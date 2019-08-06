 Ми бачимо ймовірних учасників цього злочину, - Луценко про вбивство Шеремета

"Ми бачимо ймовірних учасників цього злочину, але це необхідно довести низкою слідчих дій", - сказав генпрокурор в ефірі "Радіо НВ" у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Вранці 20 липня 2016 року в центрі Києва була підірвана машина керівника інтернет-видання "Українська правда" Олени Притули, в якій був Шеремет. Журналіст загинув на місці невдовзі після вибуху. Слідчі заявили, що вважають пріоритетною версією вбивства журналістську діяльність Шеремета в Україні та інших країнах.
У третю річницю загибелі журналіста генпрокурор повідомив про "гарячі версії" в розслідуванні вбивства.
Юга Экстрасенс.
вы видели у собаки сосиски на шее??? ))))
На секретном совещании юГидически необГазованный юГа сообщил установочные данные подозреваемых лиц:
«Это были два мужика, причём первый имел идентифицирующий признак - две зелёные сопли, а второй - только одну».
P.s. По неизвестным причинам все участники совещания одновременно вспомнили прошедшие выборы.