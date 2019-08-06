 Виступ Медведчука перевірять на сепаратизм за допомогою лінгвістичної експертизи, - суд. ДОКУМЕНТ

Про це сказано в рішенні суду від 2 серпня, опублікованому в Єдиному реєстрі судових рішень, інформує Цензор.НЕТ.
Призначити проведення лінгвістичної експертизи суд просив старший слідчий одного з управлінь Головного слідчого управління Служби безпеки України.
Експертиза має бути проведена в рамках кримінального провадження від 5 лютого за статтями 110 і 111 Кримінального кодексу (державна зрада і посягання на територіальну цілісність).
Проведення експертизи доручено експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.
Експерти мають, зокрема, встановити, чи є в тексті виступу Медведчука публічні заклики до зміни чи усунення окремих посадових осіб органів державної влади; до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або ж захоплення державної влади. Крім того, фахівцям слід визначити, чи містяться в тексті цього виступу публічні заклики до зміни кордонів України, до розпалювання національної або релігійної ворожнечі тощо.
2. Горбачев обещал каждой семье отдельную квартиру к 2000 году.
3. Ельцин обещал к 2000 году ликвидировать призыв в армию.
4. Кравчук обещал не допустить насильственной украинизации.
5. Кучма обещал государственный статус русского языка.
6. Ющенко обещал за пять лет создать 5 000 000 рабочих мест.
7. Янукович обещал государственный статус русского языка.
8. Тимошенко обещала вернуть долги вкладчикам Сбербанка СССР за два года.
9. Порошенко обещал остановить войну на Донбассе за 14 дней.
А ВОТ ЗЕЛЬЦ НИЧЕГО ВАМ НЕ ОБЕЩАЛ.
Уявили ? І я не можу уявити. Бо такого би не сталось за жодних обставин.