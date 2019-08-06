 Щойно новий парламент збереться, я подам заяву про відставку, - Луценко

Про це Луценко заявив в ефірі радіостанції "Радіо НВ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Як тільки новий парламент збереться... я подам заяву про відставку", - сказав він.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що розглядає як кандидата на посаду генерального прокурора заступника голови Офісу президента Руслана Рябошапку.

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Президент подавав у Раду 8-го скликання подання про звільнення Юрія Луценка з посади генпрокурора, однак депутати не підтримали його.

Генеральний прокурор України призначається на посаду і звільняється президентом України за згодою Верховної Ради. Парламент може висловити недовіру генпрокурору, що має наслідком його відставку з посади.

З травня 2016 року посаду генерального прокурора обіймає Луценко.