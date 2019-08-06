EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
  1001  11
Все про:Медведчук (471) сепаратизм (622) суд (5392) експертиза (131) державна зрада (236)

 Виступ Медведчука перевірять на сепаратизм за допомогою лінгвістичної експертизи, - суд. ДОКУМЕНТ

Шевченківський районний суд Києва ухвалив провести судову лінгвістичну експертизу тексту виступу кума Путіна Віктора Медведчука на прес-конференції в Санкт-Петербурзі 18 липня цього року.

Про це сказано в рішенні суду від 2 серпня, опублікованому в Єдиному реєстрі судових рішень, інформує Цензор.НЕТ.

Призначити проведення лінгвістичної експертизи суд просив старший слідчий одного з управлінь Головного слідчого управління Служби безпеки України.

Експертиза має бути проведена в рамках кримінального провадження від 5 лютого за статтями 110 і 111 Кримінального кодексу (державна зрада і посягання на територіальну цілісність).

Читайте також: Поїздки Медведчука до Путіна мають класифікуватися як речі, які містять ознаки державної зради, - Безсмертний

Проведення експертизи доручено експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

Експерти мають, зокрема, встановити, чи є в тексті виступу Медведчука публічні заклики до зміни чи усунення окремих посадових осіб органів державної влади; до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або ж захоплення державної влади. Крім того, фахівцям слід визначити, чи містяться в тексті цього виступу публічні заклики до зміни кордонів України, до розпалювання національної або релігійної ворожнечі тощо.

Виступ Медведчука перевірять на сепаратизм за допомогою лінгвістичної експертизи, - суд 01Виступ Медведчука перевірять на сепаратизм за допомогою лінгвістичної експертизи, - суд 02
Виступ Медведчука перевірять на сепаратизм за допомогою лінгвістичної експертизи, - суд 03
Виступ Медведчука перевірять на сепаратизм за допомогою лінгвістичної експертизи, - суд 04
Виступ Медведчука перевірять на сепаратизм за допомогою лінгвістичної експертизи, - суд 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141601
 
 
 Топ коментарі
 
Граждане Украины верят что всё перечисленное в верхних пунктах будет при Зеленском Выступление Медведчука проверят на сепаратизм при помощи лингвистической экспертизы, - суд - Цензор.НЕТ 6106
 показати весь коментар
 
Да уж, при пеце такого не было 😷
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
1. Хрущев обещал коммунизм в 1980 году.
2. Горбачев обещал каждой семье отдельную квартиру к 2000 году.
3. Ельцин обещал к 2000 году ликвидировать призыв в армию.
4. Кравчук обещал не допустить насильственной украинизации.
5. Кучма обещал государственный статус русского языка.
6. Ющенко обещал за пять лет создать 5 000 000 рабочих мест.
7. Янукович обещал государственный статус русского языка.
8. Тимошенко обещала вернуть долги вкладчикам Сбербанка СССР за два года.
9. Порошенко обещал остановить войну на Донбассе за 14 дней.
А ВОТ ЗЕЛЬЦ НИЧЕГО ВАМ НЕ ОБЕЩАЛ.
 показати весь коментар
 
Голобородько обіцяв, що Україна стане найкращою в Європі. Набрехав мабуть. В кіно можна все.
 показати весь коментар
 
Граждане Украины верят что всё перечисленное в верхних пунктах будет при Зеленском Выступление Медведчука проверят на сепаратизм при помощи лингвистической экспертизы, - суд - Цензор.НЕТ 6106
 показати весь коментар
 
 
Почему М Выступление Медведчука проверят на сепаратизм при помощи лингвистической экспертизы, - суд - Цензор.НЕТ 3604 едведчук и его компашка не тушат пожары на Дальнем востоку Московии?
 показати весь коментар
 
 
Вообще-то, "лингвистическая экспертиза" решает немножко иные вопросы, связанные с трактовкой тех, или иных высказываний, произнесённых на ином языке, для понимания суда страны, в котором производится рассмотрение дела... Интересно, на каком "непонятном для суда", языке, изъяснялся Медведчук, в СПБ, если судьи прекрасно владеют "общепонятным", и пользуются ним в повседневной жизни? "Вола-то, не **..е...".
 показати весь коментар
 
 
Медведчук ліпший друг Петра Порошенко.
 показати весь коментар
 
 
Що там можна перевіряти. Уявіть якби в хутіна в найвищих політичних колах терся засланий калач.
Уявили ? І я не можу уявити. Бо такого би не сталось за жодних обставин.
 показати весь коментар
 
 
этого питорка, вместе со всем жоппоблоком, гнать нужно пинками под улюлюканье с Украины!
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору