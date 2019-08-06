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 Ми бачимо ймовірних учасників цього злочину, - Луценко про вбивство Шеремета

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що слідство має дані про можливих учасників убивства журналіста Павла Шеремета, але необхідно провести низку слідчих дій.

"Ми бачимо ймовірних учасників цього злочину, але це необхідно довести низкою слідчих дій", - сказав генпрокурор в ефірі "Радіо НВ" у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Вранці 20 липня 2016 року в центрі Києва була підірвана машина керівника інтернет-видання "Українська правда" Олени Притули, в якій був Шеремет. Журналіст загинув на місці невдовзі після вибуху. Слідчі заявили, що вважають пріоритетною версією вбивства журналістську діяльність Шеремета в Україні та інших країнах.

У третю річницю загибелі журналіста генпрокурор повідомив про "гарячі версії" в розслідуванні вбивства.

Читайте також: Журналісти передали Зеленському матеріали власного розслідування вбивства Шеремета. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141603
 
 
 Топ коментарі
 
"Мы видим вероятных участников этого преступления" Генпрокурору надо кликуху дать.
Юга Экстрасенс.
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Алкаш, пакуй надаренное бухло в коробки и вали танцевать с собакой, гнида
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Обещался подать в отставку при новой раде.
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"Ольгинским" на заметку. Генпрокурор РФ Ю.Чайка: "Главное в ходе следствия не выйти на самих себя".

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Схоже, це в тебе вже за Фрейдом - майже в кожну тему завжди щось про свою рідну расєюшку втикнеш.
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"Мы видим вероятных участников этого преступления" Генпрокурору надо кликуху дать.
Юга Экстрасенс.
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После литрухи Йугик много чего видит только язык не может уже ничего сказать
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Чем больше времени уходит, тем больше версий, улик, обвиняемых, парадокс и "талант" югика на лицо.
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по "видимости вероятности" прям "шоу экстрасенсов".
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Судя по заявлениям, которые делал Югик за годы на должности, ГПУ уже все преступления давно раскрыла. Пора помочь Штатам с убийцей Кеннеди. Не справляются там сами.
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Алкаш, пакуй надаренное бухло в коробки и вали танцевать с собакой, гнида
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там от подаренного - одни коробки и пустая тара)))
вы видели у собаки сосиски на шее??? ))))
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Як це брехливе генпридурівське бидло 3-го тисячоліття вже набридло! Югік - ПНХ, лови велику гибу і далі в своїй матні!
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Из тайных источников, приближённых (но не так, шоб очень) к Генеральной Прокуратуре:
На секретном совещании юГидически необГазованный юГа сообщил установочные данные подозреваемых лиц:
«Это были два мужика, причём первый имел идентифицирующий признак - две зелёные сопли, а второй - только одну».
P.s. По неизвестным причинам все участники совещания одновременно вспомнили прошедшие выборы.
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брехло алкаш покидьок - шо марадьор шо його кум тупо 2 злодія
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Каждый день смотрит в хрустальный шар,но очертания пока не ясны - то ли фига,то ли чья-то физиономия,но внутреннее чутье подсказывает,что Гуга на верном пути.
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"У нас есть такие приборы...!!! Но мы вам про них не расскажем..." (с)
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Delirium tremens, чорти йому вже ввижаються чи то він себе за Вангу вважає?
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