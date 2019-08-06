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 Політика України
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Все про:ГПУ (3122) Луценко (2560) відставка (533)

 Щойно новий парламент збереться, я подам заяву про відставку, - Луценко

Генеральний прокурор Юрій Луценко обіцяє подати у відставку з початком роботи Верховної Ради нового скликання.

Про це Луценко заявив в ефірі радіостанції "Радіо НВ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Як тільки новий парламент збереться... я подам заяву про відставку", - сказав він.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що розглядає як кандидата на посаду генерального прокурора заступника голови Офісу президента Руслана Рябошапку.

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Президент подавав у Раду 8-го скликання подання про звільнення Юрія Луценка з посади генпрокурора, однак депутати не підтримали його.

Генеральний прокурор України призначається на посаду і звільняється президентом України за згодою Верховної Ради. Парламент може висловити недовіру генпрокурору, що має наслідком його відставку з посади.

З травня 2016 року посаду генерального прокурора обіймає Луценко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141602
 
 
 Топ коментарі
 
а шо сейчас мешает? пэтюня за кокунчики пока держит?
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Та концы он в воду ныкает и архивы чистит, скотина конченная
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а шо сейчас мешает? пэтюня за кокунчики пока держит?
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Надеется что новый парламент будет упрашивать остаться. Шанс один из миллиона, но все же есть...
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Шанс один з мільйіона, що знову не опиниться у Менській колонії. І не випускати!!!!
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Таку революцію умудрилися прос.ати. Зате як нажилися.
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"НЕ ОТКЛАДЫВАЙ НА ЗАВТРА ТО, ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ СЕГОДНЯ"...


ибо ЧЕГО СТРАНА МЕСЯЦ ДОЛЖНА ЖИТЬ В ОЖИДАНИИ ЧЕГО ТО, ЧТО НЕ ПРОИСХОДИТ?
А НЕ ПРОИСХОДИТ ...ТАМ....РОВНЫМ СЧЁТОМ Н И Ч Е Г О ! ДАЙТЕ ПРОЩАЛЬНЫЙ "ЗВИТ" СКОЛЬКО КОРРУПЦИОНЕРОВ В ИТОГЕ ПОСАЖЕНО...РАДИ ЧЕГО "ПОДРЫВАЛОСЬ ЗДОРОВЬЕ" ВОДКОЙ И МОРОЗАМИ НА МАЙДАНЕ? А АВТОБУСЕ "БЕРКУТА"?....может, ТОГДА НАДО БЫЛО ДЕЛАТЬ ТО, ЧТО СЕЙЧАС?...
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Та концы он в воду ныкает и архивы чистит, скотина конченная
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Картавий двій дім тюрьма..разом з баригою..гнида..
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а сейчас что, зарплату за протирание штанов получаешь?
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А отчитаться о фактически проделанной работе?Зарплату за что получал?
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йому з/плату з собачої будки носили! невже вважаєте що гучне весілля спадкоємця, вигулювання нарядів та сумочок особи 3-го тисячоліття по сейшелам та єлісейським полям оплачено зарплатою?!
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таки змушені чекати початку роботи нового парламенту, проте, якщо це чмо гібридне, брехло і пустозвон залишиться не покараним..... , за свою продажну бездіяльність і тупорилу проффффесійну діяльність, значить Україна і український народ на обох виборах, що пройшли, черговий раз, проявивши свою глибоку "мудрість", традиційно опинились в дупі. сподіваюсь що помиляюсь.
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))))) " ...... об отставке й откупорю бутылку фигаро"
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Луценко, наверное. не договаривает. Видно, что хотел сказать:"Как только новый парламент соберется, в нормальном кабаке, я подам заявление об отставке".
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парламент соберется в нормальном кабаке.. Этот? Как только новый парламент соберется, я подам заявление об отставке, - Луценко - Цензор.НЕТ 4201



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Воно хоч і генпридурок, а розуміє що можуть і копняками погнати якщо саме не піде!
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Арестовывать сразу нужно этого алкаша, главное не допустить побега!
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Арестовать за что? Есть возбужденное УД?
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югик. тебя гниду не арестовывать а вешать нужно сразу. И есть за что.
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Лучше пиши явку с повинной, иуда. И сдать побольше дерьма не забудь, глядишь, скостят... Правда, конфискации, надеюсь, не избежать.
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и все зеленое быдло будет рукоплескать, а потом придет новый ген прокурор и ничего не изменится. и опять зрада)))))
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Так хоч вивіска зміниться. Ви мабуть свої труси теж роками не міняєте, а нащо, хіба це щось змінить?
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Такой прокурор - находка для коррупционеров.
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Чую из Рады Юга рвонет прямо в Борисполь, не заезжая ни домой ни на работу. А то за ним сколько говнища, шо вторая ходка обеспечена.
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генитального алкаша с жинкой ххх на нары.
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Та, хай не напрягається. Подасть він заяву чи ні вже не важливо. Це, як обісравшийся в шановному товаристві каже вишибалі: Не надо, я сам дорогу знаю.
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Коли збереться рада. своєю заявою можеш підтертись, худобина.
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Обіцяти не значить женитись. Щоб не дочекатись негативної оцінки роботи Генпрокуратури і недовіри її очільнику прийдеться самому писати заяву, посилаючись на обставини - новий парламент.
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Навіщо відставка, Юга? Можна на Лук'янівку відразу з Резницької їхати.
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Звісно на Прорізній трохи посидиш в обізяннику, потки тебе оформлять, ну і потім - щасливої дороги! Як тільки новий парламент збереться, я подам заяву про відставку, - Луценко - Цензор.НЕТ 7216
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ще місяць нам терпіти цього Генія-Генпрокурора (((
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Президент подавав у Раду 8-го скликання подання про звільнення Юрія Луценка з посади генпрокурора, однак депутати не підтримали його.


і нарвалися .
отримала на виборах коаліція БПП-НФ такої пи...ди...
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Как ****..о ето говорливое чучело!!! На нары подонка , главное из страны не выпустить !
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"Как только новый парламент соберется, я подам заявление об отставке, - Луценко" -
Луценко младший оказался замешан в контрабанде леса
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