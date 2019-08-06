 Окупанти звільнили утримуваного в окупованому Криму політв'язня Стешенка за УДЗ

Про звільнення Стешенка повідомив активіст Об'єднання родичів політв'язнів Кремля, брат утримуваного в Росії політв'язня Євгена Панова Ігор Котельянець. Він написав про це на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Політв'язня зі списку Сенцова Сашу Стешенка звільнили. Сьогодні ми в "Об'єднанні родичів політв'язнів Кремля" цілий день чекали, затамувавши подих. Сашу Стешенка вивозили з Криму на материк", - написав він.

Котельянець подякував за допомогу у вивезенні Стешенка з окупованого Криму представникові Президента на півострові Антону Кориневичу. І додав, що Стешенко вже вдома, в Харкові.

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Нагадаємо, Олександра Стешенка затримали в квітні на пункті пропуску "Чонгар" при в'їзді на територію анексованого Криму. Як повідомляв тоді Цензор.НЕТ, причиною затримання, за словами матері Стешенка, нібито стала невідповідність фотографії в паспорті особі харків'янина.

24 квітня Стешенка вивезли зі спецприймальника для осіб, які відбувають адмінпокарання в невідомому напрямку. Пізніше адвокат Айдер Азаматов повідомив про викрадення харків'янина.

Російські силовики заявили, що нібито припинили в Криму діяльність екстремістської групи, створеної помічником депутата Верховної Ради України Мустафи Джемілєва Еролом Велієвим. За словами представників російської спецслужби, група була сформована в Харкові, і в її склад увійшли колишні спортсмени-боксери, зокрема і Стешенко.

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявляв, що російські силовики кілька разів топили в морі викраденого харків'янина, щоб вибити з нього зізнання.