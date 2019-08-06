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Все про:Крим (7251) визволення (280) Стешенко (5)

 Окупанти звільнили утримуваного в окупованому Криму політв'язня Стешенка за УДЗ

Олександра Стешенка звинуватили в тому, що він нібито підпалив будинок муфтія, щоб "залякати проросійськи налаштованих кримських татар". Його вже вивезли з території окупованого Криму, він удома, в Харкові.

Про звільнення Стешенка повідомив активіст Об'єднання родичів політв'язнів Кремля, брат утримуваного в Росії політв'язня Євгена Панова Ігор Котельянець. Він написав про це на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Політв'язня зі списку Сенцова Сашу Стешенка звільнили. Сьогодні ми в "Об'єднанні родичів політв'язнів Кремля" цілий день чекали, затамувавши подих. Сашу Стешенка вивозили з Криму на материк", - написав він.

Котельянець подякував за допомогу у вивезенні Стешенка з окупованого Криму представникові Президента на півострові Антону Кориневичу. І додав, що Стешенко вже вдома, в Харкові.

Читайте також: Заяву про викрадення харків'янина Стешенка направлено в російську поліцію окупованого Криму, - адвокат Азаматов. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, Олександра Стешенка затримали в квітні на пункті пропуску "Чонгар" при в'їзді на територію анексованого Криму. Як повідомляв тоді Цензор.НЕТ, причиною затримання, за словами матері Стешенка, нібито стала невідповідність фотографії в паспорті особі харків'янина.

24 квітня Стешенка вивезли зі спецприймальника для осіб, які відбувають адмінпокарання в невідомому напрямку. Пізніше адвокат Айдер Азаматов повідомив про викрадення харків'янина.

Російські силовики заявили, що нібито припинили в Криму діяльність екстремістської групи, створеної помічником депутата Верховної Ради України Мустафи Джемілєва Еролом Велієвим. За словами представників російської спецслужби, група була сформована в Харкові, і в її склад увійшли колишні спортсмени-боксери, зокрема і Стешенко.

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявляв, що російські силовики кілька разів топили в морі викраденого харків'янина, щоб вибити з нього зізнання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141605
 
   
 Топ коментарі
 
Хоч щось..
Нарешті людина на свободі.
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Після цього у когось є бажання відпочивати у Криму?
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розкажіть докладніше як саме зеленський зміг
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Хоч щось..
Нарешті людина на свободі.
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Після цього у когось є бажання відпочивати у Криму?
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в сєпарнутих, на зразок гАндрюші.
Сподіваюсь, він гарно відпочив в скрєпних водах Феодосії біля труби з нечистотами.
горличко там пополоскав, носа прочистив.
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Интересно,в Италии тоже по удо выпускают. И если да то сколько надо отсидеть. В германии на пол срока могут выпустить. Или 2/3.
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Ну вот. Первый вернулся. А не верили что зеленский сможет
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розкажіть докладніше як саме зеленський зміг
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Мутная история. За поджог отпускают через три месяца? и впаивают административку (это при том что в парашке админка максимум месяц?
Не кажется, что слишком странно?
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Вербанули???? Или просто не нужен. Да по сути нетакое серькзное преступление
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да все может быть. А вот поджог это статьи ук а не административка. Вот что не вяжется. Даже если бы ему впаяли по уголовке минималку в год , отпустить по УДО черет 3 месяца - нонсенс
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лишь бы не вертолетчиком оказался ( как Гадя )
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