. Це треба б було її так хвалити, було б за що.
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А что вы хотели? "Детки" врачей, привыкшие к "сладкой жизни", пришли в медицину, чтобы "стричь бабки", с "быдла"... А их загнали на экзамен, который соответствует требованиям "лечения людей" Вот и "взбудоражились"...
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"Характерным для этого IFOM является то, что в подавляющем большинстве, студенты, которые саботировали экзамен и не пришли на него, - это студенты-иностранцы. По сути те, кто приехал в Украину не получать знания врача, а просто приобрести диплом. Потому что здесь к внедрению этого экзамена такая опция всегда была", - подчеркнула Супрун Источник: https://censor.net.ua/n3141606
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Не явились-отчислять.Гребаная мафия в белых халатах,возомнили ублюдки медицину,больницы,университеты своей личной собственностью.А,зачем им экзамены?!Папки-мамки их без всяких экзаменов к себе в отделения пропихнут.Мрази,пока баксы сотнями в карман им не сунешь-даже морду свою в сторону больного не повернут.
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Супрун на нари ! Її рехФорми до самої ср@ки🤧
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Студенты не пришли на "экзамен"-аля Супрун, потому что открыто объявили этому шоу Бойкот. Они объяснили внятно причину. И кричать сейчас что мол "без уважительной причины" нечего - студенты не дадут себя держать за идиотов.
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Как то в 99 -2000году общался с одним студентом киевского меда, очень толковый парень, так он с грустью говорил, что очень хочется выучиться на хирурга, но скорее всего будет осваивать другую специальность потому что на распределение в хирургию нужно дать на лапу 20т$, а у его семьи этих денег нет
К слову однушка в Киеве тогда стоила от 8т$
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Ситуация патовая. С одной стороны мощная коррупция, с другой - отсутствие финансирования. Стоимость орудования - по мировым расценкам, производителей не интересуют проблемы нищих. Чтобы сдавать по американским или европейским экзаменам надо иметь доступ не только к лектору и доске. Кстати, международный экзамен звучит глуповато, расскажите это Великобритании, Германии, Польше или США - у всех свои экзамены (другими просто не интересовался). В UK есть требования в общем доступе, поляки - кто во что горазд, каждый университет "творит" как может. Отдельный вопрос, а что нам надо? Если врача посылают в село и дают ему стол и стул, то зачем мировые стандарты в учебе, они нужны цивилизациям, достигшим определенного уровня.
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А почему госпожа Супрун стесняется сказать, что так называемый "международный экзамен IFOM" проводился только в Коста-Рике, Панаме и Омане?
Что он составлен на основе программы обучения медиков США (притом что студенты США его не сдают) и кое-как еще соответствует украинской программе 4-5 курса (а проводится на 3-ем).
Ну и наконец что некая фирмочка США получает за каждого украинского студента 500 дол. из бюджета Украины. Пересдача изначально планировалась 200 дол за счет студентов (была милостиво снижена го-ном Линчевским до 30 после начала протест)
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По ее словам, "коррупционеры, которые обогащаются на продаже медицинских дипломов, - это угроза для каждого украинца". Источник: https://censor.net.ua/n3141606
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уже щас мона сказать, будущее медицины за медициной с самообслуживанием.
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